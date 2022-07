Dược Hậu Giang xây dựng nhà máy Betalactam chuẩn GMP toàn cầu

Dự án được xây dựng tại khu công nghiệp Tân Phú Thạnh 1, huyện châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, tổng diện tích 6 ha với thiết kế bao gồm các dây chuyền sản xuất: dây chuyền viên nén không bao phim; dây chuyền viên nén bao phim; dây chuyền viên nang cứng; dây chuyền thuốc bột pha hỗn dịch uống; dây chuyền thuốc cốm pha hỗn dịch uống. Dự kiến, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2024, nhà máy mới có công suất thiết kế gần gấp đôi nhà máy hiện tại.

Nhà máy Betalactam mới được đưa vào xây dựng dựa trên quyết định số 008/2022/QĐ.HĐQT của Hội đồng quản Trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Đây là dự án đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao, mang lại cho người tiêu dùng nhiều dòng sản phẩm đủ tiêu chuẩn thay thế thuốc ngoại, thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn JAPAN/EU-GMP.

“Là doanh nghiệp dược hàng đầu, có sứ mệnh cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Sản phẩm của Dược Hậu Giang luôn đảm bảo được hai yếu tố là tính hiệu quả và tính an toàn. Tuân theo tiêu chuẩn GMP toàn cầu, Dược Hậu Giang luôn tiến hành sản xuất và quản lý chất lượng một cách nghiêm ngặt mang đến sự an toàn, an tâm cho người dùng thuốc”, ông Tomoyuki Kawata, Phó Tổng Phụ trách Sản xuất, Chuỗi Cung ứng và Chuyển giao Công nghệ DHG, chia sẻ tại buổi lễ khởi công.