Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: “Tiệc” đã tàn ở nhiều cổ phiếu

iTrader

21/08/2025, 16:56

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục được đẩy giá lên mạnh mẽ, kéo VNI, VN30 tăng cao trong phiên đáo hạn. Rất nhiều cổ phiếu đã bị bỏ rơi trong phiên này, thậm chí hơn 140 mã giảm quá 1%, trong đó gần 90 mã giảm quá 2%. Chưa rõ “bữa tiệc” ở cổ phiếu ngân hàng bao giờ kết thúc, nhưng nhiều mã khác đã đến đoạn “rửa bát”!

VN30-Index.
VN30-Index.

Nguồn lực đẩy giá cổ phiếu ngân hàng là cực kỳ ấn tượng, gần chục mã ở nhóm này thanh khoản vượt ngàn tỷ đồng, chưa kể giá kịch trần nên vẫn có thể giao dịch lớn hơn nữa. Nhóm VN30 ngoài ngân hàng thì cũng chỉ lác đác vài cổ phiếu tăng tốt như FPT, SSI, MWG, GAS, VJC. Số này những ngày trước không có gì đặc biệt, thậm chí khá yếu và hôm nay có thể chỉ tăng theo phong trào.

Phần còn lại của thị trường thì tiếp tục gây thiệt hại thêm, sau phiên giảm sâu hôm qua với 200 mã rơi quá 1% thì hôm nay lại tiếp 140 mã nữa. Nếu nắm giữ các cổ phiếu này việc VNI bay cao cũng không có ý nghĩa.

Thanh khoản nhóm midcap và penny hôm nay sụt giảm mạnh: Tổng giá trị khớp lệnh HSX giảm gần 15,5k tỷ đồng thì VN30 chỉ giảm 5,5k tỷ, tức là 10k tỷ đã hụt đi ở phần còn lại. HNX cũng “bốc hơi” thêm khoảng 1,7k tỷ nữa. Với mức thanh khoản giảm này và giá rơi liên tiếp hai phiên với cường độ mạnh tức là dòng tiền mua đỡ có tín hiệu yếu đi.

Mặc dù vậy đây cũng vẫn có thể chỉ là một phiên cung cầu thay đổi vì cũng đã nhiều lần giá dao động rồi lại phục hồi và thị trường duy trì thanh khoản rất cao. Tuy nhiên ở từng cổ phiếu cụ thể tình hình sẽ khác, vì dòng tiền nóng không thể xoay vòng mãi được. Không có bữa tiệc nào là kéo dài mãi, cuối cùng thì cũng phải đến lúc “rửa bát”.

Sự phân hóa trên thị trường lúc này đáng chú ý khi đã kéo sang phiên thứ 2, vì trước đây mỗi khi VNI tăng tốt hoặc thậm chí chỉ cần lình xình, cổ phiếu đa số sẽ tăng áp đảo. Tình thế lúc này ngược lại, các trụ dẫn VNI bay cao nhưng không tạo được sức ảnh hưởng lan tỏa, trái lại bán ra còn ép giá nhiều hơn. Thậm chí nhóm chứng khoán phiên này nhiều mã cũng quay đầu biên độ lớn. Nếu như cuối tháng 7, đầu tháng 8 là “cơn say” cổ phiếu vừa và nhỏ thì lúc này là “cơn say” cổ phiếu ngân hàng. Nói chung cứ kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán là tốt, bất kể ở nhóm nào, nhưng cũng cần dè chừng “thổi nồng độ cồn”!

Thị trường phái sinh hôm nay kết thúc đẹp cho bên Long. Với 42,87k hợp đồng còn giữ qua đêm thì cơ hội để VN30 tăng là rất cao. Trong 7 lần đáo hạn gần nhất, chưa lần nào số lượng OI cao như vậy. Basis F1 hôm qua đã đảo dương cuối ngày và trong 15 phút dồn lệnh mở cửa trên thị trường cơ sở, chênh lệch còn mở rộng thêm, trung bình hơn 8 điểm. Tuy nhiên ngay khi có VN30 để tham chiếu thì basis lại đảo, chiết khấu trung bình hơn 5 điểm dù cổ phiếu ngân hàng phát tín hiệu mạnh từ rất sớm. Lúc VN30 retest thành công 1840.xx có thể Long được, với stoploss theo chỉ số vì là ngày đáo hạn, basis sớm muộn cũng sẽ phải thay đổi. Đích đến đầu tiên là VN30 1854.xx, tối thiểu cũng phải đóng một nửa vị thế. Có thể thấy basis lại đảo âm khi bên Long chốt lời lúc chỉ số va chạm vào 1854.xx, nhưng F1 đã chiết khấu trước và không lùi thêm. Điểm đóng nốt vị thế nên là 1861.xx.

Thời gian dài sau đó VN30 loanh quanh trong khoảng 1854-1861, biên độ quá hẹp để có thể trade trong khi cổ phiếu ngân hàng rất mạnh mà basis lại âm thì chỉ có thể Long nhưng biên độ lại hẹp. Nhịp tăng cuối từ khoảng 2h trở đi nhìn thì điểm lên mạnh nhất nhưng lại khó đánh nhất. Cả tiếng trước đó basis đảo dương trong khi VN30 lại giảm xuống dưới 1854.xx thì phù hợp cho Short chứ không phải Long. Nhưng 2h lại là thời điểm VIC, VHM được đánh lên. Có vẻ như thời gian basis chênh lệch dương này là các vị thế Long được mở trước để sẵn sàng cho cú đẩy cuối.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1874,91. Cản gần nhất ngày mai là 1877; 1891; 1899; 1906; 1920; 1931. Hỗ trợ 1869; 1860; 1849; 1841; 1830; 1816.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.  

VN-Index tiếp tục “lạc nhịp” với đa số cổ phiếu, khối ngoại xả ròng gần 2.500 tỷ

VN-Index tiếp tục “lạc nhịp” với đa số cổ phiếu, khối ngoại xả ròng gần 2.500 tỷ

Blog chứng khoán: Kéo trụ

Blog chứng khoán: Kéo trụ

Nhà đầu tư cá nhân "rút quân", bán ròng 1.200 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân "rút quân", bán ròng 1.200 tỷ

Từ khóa:

blog chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường phái sinh

Đọc thêm

Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?

Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?

Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm

VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.

Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?

Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?

Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.

Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng

Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng

Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

3

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

4

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

5

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: