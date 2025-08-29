TP.HCM tăng cường bảo đảm an toàn đường sắt, xử lý dứt điểm tình trạng lối đi tự mở
Thiên Ân
29/08/2025, 00:00
Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, xử lý dứt điểm tình trạng lối đi tự mở qua ray, nhất là tại các “điểm nóng” và tình trạng lấn chiếm đất hành lang an toàn đường sắt, là những yêu cầu tại văn bản chỉ đạo mới nhất của Ủy ban nhân dân TP.HCM...
Ủy ban nhân dân TP.HCM, ngày 28/8, đã ban hành văn bản chỉ đạo
các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác bảo đảm trật tự hành lang an
toàn giao thông đường sắt, xử lý dứt điểm tình trạng lối đi tự mở, sau khi nhận
được đề nghị trước đó từ Cục Đường sắt Việt Nam.
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Công an TP.HCM tiếp tục
tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường sắt đi qua địa bàn, nhất là ở
những vị trí phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Lực lượng chức năng sẽ bố
trí kiểm tra vào giờ cao điểm, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất
là tại các “điểm nóng” lối đi tự mở và tình trạng lấn chiếm đất hành lang an
toàn đường sắt.
Sở Xây dựng Thành phố được giao phối hợp với các cơ quan,
doanh nghiệp đường sắt và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm
các trường hợp xây dựng, sửa chữa công trình trong phạm vi hành lang an toàn. Đồng
thời, cơ quan này cũng có trách nhiệm rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, cảnh
báo tại các điểm giao cắt đường sắt - đường bộ, tập trung những điểm có nguy cơ
cao. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp và phường Dĩ An phải khẩn
trương xử lý lối đi tự mở tại Km1705 +500
và Km1707+175; nghiên cứu dự án xây dựng đường gom để thay thế.
Ban An toàn giao thông Thành phố có trách nhiệm đẩy mạnh
tuyên truyền pháp luật về đường sắt, nâng cao ý thức người dân, vận động hộ dân
và cơ sở kinh doanh cam kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông.
Ủy ban nhân dân các địa phương có đường sắt đi qua phải chịu
trách nhiệm chính trong việc quản lý, bảo vệ hạ tầng đường sắt theo quy định,
phối hợp xử lý vi phạm và ngăn chặn các phát sinh mới. Trong thời gian chưa thể
xóa bỏ lối đi tự mở, các địa phương này cần phân luồng giao thông hợp lý, hạn
chế phương tiện nặng lưu thông, lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo và bố trí lực lượng
kiểm tra thường xuyên.
Ủy ban nhân dân Thành phố cũng giao Sở Xây dựng, với vai trò
cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố, theo dõi và báo cáo kết
quả thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo
cáo để Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết.
Ngày 18/8/2025, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Chỉ thị số
22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật
tự, an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới.
Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự,
an toàn giao thông đường sắt đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao
thông liên quan đến đường sắt được kiềm chế, góp phần nâng cao hiệu quả khai
thác đường sắt phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông đường
sắt vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao
thông. Năm 2024 đã xảy ra 120 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 83
người, bị thương 26 người; xảy ra 98 vụ ném đất, đá lên tàu, làm bị thương 01
người, vỡ 107 cửa kính các loại, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông,
trật tự an toàn xã hội. Trong 7 tháng đầu năm 2025 đã xảy ra 65 vụ tai nạn
giao thông đường sắt, làm chết 45 người, bị thương 16 người.
Chỉ thị cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn
giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, lộ trình hết năm
2025 xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở. Tuy nhiên tính đến tháng 6/2025, tiến
độ thực hiện chậm, đến nay toàn quốc mới thực hiện xóa bỏ được
1.237/4.065 lối đi tự mở (đạt 30,4%), giải tỏa 566 điểm vi phạm hành lang
đường sắt, còn lại 11.569 điểm chưa được giải tỏa.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo
đảm an toàn giao thông đường sắt, cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ
các giải pháp từ Trung ương tới địa phương đnhằm chủ động phòng ngừa,
ngăn chặn, giảm tai nạn giao thông đường sắt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu
bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công an, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể
thao và Du lịch và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương có đường sắt đi qua và các cơ quan liên quan phải xác định công tác bảo
đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt là nhiệm vụ quan trọng.
Từng bộ, ngành, địa
phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát các chương trình, kế hoạch,
nhiệm vụ được phân công để thực hiện hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của
Đảng, Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, chú trọng
công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đường sắt
(sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 9.
Các giải pháp cần thực hiện quyết liệt, kiên trì,
thường xuyên để bảo đảm an toàn cho hoạt động của đường sắt và hoạt
động của nhân dân các khu vực có đường sắt đi qua. Quá trình thực
hiện phải cụ thể, chi tiết phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn. Phân
công rõ nhiệm vụ chủ trì, phối hợp, có cơ chế kiểm soát tiến độ,
chất lượng các nhiệm vụ. Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ
quan, đơn vị, chính quyền địa phương thiếu quan tâm, chỉ đạo, thanh tra, kiểm
tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong phạm vi quản
lý để xảy ra mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông đường sắt.
