Kiến nghị bổ sung ngân sách, hoàn thiện hạ tầng giao thông trước ảnh hưởng bão lũ

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Theo các ý kiến đại biểu Quốc hội, cần rà soát, đánh giá tình hình hạ tầng giao thông ở các địa phương bị ảnh hưởng từ các trận mưa, bão, lũ; đồng thời sớm có phương án bổ sung ngân sách giúp các địa phương hoàn thiện lại hạ tầng giao thông…
Tại phiên thảo luận Quốc hội ngày 29/10, các đại biểu nêu lên thực trạng ảnh hưởng từ những trận bão, lũ gây thiệt hại của cải, vật chất, con người. Do đó, cần Đảng và Nhà nước cần quan tâm hoàn thiện thể chế, tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao khả năng chống chịu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Theo đại biểu Tô Ái Vang, đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 6 vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta, mỗi vùng chịu sự tác động khác nhau nhưng tựu chung thiên tai ngày càng gia tăng với mức độ càng nghiêm trọng.
Đại biểu cho rằng trong giai đoạn 2026-2030 Chính phủ định hướng ưu tiên 3.000 dự án hạ tầng chiến lược có tính xoay chuyển tình thế; tuy nhiên trước sự phá hủy của thiên tai, lũ lụt, sạt lở, xói lở và nước biển dâng dẫn đến ngập úng, hư hỏng nền đường, phá vỡ kết cấu cầu, gây tắc nghẽn giao thông và gia tăng tai nạn. Các yếu tố này tác động lên cả đường bộ, đường thủy và hàng không.
Vì thế, Chính phủ tiếp tục rà soát và đánh giá tình hình hạ tầng giao thông ở các địa phương bị ảnh hưởng từ các trận mưa, bão, lũ, đồng thời sớm có phương án bổ sung ngân sách giúp các địa phương hoàn thiện lại hạ tầng giao thông. Đại biểu nhấn mạnh, đây là vấn đề quan trọng và cần thiết nhất hiện nay.
Ngoài ra, đại biểu đề nghị Chính phủ tăng cường hợp tác quốc tế về trách nhiệm chia sẻ dữ liệu thủy văn và vận hành hồ chứa nước để có sự hài hòa về nguồn nước sông Mekong.
Mặt khác, rà soát, sớm trang bị hệ thống quan trắc độ mặn tự động, tiên tiến, tiêu thụ ít năng lượng để cung cấp dự liệu, dự báo, cảnh báo về xâm nhập mặn. Hỗ trợ ngân sách đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi, nạo vét kênh rạch, giúp các địa phương và người dân chủ động hơn trong việc ứng phó với hạn hán.
Đặc biệt, đại biểu cho rằng cả nước hiện nay có khoảng trên 900 đô thị, trong đó có khoảng 50 đô thị ven biển, đồng bằng, miền núi, cao nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ sớm quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, cần tập trung trọng tâm vào vấn đề sức chống chịu về thiên tai và biến đổi khí hậu của các đô thị để tạo sự phát triển bền vững.
Đề cập nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ và thiên tai thời gian qua, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh, đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội gói tài chính khẩn cấp, tăng chi ngân sách vượt dự toán; vì hiện nay, bội chi của chúng ta đã vượt tốt so với kế hoạch, 5 năm chúng ta bội chi chỉ khoảng 3,2%/GDP thay vì kế hoạch là bội chi tới 3,6%.
“Cho nên, chúng ta có dư địa để thực hiện vấn đề này, để mang lại hạnh phúc cho người dân đồng thời sửa đổi, bổ sung các hạ tầng hiện nay đang bị tàn phá tại các địa phương”, đại biểu Ngân nhấn mạnh.Còn đại biểu Lê Thị Thanh Lam, đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là AI để nâng cao hiệu quả trong phòng, chống và khắc phục hậu quả.
Đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh, đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, chỉ rõ hạ tầng kỹ thuật miền núi vẫn còn là điểm yếu của nền kinh tế quốc dân. Cầu cống tạm bợ, nền đường mỏng, hệ thống thoát nước yếu, thiết kế công trình chưa thích ứng địa chất, dòng chảy, sạt trượt và biến đổi khí hậu.
“Chỉ một trận mưa lớn, giao thông bị chia cắt, hàng hóa ứ đọng, học sinh không thể đến trường, bệnh nhân không thể đến bệnh viện và mỗi khi ấy sự mong manh của hạ tầng sẽ trở thành độ trễ của phát triển và độ sâu của rủi ro xã hội”, đại biểu cho hay.
Do đó, đại biểu đề nghị cần xác lập rõ định hướng hạ tầng chống chịu thiên tai trong quy hoạch quốc gia và kế hoạch đầu tư công trung hạn. Ưu tiên cho các tuyến kết nối vùng, đường liên xã, liên tỉnh, đảm bảo lưu thông kinh tế, văn hóa, xã hội phục vụ phát triển khu vực miền núi.
Thị trường vốn phải trở thành mạch máu của sản xuất, không phải sân chơi của đầu cơ. Dòng vốn cần được định hướng chiến lược vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến chế tạo, hàng tiêu dùng thiết yếu, công nghệ cao và kinh tế xanh – những trụ cột tạo giá trị gia tăng và việc làm ổn định cho đất nước…
Tham dự hội nghị lần này cũng là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và luôn đồng hành cùng khu vực hướng tới mục tiêu “Kết nối - Đổi mới - Thịnh vượng”...
Nhiều địa phương phản ánh tình trạng đội ngũ cán bộ cơ sở đang phải gánh thêm nhiều việc, nhiều phần việc do tinh giản biên chế nhưng thu nhập chưa được cải thiện, ảnh hưởng đến tâm lý, động lực và hiệu quả công tác...
Nhiều ý kiến đại biểu khuyến nghị cần đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đặt năng suất, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế biển, logistic, nông nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục…
Sáng sớm 29/10, trước tình hình mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phố miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn với các bộ, ngành, địa phương để tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
