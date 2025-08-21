Blog chứng khoán: “Tiệc” đã tàn ở nhiều cổ phiếu

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục được đẩy giá lên mạnh mẽ, kéo VNI, VN30 tăng cao trong phiên đáo hạn. Rất nhiều cổ phiếu đã bị bỏ rơi trong phiên này, thậm chí hơn 140 mã giảm quá 1%, trong đó gần 90 mã giảm quá 2%. Chưa rõ “bữa tiệc” ở cổ phiếu ngân hàng bao giờ kết thúc, nhưng nhiều mã khác đã đến đoạn “rửa bát”!

Nguồn lực đẩy giá cổ phiếu ngân hàng là cực kỳ ấn tượng, gần chục mã ở nhóm này thanh khoản vượt ngàn tỷ đồng, chưa kể giá kịch trần nên vẫn có thể giao dịch lớn hơn nữa. Nhóm VN30 ngoài ngân hàng thì cũng chỉ lác đác vài cổ phiếu tăng tốt như FPT, SSI, MWG, GAS, VJC. Số này những ngày trước không có gì đặc biệt, thậm chí khá yếu và hôm nay có thể chỉ tăng theo phong trào.

Phần còn lại của thị trường thì tiếp tục gây thiệt hại thêm, sau phiên giảm sâu hôm qua với 200 mã rơi quá 1% thì hôm nay lại tiếp 140 mã nữa. Nếu nắm giữ các cổ phiếu này việc VNI bay cao cũng không có ý nghĩa.

Thanh khoản nhóm midcap và penny hôm nay sụt giảm mạnh: Tổng giá trị khớp lệnh HSX giảm gần 15,5k tỷ đồng thì VN30 chỉ giảm 5,5k tỷ, tức là 10k tỷ đã hụt đi ở phần còn lại. HNX cũng “bốc hơi” thêm khoảng 1,7k tỷ nữa. Với mức thanh khoản giảm này và giá rơi liên tiếp hai phiên với cường độ mạnh tức là dòng tiền mua đỡ có tín hiệu yếu đi.

Mặc dù vậy đây cũng vẫn có thể chỉ là một phiên cung cầu thay đổi vì cũng đã nhiều lần giá dao động rồi lại phục hồi và thị trường duy trì thanh khoản rất cao. Tuy nhiên ở từng cổ phiếu cụ thể tình hình sẽ khác, vì dòng tiền nóng không thể xoay vòng mãi được. Không có bữa tiệc nào là kéo dài mãi, cuối cùng thì cũng phải đến lúc “rửa bát”.

Sự phân hóa trên thị trường lúc này đáng chú ý khi đã kéo sang phiên thứ 2, vì trước đây mỗi khi VNI tăng tốt hoặc thậm chí chỉ cần lình xình, cổ phiếu đa số sẽ tăng áp đảo. Tình thế lúc này ngược lại, các trụ dẫn VNI bay cao nhưng không tạo được sức ảnh hưởng lan tỏa, trái lại bán ra còn ép giá nhiều hơn. Thậm chí nhóm chứng khoán phiên này nhiều mã cũng quay đầu biên độ lớn. Nếu như cuối tháng 7, đầu tháng 8 là “cơn say” cổ phiếu vừa và nhỏ thì lúc này là “cơn say” cổ phiếu ngân hàng. Nói chung cứ kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán là tốt, bất kể ở nhóm nào, nhưng cũng cần dè chừng “thổi nồng độ cồn”!

Thị trường phái sinh hôm nay kết thúc đẹp cho bên Long. Với 42,87k hợp đồng còn giữ qua đêm thì cơ hội để VN30 tăng là rất cao. Trong 7 lần đáo hạn gần nhất, chưa lần nào số lượng OI cao như vậy. Basis F1 hôm qua đã đảo dương cuối ngày và trong 15 phút dồn lệnh mở cửa trên thị trường cơ sở, chênh lệch còn mở rộng thêm, trung bình hơn 8 điểm. Tuy nhiên ngay khi có VN30 để tham chiếu thì basis lại đảo, chiết khấu trung bình hơn 5 điểm dù cổ phiếu ngân hàng phát tín hiệu mạnh từ rất sớm. Lúc VN30 retest thành công 1840.xx có thể Long được, với stoploss theo chỉ số vì là ngày đáo hạn, basis sớm muộn cũng sẽ phải thay đổi. Đích đến đầu tiên là VN30 1854.xx, tối thiểu cũng phải đóng một nửa vị thế. Có thể thấy basis lại đảo âm khi bên Long chốt lời lúc chỉ số va chạm vào 1854.xx, nhưng F1 đã chiết khấu trước và không lùi thêm. Điểm đóng nốt vị thế nên là 1861.xx.

Thời gian dài sau đó VN30 loanh quanh trong khoảng 1854-1861, biên độ quá hẹp để có thể trade trong khi cổ phiếu ngân hàng rất mạnh mà basis lại âm thì chỉ có thể Long nhưng biên độ lại hẹp. Nhịp tăng cuối từ khoảng 2h trở đi nhìn thì điểm lên mạnh nhất nhưng lại khó đánh nhất. Cả tiếng trước đó basis đảo dương trong khi VN30 lại giảm xuống dưới 1854.xx thì phù hợp cho Short chứ không phải Long. Nhưng 2h lại là thời điểm VIC, VHM được đánh lên. Có vẻ như thời gian basis chênh lệch dương này là các vị thế Long được mở trước để sẵn sàng cho cú đẩy cuối.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1874,91. Cản gần nhất ngày mai là 1877; 1891; 1899; 1906; 1920; 1931. Hỗ trợ 1869; 1860; 1849; 1841; 1830; 1816.

