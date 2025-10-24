Du lịch Huế thắng lớn, “hái vàng” doanh thu 10.700 tỷ đồng

Dù còn hai tháng nữa mới khép lại năm 2025, nhưng du lịch Huế đã gần hoàn thành các mục tiêu đề ra, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách, doanh thu và chất lượng dịch vụ.

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, ước tính trong 10 tháng đầu năm 2025, thành phố đón khoảng 5,39 triệu lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,52 triệu lượt, tăng trên 45%; khách lưu trú đạt khoảng 2,08 triệu lượt, tăng hơn 40%, riêng khách quốc tế lưu trú đạt 586.500 lượt, tăng gần 25%.

Tổng doanh thu từ du lịch 10 tháng của Huế đạt hơn 10.700 tỷ đồng, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2024. Với kết quả này, ngành du lịch thành phố đã hoàn thành gần 98% kế hoạch lượng khách, 95% chỉ tiêu khách quốc tế và hơn 90% doanh thu cả năm. Hai tháng cuối năm – mùa cao điểm đón khách quốc tế, được kỳ vọng sẽ giúp Huế vượt xa kế hoạch, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong Năm Du lịch quốc gia 2025.

Du khách nước ngoài trải nghiệm đạp xe tham quan tour du lịch xanh tại Huế

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, hệ thống doanh nghiệp lữ hành của Huế cũng tiếp tục phát triển. Toàn thành phố hiện có 87 đơn vị lữ hành đang hoạt động, gồm 65 doanh nghiệp quốc tế, 15 doanh nghiệp nội địa và 7 đại lý du lịch. Trong 9 tháng đầu năm, Sở Du lịch đã cấp và đổi mới 433 thẻ hướng dẫn viên, nâng tổng số thẻ trên địa bàn lên 3.753 thẻ (trong đó 2.613 thẻ quốc tế và 1.140 thẻ nội địa).

Cơ sở lưu trú là điểm sáng khác trong bức tranh du lịch Huế. Toàn thành phố hiện có 899 cơ sở lưu trú với hơn 14.300 phòng và 23.000 giường. Trong đó, nhóm khách sạn 3–5 sao chiếm tỷ trọng cao, gồm 25 cơ sở, 3.486 phòng và 5.472 giường, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trú của khách cao cấp, đặc biệt là du khách quốc tế và các đoàn MICE.

Các sản phẩm du lịch từ văn hóa – nghệ thuật sôi động góp phần làm sống động Năm Du lịch quốc gia 2025 tại Huế.

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, thị trường khách du lịch những năm qua liên tục được mở rộng và đa dạng hóa. Với khách nội địa, Huế vẫn là điểm đến hấp dẫn của du khách đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh…

Trong khi đó, khách quốc tế chủ yếu đến từ các nước Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), cùng với nhóm khách châu Âu như Pháp, Đức, Tây Ban Nha – những thị trường có thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao và xu hướng du lịch trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên, cộng đồng.

Đáng chú ý, nhóm khách này ngày càng ưu tiên lựa chọn những điểm đến “xanh”, “sạch”, “ý nghĩa”, nơi họ có thể cảm nhận được sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Nhận rõ xu thế đó, Huế đã xác định phát triển du lịch xanh là hướng đi chiến lược, coi đây là “chìa khóa” để làm mới giá trị văn hóa, thúc đẩy tăng trưởng bền vững mà không đánh mất bản sắc riêng.

Trong Năm Du lịch quốc gia 2025, nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật, lễ hội và sản phẩm du lịch mới sẽ tiếp tục được giới thiệu, hướng tới mục tiêu biến Huế thành thành phố du lịch di sản, văn hóa và xanh hàng đầu cả nước. Những kết quả đạt được trong 10 tháng qua chính là tiền đề để Huế về đích ngoạn mục, khẳng định vai trò “điểm sáng” của du lịch miền Trung trên bản đồ du lịch Việt Nam.