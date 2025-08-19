Kiểm soát chặt chẽ giá vé máy bay dịp lễ Quốc khánh 2/9
Tường Bách
19/08/2025, 08:52
Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đến/đi từ Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9...
Theo đại diện Vietnam Airlines, trong 6 ngày cao điểm
(từ 29/8 - 3/9/2025), hãng tăng tải với gần 600.000 chỗ phục vụ nhu cầu đi
lại dịp cao điểm lễ Quốc khánh 2/9. Trong đó, mạng bay nội địa, hãng tập trung tăng
tần suất trên các đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng; giữa Hà Nội, TP.HCM
và Cam Ranh, Đà Lạt, Huế...
Tổng số ghế nội địa của hãng đạt gần 418.000 ghế, tương ứng
hơn 2.100 chuyến bay, tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Hiện nay, các đường bay du lịch nội địa trọng điểm ghi nhận
tỷ lệ lấp đầy gần 60% và dự báo tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.
Về đường bay quốc tế, được tăng chuyến nhiều nhất là đường bay giữa Việt Nam và Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Úc. Tổng số ghế quốc tế đạt gần 177.000 chỗ, tương ứng hơn 760 chuyến bay, tăng 18% so với năm trước. Các
chuyến bay đi Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Úc cũng đạt kết quả tích cực với tỷ
lệ lấp đầy từ 60% đến 70%.
Việc tăng số ghế cung ứng trong dịp cao điểm Quốc khánh 2/9
là nỗ lực lớn của hãng hàng không trong bối cảnh ngành hàng không thiếu hụt máy
bay do ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất triệu hồi động cơ để kiểm tra trên toàn cầu.
Vietnam Airlines cho biết, đã thuê thêm nhiều máy bay, tăng năng lực vận chuyển
để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
Trong khi đó, Vietjet Air cho biết hãng
cũng có kế hoạch tăng cường hàng loạt ghế trong giai đoạn cao điểm Quốc khánh 2/9. Hiện tại, một số chuyến bay từ TP.HCM đến Hà Nội hạng thương gia trong khung
giờ từ 6h - 15h30 vào những ngày gần nghỉ lễ 2/9 của Bamboo Airways cũng
đã "cháy vé", số vé hạng phổ thông của hãng này trong cùng khung giờ
cũng đang cạn dần.
Cách đây ít ngày, Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các
hãng thông báo sớm kế hoạch tăng chuyến tới các cảng hàng không, các đơn vị
cung cấp dịch vụ hàng không để chủ động thống nhất, bố trí đủ nguồn lực phục vụ;
chủ động công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại
chúng và các nền tảng hạ tầng truyền thông số về lịch khai thác, phương án tăng
chuyến.
Cục cũng yêu cầu các hãng bay tăng cường công tác hỗ trợ
hành khách, đặc biệt tại khu vực làm thủ tục và khu vực kios check-in, khuyến
khích hành khách thực hiện thủ tục trực tuyến; bố trí nhân viên có thẩm quyền
giải quyết kịp thời, trách nhiệm đối với các phản ánh, khiếu nại phát sinh; hạn chế tối đa việc dừng
khai thác tàu bay vì lý do kỹ thuật, việc chậm, hủy chuyến vì lý do của hãng
hàng không...
Đáng chú ý, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng phải thực
hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa,
bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng; đồng thời kiểm soát
chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý, đảm bảo giá bán đúng quy định nhằm tránh
tình trạng tăng giá vé quá mức trong dịp cao điểm Quốc khánh 2/9 năm nay.
Khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần, thị trường vé
máy bay nội địa hiện ghi nhận mức tăng mạnh ở hầu hết các đường bay. Nhu cầu đi lại
và du lịch dồn vào giai đoạn cuối tháng 8, đầu tháng 9 khiến giá vé nhiều
chặng cao hơn ngày thường từ 30 – 50%, thậm chí ngang ngửa cao điểm Tết Nguyên
đán.
Theo khảo sát, giá vé khứ hồi hạng phổ thông chặng TP.HCM -
Hà Nội đang dao động trong khoảng 6 - 8 triệu đồng dịp Quốc khánh 2/9. Mức giá này tăng 2 - 3 triệu
đồng/vé so với ngày thường. Ngay cả khi hành khách chấp nhận bay vòng, giá vé
cũng không hề “dễ thở” hơn. Điển hình như chặng TP.HCM - Cam Ranh rồi nối chuyến
đi Hà Nội, Vietnam Airlines đang niêm yết mức giá thấp nhất 3,64 triệu đồng/chặng.
Các đường bay đến điểm du lịch biển và nghỉ dưỡng như Hà Nội
- Đà Nẵng, TP.HCM - Phú Quốc cũng ghi nhận mức giá tăng khi nhu cầu tập
trung vào những ngày cận lễ. Cụ thể, vé khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng đang ở mức 3,8
- 4 triệu đồng. Riêng đường bay TP.HCM/Hà Nội - Phú Quốc từ ngày 29/8 - 2/9 có
giá từ 5,4 - 8 triệu đồng...
Trong bối cảnh này, Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh,
các hãng cần chuẩn bị nguồn lực tối đa để khai thác hết công suất đội tàu bay,
nhân viên hàng không như phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên. Với chỉ đạo khẩn từ Cục Hàng không và động thái từ các hãng
bay, kỳ vọng giá vé dịp 2/9 sẽ "hạ nhiệt", giúp người dân thuận lợi
hơn trong kế hoạch di chuyển.
Riêng với Vietnam Airlines, trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng
Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hãng triển khai chương trình ưu đãi khi mua vé
trong các ngày 19/8, 01/9 và 02/9, hành khách được tặng e-voucher giảm trực tiếp
290.000 đồng khi mua vé hạng Phổ thông Đặc biệt và 198.000 đồng khi mua vé hạng
Phổ thông Linh hoạt. Mỗi mã đặt chỗ sẽ nhận 01 e-voucher qua thư điện tử.
E-voucher áp dụng cho các vé xuất từ 19/8 đến 30/11, với
hành trình khởi hành từ 19/8/2025 đến 28/2/2026 trên tất cả các chặng bay nội địa
của Vietnam Airlines.
Hãng khuyến nghị hành khách nên sử dụng các hình thức tự làm
thủ tục trước chuyến bay để tiết kiệm thời gian trong mùa cao điểm, gồm: làm thủ
tục qua website, ứng dụng di động hoặc tại các kiosk tự làm thủ tục. Hành khách
cũng có thể sử dụng tính năng check-in và xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc
học trên ứng dụng VNeID để rút ngắn thời gian làm thủ tục an ninh và lên máy
bay.
Cùng với Vietnam Airlines, Vietjet cũng triển khai thêm nhiều
chuyến bay phục vụ nhu cầu tăng cao dịp Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, từ 18/8 đến
2/9, hành khách mặc áo cờ đỏ sao vàng hoặc áo chủ đề "80 năm Cách mạng
Tháng Tám và Quốc khánh 2/9" khi bay cùng Vietjet sẽ được giảm 29% suất ăn
nóng và hàng lưu niệm trên mọi chuyến bay.
Tiếp đó, trong 3 ngày từ 12h ngày 18/8 đến 23h ngày 20/8,
Vietjet tiếp tục tung ra thị trường 800.000 vé Eco khuyến mãi chỉ từ 0 đồng
trên tất cả các đường bay trong nước và quốc tế. Dịp này khách bay quốc tế còn
được tặng 20 kg hành lý ký gửi miễn phí trên các chuyến bay kết nối Việt Nam với
Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore. Thời gian áp dụng
từ 15/9 đến 15/12.
Ngoài ra, hãng mở cửa khu vực triển lãm tại "80 năm
hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia
(Đông Anh, Hà Nội). Khách tham quan được trải nghiệm công nghệ AI, thực tế ảo,
các hoạt động tương tác, đồng thời có cơ hội sở hữu vé máy bay hoặc bộ sưu tập
"Yêu nước" độc quyền của Vietjet. Triển lãm diễn ra trong thời gian từ
28/8 đến 5/9.
