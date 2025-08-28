Đồng Nai siết tiến độ dự án trọng điểm, sẽ cấm đấu thầu mới với nhà thầu chậm tiến độ

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hai dự án giao thông trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh. Nhà thầu chây ì, yếu kém sẽ bị điều chuyển khối lượng, thậm chí có thể cấm tham gia đấu thầu công trình mới trên địa bàn…

Ngày 27/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chủ trì làm việc với các sở, ngành, địa phương và các nhà thầu để kiểm điểm tiến độ thi công đối với dự án Thành phần 1, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án Thành phần 3, dự án đường Vành đai 3 – TP.HCM, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện nay, đối với dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có 2 gói thầu xây lắp được triển khai thực hiện. Sản lượng thi công chung toàn dự án đạt gần 1.200 tỷ đồng, đạt hơn 47% so với hợp đồng đã ký và đang chậm khoảng 11% so với kế hoạch tiến độ điều chỉnh.

Đối với dự án Thành phần 3, dự án Đường Vành đai 3 – TP.HCM, có 3 gói thầu xây lắp chính đang được triển khai thi công. Sản lượng chung toàn dự án hiện đạt khoảng 837 tỷ đồng, đạt hơn 45% giá trị so với hợp đồng đã ký và đang chậm khoảng 4,4% so với kế hoạch tiến độ điều chỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, 2 dự án trên hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025. Thời gian qua, đơn vị liên tục kiểm tra, nhắc nhở các nhà thầu thi công, tuy nhiên một số nhà thầu vẫn chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Do đó, Ban Quản lý đề xuất thực hiện điều chỉnh khối lượng của các nhà thầu thi công chậm sang các nhà thầu khác có năng lực hơn để hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh cả 2 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025. Sau thời gian đầu bị chậm tiến độ do vướng mặt bằng thi công, đến nay với sự nỗ lực của các cơ quan, địa phương, mặt bằng các dự án đã được bàn giao đủ. Tuy nhiên, tiến độ thi công các dự án vẫn còn chậm.

Do đó, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ hoàn thành thông xe kỹ thuật các dự án này.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát các quy định pháp luật, hợp đồng để có biện pháp xử lý nghiêm các nhà thầu đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn chậm tiến độ. Thực hiện xử lý hành chính, đồng thời yêu cầu các nhà thầu ký biên bản cam kết về tiến độ thi công.

“Nếu vẫn tiếp tục chậm tiến độ thi phải thay thế nhà thầu. Cần thiết hơn nữa thì thông báo trên cổng thông tin của Bộ Tài chính để cấm các nhà thầu này tham gia đấu thầu công trình mới trên địa bàn tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu việc xử lý nhà thầu, lập lại đường gantt tiến độ thi công các dự án từ nay đến trước thời điểm thông xe kỹ thuật phải hoàn thành trong tháng 8/2025.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; Sở Công Thương, các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện trọng khu vực thi công các dự án.