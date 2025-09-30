Đưa vào vận hành công trình hồ chứa nước ngọt lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Công trình hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé giai đoạn 1, bảo đảm nguồn nước ngọt cho một số huyện thuộc tỉnh Trà Vinh cũ (nay là Vĩnh Long) với tổng mức đầu tư hơn 1.330 tỷ đồng, vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng...

Ngày 29/9/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khánh thành công trình hồ chứa nước ngọt lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long tại phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh trước đây).

Công trình có tổng mức đầu tư 1.330 tỷ đồng, thuộc gói thầu số 30 dự án hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé nhằm bảo đảm nguồn nước ngọt cho khu vực các huyện Châu Thành, Càng Long và thành phố Trà Vinh cũ (này là phường Nguyệt Hóa và xã Bình Phú của tỉnh Vĩnh Long).

Khi công trình hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ bảo đảm an ninh nguồn nước do được kết nối trực tiếp với nguồn nước sông Láng Thé; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Từ đó phục vụ đầu vào cho các nhà máy sản xuất nước đô thị, cấp nước ngọt cho sản xuất, sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Gói thầu số 30 là hạng mục quan trọng trong tổng thể hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé (đoạn 1 thuộc phường Nguyệt Hóa) là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh Vĩnh Long, được chọn khánh thành dịp này nhằm chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh 2025 - 2030.

Dự án hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé gồm hệ thống đường dọc sông Láng Thé; đập ngăn đoạn sông Láng Thé tạo hồ trữ nước ngọt; hệ thống cống thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua ghe ngo…

Những hạng mục trên tuyến đường dọc hai bờ sông Láng Thé dài hơn 8,1 km, nền rộng 13 m, kết nối với 7 tuyến đường nhánh dài hơn 2 km. Song song đó, công trình sẽ xây 3 cầu giao thông với tải trọng thiết kế HL-93, hệ thống cống, bọng thủy lợi, giúp chủ động điều tiết nước sản xuất, sinh hoạt phục vụ nhân dân quanh khu vực dự án. Hạng mục hồ trữ nước ngọt diện tích hơn 30 ha, sức chứa 10 triệu m3 nước.

Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 72% tổng giá trị hợp đồng xây lắp. Riêng hệ thống kè bảo vệ bờ sông kết hợp vỉa hè và đập ngăn đoạn sông Láng Thé tạo hồ trữ nước ngọt dự kiến sẽ triển khai thi công trong quý IV-2025. Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung bố trí nguồn lực để triển khai giai đoạn 2 của dự án, giai đoạn đầu tư công trung hạn 2026 - 2030.

Theo các chuyên gia về môi trường, biến đổi khí hậu đã và đang tác động lứn đến an ninh nguồn nước, làm cho nguồn nước mặt bị khô cạn, xâm nhập mặn, nước ngầm sụt giảm nghiêm trọng. Vì vậy, việc đầu tư xây các hồ lớn chứa nước ngọt được cho là giải pháp hữu hiệu nhằm giữ lại nguồn nước ngọt cho đồng bằng sông Cửu Long.