Đưa vào vận hành công trình hồ chứa nước ngọt lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Anh Khuê
30/09/2025, 14:31
Công trình hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé giai đoạn 1, bảo đảm nguồn nước ngọt cho một số huyện thuộc tỉnh Trà Vinh cũ (nay là Vĩnh Long) với tổng mức đầu tư hơn 1.330 tỷ đồng, vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng...
Ngày 29/9/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khánh thành công trình hồ chứa nước ngọt lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long
tại phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh trước
đây).
Công trình có tổng mức đầu tư 1.330 tỷ đồng, thuộc gói thầu
số 30 dự án hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé nhằm bảo đảm nguồn
nước ngọt cho khu vực các huyện Châu Thành, Càng Long và thành phố Trà Vinh cũ
(này là phường Nguyệt Hóa và xã Bình Phú của tỉnh Vĩnh Long).
Gói thầu số 30 là hạng mục quan trọng trong tổng thể hạ tầng
hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé (đoạn 1 thuộc phường Nguyệt Hóa) là một
trong các dự án trọng điểm của tỉnh Vĩnh Long, được chọn khánh thành dịp này nhằm
chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh 2025 - 2030.
Các công trình của gói thầu số 30 là thành phần quan trọng
trong tổng thể hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé.
Dự án hạ tầng hồ
chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé gồm hệ thống đường dọc sông Láng Thé; đập
ngăn đoạn sông Láng Thé tạo hồ trữ nước ngọt; hệ thống cống thoát nước phục vụ
sản xuất nông nghiệp, kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua ghe
ngo…
Những hạng mục trên tuyến đường dọc hai bờ sông Láng Thé dài hơn 8,1 km, nền rộng 13 m, kết nối
với 7 tuyến đường nhánh dài hơn 2 km. Song song đó, công trình sẽ xây 3 cầu
giao thông với tải trọng thiết kế HL-93, hệ thống cống, bọng thủy lợi, giúp chủ
động điều tiết nước sản xuất, sinh hoạt phục vụ nhân dân quanh khu vực dự án. Hạng
mục hồ trữ nước ngọt diện tích hơn 30 ha, sức chứa 10 triệu m3 nước.
Đến nay, công trình đã hoàn
thành khoảng 72% tổng giá trị hợp đồng xây lắp. Riêng hệ thống kè bảo vệ
bờ sông kết hợp vỉa hè và đập ngăn đoạn sông Láng Thé tạo hồ trữ nước ngọt dự kiến sẽ triển khai thi công trong quý
IV-2025. Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung bố trí nguồn lực để triển khai giai đoạn
2 của dự án, giai đoạn đầu tư công trung hạn 2026 - 2030.
Theo các chuyên gia về môi trường, biến đổi khí hậu đã và
đang tác động lứn đến an ninh nguồn nước, làm cho nguồn nước mặt bị khô cạn,
xâm nhập mặn, nước ngầm sụt giảm nghiêm trọng. Vì vậy, việc đầu tư xây các hồ lớn
chứa nước ngọt được cho là giải pháp hữu hiệu nhằm giữ lại nguồn nước ngọt cho
đồng bằng sông Cửu Long.
Một tính toán gần đây của các nhà khoa học cho biết nhu cầu sử dụng nước của vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể lên đến hơn 40 tỷ m3/năm, cả cho phát triển sản xuất và sinh hoạt. Tốc độ phát triển kinh tế xã hội trong khu vực diễn ra nhanh đã kéo theo nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng. Do tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động khai thác của con người đã làm cho lượng nước đổ về vùng đồng bằng này diễn tiến theo chiều hướng giảm đi.
Cũng theo tính toán trên, vùng đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu hụt nước ngọt vào mùa khô khoảng 4,2 tỷ m3/năm. Sự thiếu hụt này dự báo sẽ tăng lên 4,8 tỷ m3 vào năm 2030 và 5 tỷ m3 vào năm 2050. Giải pháp xây hồ trữ nước ngọt được các chuyên gia cho rằng hiệu quả và cần thiết cho cả hiện tại và tương lai, góp phần vào quá trình phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long xanh và bền vững.
