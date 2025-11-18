Dữ liệu hình ảnh trong khoang chở khách sẽ được bảo vệ đúng quy định

Dự thảo bổ sung quy định xe ô tô từ 8 chỗ trở lên kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, có ghi nhận hình ảnh khoang chở khách. Bộ trưởng Bộ Công an cho biết dữ liệu hình ảnh trong khoang chở khách sẽ được bảo vệ theo quy định pháp luật.

Chiều 17/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Theo Tờ trình, dự thảo luật gồm 12 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 136/570 điều và bổ sung 02 điều mới tại 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự.

Đại biểu Chu Thị Hồng Thái, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho biết tại điểm h, khoản 1, Điều 7 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bổ sung cơ sở dữ liệu hành trình trong khoang chở khách.

Theo đó, xe ô tô từ 8 chỗ trở lên kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, có ghi nhận hình ảnh khoang chở khách. Dự thảo luật cũng quy định tương đối đầy đủ về hệ thống thu thập, ghi, lưu trữ và truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh trên phương tiện.

Điều 71 cũng quy định rõ mục đích sử dụng dữ liệu nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và xử lý vi phạm, giao Bộ Công an xây dựng, quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kết nối chia sẻ dữ liệu của các cơ quan liên quan.

Đại biểu Chu Thị Hồng Thái – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu. Ảnh: Quốc hội.

Đại biểu Chu Thị Hồng Thái cho rằng pháp luật hiện hành và dự thảo luật vẫn còn "khoảng trống" liên quan đến nguyên tắc sử dụng dữ liệu hình ảnh trong khoang chở khách - một loại dữ liệu nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư của hành khách.

Đại biểu cho rằng khoản 2, Điều 71 mô tả loại dữ liệu và luồng dữ liệu nhưng chưa quy định rõ chủ thể được truy cập dữ liệu, điều kiện truy cập, cơ chế kiểm soát truy cập, cũng như yêu cầu cấm sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu ngoài phạm vi pháp luật cho phép.

"Khoảng trống" này có thể dẫn tới lạm dụng sử dụng sai mục đích, hoặc chia sẻ trái phép dữ liệu hình ảnh, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung thêm quy định để tạo hàng rào pháp lý nhằm bảo vệ quyền riêng tư của hàng khách và lái xe.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cũng đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động đối với quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi hình ảnh khoang chở khách đối với xe chở khách từ 8 chỗ trở lên.

Bởi quy định này có liên quan đến quyền con người, cần có đánh giá khách quan, khảo sát ý kiến, lấy ý kiến đối tượng chịu tác động và sự cần thiết bổ sung quy định này.

Đại biểu tham gia Phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết Ban Soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng, đầy đủ về nội dung này. Bộ trưởng cũng cho biết việc sửa đổi quy định này cũng căn cứ vào thông lệ quốc tế, với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an toàn cho hành khách tham gia giao thông trên các phương tiện công cộng.

Về băn khoăn của đại biểu trong việc sử dụng dữ liệu ghi âm, ghi hình, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, các dữ liệu sẽ được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Dự thảo luật chỉ quy định lắp đặt thiết bị ghi âm, ghi hình đối với khoang công cộng, như xe bus hay xe vận tải hành khách đường dài; để phòng ngừa hoạt động vi phạm pháp luật hoặc những hành vi xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết trên thế giới hiện nay các xe đều có thiết bị giám sát hành trình; do đó sẽ có quy định cụ thể để đảm bảo tất cả những phương tiện giao thông chịu tác động của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và an toàn cho những người trên phương tiện giao thông.