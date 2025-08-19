Kiểm soát chặt chẽ giá vé máy bay dịp lễ Quốc khánh 2/9

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đến/đi từ Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9...

Theo đại diện Vietnam Airlines, trong 6 ngày cao điểm (từ 29/8 - 3/9/2025), hãng tăng tải với gần 600.000 chỗ phục vụ nhu cầu đi lại dịp cao điểm lễ Quốc khánh 2/9. Trong đó, mạng bay nội địa, hãng tập trung tăng tần suất trên các đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng; giữa Hà Nội, TP.HCM và Cam Ranh, Đà Lạt, Huế...

Tổng số ghế nội địa của hãng đạt gần 418.000 ghế, tương ứng hơn 2.100 chuyến bay, tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Hiện nay, các đường bay du lịch nội địa trọng điểm ghi nhận tỷ lệ lấp đầy gần 60% và dự báo tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.

Về đường bay quốc tế, được tăng chuyến nhiều nhất là đường bay giữa Việt Nam và Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Úc. Tổng số ghế quốc tế đạt gần 177.000 chỗ, tương ứng hơn 760 chuyến bay, tăng 18% so với năm trước. Các chuyến bay đi Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Úc cũng đạt kết quả tích cực với tỷ lệ lấp đầy từ 60% đến 70%.

Việc tăng số ghế cung ứng trong dịp cao điểm Quốc khánh 2/9 là nỗ lực lớn của hãng hàng không trong bối cảnh ngành hàng không thiếu hụt máy bay do ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất triệu hồi động cơ để kiểm tra trên toàn cầu. Vietnam Airlines cho biết, đã thuê thêm nhiều máy bay, tăng năng lực vận chuyển để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Trong khi đó, Vietjet Air cho biết hãng cũng có kế hoạch tăng cường hàng loạt ghế trong giai đoạn cao điểm Quốc khánh 2/9. Hiện tại, một số chuyến bay từ TP.HCM đến Hà Nội hạng thương gia trong khung giờ từ 6h - 15h30 vào những ngày gần nghỉ lễ 2/9 của Bamboo Airways cũng đã "cháy vé", số vé hạng phổ thông của hãng này trong cùng khung giờ cũng đang cạn dần.

Cách đây ít ngày, Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các hãng thông báo sớm kế hoạch tăng chuyến tới các cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chủ động thống nhất, bố trí đủ nguồn lực phục vụ; chủ động công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng hạ tầng truyền thông số về lịch khai thác, phương án tăng chuyến.

Cục cũng yêu cầu các hãng bay tăng cường công tác hỗ trợ hành khách, đặc biệt tại khu vực làm thủ tục và khu vực kios check-in, khuyến khích hành khách thực hiện thủ tục trực tuyến; bố trí nhân viên có thẩm quyền giải quyết kịp thời, trách nhiệm đối với các phản ánh, khiếu nại phát sinh; hạn chế tối đa việc dừng khai thác tàu bay vì lý do kỹ thuật, việc chậm, hủy chuyến vì lý do của hãng hàng không...

Đáng chú ý, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý, đảm bảo giá bán đúng quy định nhằm tránh tình trạng tăng giá vé quá mức trong dịp cao điểm Quốc khánh 2/9 năm nay.

Khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần, thị trường vé máy bay nội địa hiện ghi nhận mức tăng mạnh ở hầu hết các đường bay. Nhu cầu đi lại và du lịch dồn vào giai đoạn cuối tháng 8, đầu tháng 9 khiến giá vé nhiều chặng cao hơn ngày thường từ 30 – 50%, thậm chí ngang ngửa cao điểm Tết Nguyên đán.

Theo khảo sát, giá vé khứ hồi hạng phổ thông chặng TP.HCM - Hà Nội đang dao động trong khoảng 6 - 8 triệu đồng dịp Quốc khánh 2/9. Mức giá này tăng 2 - 3 triệu đồng/vé so với ngày thường. Ngay cả khi hành khách chấp nhận bay vòng, giá vé cũng không hề “dễ thở” hơn. Điển hình như chặng TP.HCM - Cam Ranh rồi nối chuyến đi Hà Nội, Vietnam Airlines đang niêm yết mức giá thấp nhất 3,64 triệu đồng/chặng.

Các đường bay đến điểm du lịch biển và nghỉ dưỡng như Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Phú Quốc cũng ghi nhận mức giá tăng khi nhu cầu tập trung vào những ngày cận lễ. Cụ thể, vé khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng đang ở mức 3,8 - 4 triệu đồng. Riêng đường bay TP.HCM/Hà Nội - Phú Quốc từ ngày 29/8 - 2/9 có giá từ 5,4 - 8 triệu đồng...

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các hãng hàng không đều triển khai các chương trình ưu đãi, tặng quà khi mua vé.

Trong bối cảnh này, Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh, các hãng cần chuẩn bị nguồn lực tối đa để khai thác hết công suất đội tàu bay, nhân viên hàng không như phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên. Với chỉ đạo khẩn từ Cục Hàng không và động thái từ các hãng bay, kỳ vọng giá vé dịp 2/9 sẽ "hạ nhiệt", giúp người dân thuận lợi hơn trong kế hoạch di chuyển.

Riêng với Vietnam Airlines, trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hãng triển khai chương trình ưu đãi khi mua vé trong các ngày 19/8, 01/9 và 02/9, hành khách được tặng e-voucher giảm trực tiếp 290.000 đồng khi mua vé hạng Phổ thông Đặc biệt và 198.000 đồng khi mua vé hạng Phổ thông Linh hoạt. Mỗi mã đặt chỗ sẽ nhận 01 e-voucher qua thư điện tử.

E-voucher áp dụng cho các vé xuất từ 19/8 đến 30/11, với hành trình khởi hành từ 19/8/2025 đến 28/2/2026 trên tất cả các chặng bay nội địa của Vietnam Airlines.

Hãng khuyến nghị hành khách nên sử dụng các hình thức tự làm thủ tục trước chuyến bay để tiết kiệm thời gian trong mùa cao điểm, gồm: làm thủ tục qua website, ứng dụng di động hoặc tại các kiosk tự làm thủ tục. Hành khách cũng có thể sử dụng tính năng check-in và xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng VNeID để rút ngắn thời gian làm thủ tục an ninh và lên máy bay.

Hành khách nên sử dụng các hình thức tự làm thủ tục trước chuyến bay để tiết kiệm thời gian trong mùa cao điểm.

Cùng với Vietnam Airlines, Vietjet cũng triển khai thêm nhiều chuyến bay phục vụ nhu cầu tăng cao dịp Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, từ 18/8 đến 2/9, hành khách mặc áo cờ đỏ sao vàng hoặc áo chủ đề "80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9" khi bay cùng Vietjet sẽ được giảm 29% suất ăn nóng và hàng lưu niệm trên mọi chuyến bay.

Tiếp đó, trong 3 ngày từ 12h ngày 18/8 đến 23h ngày 20/8, Vietjet tiếp tục tung ra thị trường 800.000 vé Eco khuyến mãi chỉ từ 0 đồng trên tất cả các đường bay trong nước và quốc tế. Dịp này khách bay quốc tế còn được tặng 20 kg hành lý ký gửi miễn phí trên các chuyến bay kết nối Việt Nam với Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore. Thời gian áp dụng từ 15/9 đến 15/12.

Ngoài ra, hãng mở cửa khu vực triển lãm tại "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Khách tham quan được trải nghiệm công nghệ AI, thực tế ảo, các hoạt động tương tác, đồng thời có cơ hội sở hữu vé máy bay hoặc bộ sưu tập "Yêu nước" độc quyền của Vietjet. Triển lãm diễn ra trong thời gian từ 28/8 đến 5/9.