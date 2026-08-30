Khi gia vị Việt bước vào không gian sáng tạo

Zero Gallery – “Bảo tàng Gia vị” ứng dụng công nghệ tương tác kết hợp trải nghiệm vật lý độc đáo đã chính thức đi vào hoạt động tại 15B Trần Hưng Đạo (Hà Nội) từ tháng 8/2026. Không gian này được xây dựng dựa trên một câu chuyện viễn tưởng: Khi con người không còn ở Trái Đất, một robot có tên Zero (linh vật số 0) sẽ thu thập, bảo tồn các dữ liệu quý giá về văn hóa ẩm thực và gia vị của Việt Nam rồi mang theo trong hành trình du hành vũ trụ.

Khác với mô hình bảo tàng hay phòng tranh truyền thống, Zero Gallery được xây dựng như một không gian trải nghiệm tương tác. Tên gọi "Zero" của không gian trưng bày đại diện cho vạch xuất phát nguyên bản - nơi mọi định kiến bị xóa bỏ để nhường chỗ cho sự sáng tạo. Zero Gallery mong muốn "giải mã" các giá trị di sản vốn đang tĩnh lặng, đưa người xem từ vị trí quan sát thụ động trở thành người chủ động bước vào câu chuyện văn hóa.

Lấy chủ đề cốt lõi là Gia vị Việt Nam, Zero Gallery dẫn dắt công chúng qua không gian trải nghiệm được gợi mở từ các giác quan: Nhìn, Ngửi, Chạm, và Nghe. Người xem trực tiếp "chạm" vào không gian ánh sáng, hương thơm và âm thanh, từ đó có cảm nhận sâu sắc hơn về các loại lá, hạt, quả... được người Việt sử dụng để gia tăng hương vị cho món ăn từ hàng ngàn năm nay.

Phở được chọn làm chủ đề đầu tiên, với hành trình khám phá các loại gia vị tạo nên món ăn biểu tượng của Việt Nam. Du khách trong vai các phi hành gia lần lượt trải qua 5 phòng trải nghiệm tương tác lấy cảm hứng từ các khoang tàu vũ trụ. Tại không gian đầu tiên, các loại gia vị tươi được phủ lớp bảo quản nhằm giữ màu sắc nguyên bản trong một khoảng thời gian nhất định. Du khách có thể tìm hiểu thông tin và xoay mẫu vật gia vị 360 độ trên màn hình để quan sát các đặc điểm của nguyên liệu.

Ảnh: Zero Gallery

Tại không gian Aroma Vault, khách tham quan được trải nghiệm hương thơm từ các loại gia vị được chiết xuất và đưa qua hệ thống bình khuếch tán, ống dẫn. Những hương thơm được kiểm soát nghiêm ngặt về nồng độ và độ tinh khiết để mang lại cảm giác dễ chịu, chân thực nhất cho người trải nghiệm.

Tại không gian tiếp theo, du khách tìm hiểu về vùng nguyên liệu, quy trình trồng trọt, sản xuất và chế biến. Thông qua thao tác chạm trên “bàn tay năng lượng”, người xem khám phá sự khác biệt về thổ nhưỡng, phương thức chế biến và tác động của những yếu tố này đến hương vị của từng loại gia vị.

Trong phòng trải nghiệm thứ tư - Sonic Relay - du khách sẽ được thưởng thức một bữa tiệc âm thanh. Khi dùng tay chạm hoặc cắt ngang những tia laser, hệ thống sẽ lập tức phát ra các âm thanh đặc trưng trong quá trình chế biến món ăn. Tiếng nước rửa rau, tiếng băm thịt, tiếng xào nấu... vang lên vô cùng chân thực.

Ảnh: Zero Gallery

Hành trình khép lại tại phòng trải nghiệm đa giác quan cuối cùng. Tại đây, du khách được ngồi nghỉ chân và thưởng thức bộ phim hoạt hình kể về hành trình thu thập gia vị của chú robot Zero. Xen kẽ trong các phòng là mô hình trưng bày rồng uốn lượn được làm hoàn toàn bằng ớt thật có chiều cao lên tới 1,25m; hay các tác phẩm điêu khắc hình chú bò và lợn được các nghệ sĩ Việt Nam tạo nên từ muối và tiêu.

Zero Gallery mở cửa từ 10h00 đến 21h00 tất cả các ngày trong tuần. Giá vé dành cho người lớn có VNeID là 200.000 đồng; dành cho học sinh/sinh viên là 175.000 đồng; vé trẻ em là 150.000 đồng. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và câu chuyện gia vị Việt không chỉ tạo nên một không gian thưởng thức văn hóa mới lạ cho giới trẻ mà còn tôn vinh những giá trị di sản ẩm thực theo xu hướng toàn cầu.