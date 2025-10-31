Đường sắt Bắc – Nam qua Huế thông tuyến sau 3 ngày bị ách tắc do mưa lũ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Sáu, 31/10/2025
Nguyễn Thuấn
31/10/2025, 14:07
Sau 3 ngày nỗ lực khắc phục trong điều kiện thời tiết phức tạp, sáng 31/10, tuyến đường sắt Bắc – Nam qua thành phố Huế đã được thông tuyến trở lại. Hàng trăm cán bộ, công nhân ngành đường sắt làm việc xuyên đêm để đảm bảo an toàn và sớm khôi phục vận hành các đoàn tàu.
Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên cho biết lúc 5 giờ sáng, đơn vị đã khôi phục và thông tuyến đường sắt qua địa bàn thành phố Huế. Tàu được phép lưu thông trở lại nhưng phải chạy với tốc độ hạn chế 5 km/giờ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn tàu qua khu vực.
Theo đại diện công ty, đến rạng sáng nay, mực nước đã rút xuống dưới nền đá đường sắt. Trước đó, từ 16 giờ ngày 27/10, đoạn đường sắt qua thành phố Huế bị ngập sâu 0,15 – 0,2 m, buộc ngành đường sắt phải tạm phong tỏa cung đường. Cùng thời điểm, mực nước sông Hương dâng cao sát đáy dầm cầu Bạch Hổ và Dã Viên, chỉ còn cách 0,1 m. Để bảo vệ hai cây cầu, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã điều hai đoàn tàu chở tổng cộng 1.150 tấn đá từ Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (Huế) ra án ngữ, tăng tải trọng nhằm chống nguy cơ lũ cuốn.
Đến 10 giờ ngày 29/10, khi nước sông Hương đã hạ cách đáy dầm cầu 1,2 m, đơn vị cho rút hai đoàn tàu về ga Huế. Tuy nhiên, chỉ sau 8 tiếng, nước lũ lại dâng trở lại, cách đáy dầm chỉ 0,04 m, buộc đơn vị phải điều tàu quay lại án ngữ cầu. Đến sáng 30/10, hai đoàn tàu được rút ra để phục vụ công tác khôi phục tuyến đường sắt.
Trong đêm 30/10, hàng trăm cán bộ, công nhân ngành đường sắt đã được huy động tăng ca xuyên đêm, khẩn trương gia cố, bổ sung vật liệu, kiểm tra độ ổn định của nền ray nhằm kịp thời thông tuyến sớm nhất. Đến 6 giờ 30 phút sáng nay, đoàn tàu chở đá từ ga Sỹ Hiền đã được bố trí vào ga Văn Xá để thử đường và tiếp tục bổ sung đá tại các vị trí bị trôi, hư hỏng.
Như vậy, sau nhiều nỗ lực khắc phục, tuyến đường sắt Bắc – Nam qua thành phố Huế đã được khôi phục, đảm bảo tàu chạy an toàn. Trong suốt thời gian bị chia cắt, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách an toàn qua khu vực ngập, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.
13:03, 29/10/2025
