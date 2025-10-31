TP.Hồ Chí Minh điều chỉnh dự án tuyến đường sắt đô thị đi Cần Giờ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 31/10/2025
Xuân Nghi
31/10/2025, 07:27
Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo số 559/TB-VP ngày 29/10/2025 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tại cuộc họp Tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn thành phố về giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Vingroup.
Trong văn bản trước đó của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc (Vinspeed, thuộc Vingroup) gửi UBND TP.Hồ Chí Minh và Sở Tài chính, doanh nghiệp này đã đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao nối trung tâm thành phố đi Cần Giờ.
Theo phương án trước đây, tuyến đường sắt đô thị nối Cần Giờ dài khoảng 48,5 km, đi trên cao, có điểm đầu ở đại lộ Nguyễn Văn Linh (tại nút giao Nguyễn Thị Thập - Lý Phục Man thuộc phường Tân Thuận, quận 7 cũ) và điểm cuối nối vào khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Trên tuyến có hai nhà ga là ga Tân Thuận và ga Cần Giờ, một depot nằm trong khu đất rộng 39 ha, gần khu đô thị lấn biển. Dự án được thiết kế đường đôi, vận tốc tối đa 350 km/h.
Phương án mới của Vinspeed đề xuất tuyến đường sắt này có điểm đầu tuyến tại khu vực phía trước chợ Bến Thành (ga Bến Thành) và kết nối với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên; điểm kết thúc tại xã Cần Giờ (không thay đổi so với đề xuất trước đây). Việc điều chỉnh này, theo chủ đầu tư nhằm tăng tính liên thông giữa các tuyến metro giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác và đầu tư của toàn mạng lưới đường sắt đô thị thành phố.
Chủ đầu tư cũng cho biết, về phương án kỹ thuật, đoạn từ Bến Thành đến Tân Thuận sẽ được thi công ngầm nhằm giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Riêng đoạn còn lại từ Tân Thuận đến Cần Giờ giữ nguyên như phương án ban đầu.
Phản hồi đề xuất của doanh nghiệp, Thông báo số 559/TB-VP nêu rõ dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm thành phố đi Cần Giờ, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác vận hành, tăng độ phủ dịch vụ và khả năng kết nối khu dân cư, trung tâm thương mại và khu vực trung tâm kinh tế - hành chính của Thành phố, tăng tính kết nối với các tuyến metro nằm trong hệ thống metro thành phố, góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ, thuận tiện cho người dân.
Vì vậy, UBND TP.Hồ Chí Minh ủng hộ đề xuất của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc (Vinspeed) về việc điều chỉnh điểm đầu tuyến từ ga Tân Thuận sang ga Bến Thành; đồng thời đề nghị Vingroup nghiên cứu phương án phát triển không gian ngầm kết hợp phát triển không gian công cộng tại khu vực chợ Bến Thành theo quy hoạch chung của Thành phố nhằm nâng cao mỹ quan đô thị, thúc đẩy kinh tế du lịch, cải thiện giao thông khu vực.
Để bảo đảm thực thi, người đứng đầu chính quyền TP.Hồ Chí Minh đề nghị doanh nghiệp chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu hướng tuyến nhằm đảm bảo tính khả thi, tối ưu hóa khả năng khai thác, gia tăng khả năng kết nối và phục vụ phát triển kinh tế xã hội theo định hướng phát triển không gian đô thị của Thành phố, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Song song, phối hợp với các sở ngành liên quan cập nhật hướng tuyến bổ sung vào quy hoạch đường sắt đô thị.
Công ty Vinspeed được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện trình hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP.Hồ Chí Minh - Cần Giờ.
Huyện Cần Giờ (cũ) cách trung tâm TP.Hồ Chí Minh khoảng 50 km, có diện tích tự nhiên khoảng 71.300 ha; trong đó 70% là rừng ngập mặn, sông rạch. Đến nay, việc kết nối Cần Giờ với trung tâm thành phố chủ yếu qua phà Bình Khánh.
