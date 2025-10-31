Sức ép bán hạ giá tăng vọt, loạt cổ phiếu giảm sâu, VN-Index hướng về đáy 1600

Hiệu ứng của đợt tái cơ cấu danh mục ETF nội trong phiên chiều nay khiến nhóm cổ phiếu blue-chips sụt giảm mạnh. Điểm số mất nhiều cũng tác động đến tâm lý chung, thúc đẩy đợt bán hạ giá kéo thanh khoản phiên chiều lên khá cao.

VN-Index lao dốc liên tục trong buổi chiều và đóng cửa giảm 1,79% tương đương -29,92 điểm. Các trụ lớn nhóm Vin vẫn ảnh hưởng nhiều nhưng không còn nổi bật nữa vì rất nhiều blue-chips khác cũng giảm mạnh. VIC giảm 6,42%, VHM giảm 4,62% chỉ lấy đi khoảng 11 điểm. Hôm nay là phiên các trụ “đồng thuận” giảm giá, tạo áp lực lớn lên chỉ số.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, VCB cũng giảm 1,65%, BID giảm 1,32%, TCB giảm 1,68%, VPB giảm 1,71%, MBB giảm 1,46%. Duy nhất FPT tăng 1,17% là lực kéo không đáng kể. Áp lực giảm mạnh ở nhóm cổ phiếu blue-chips hôm nay có ảnh hưởng từ đợt tái cơ cấu của các quỹ ETF bám theo chỉ số VN30 và VNFINlLED. Ví dụ MBB nằm trong danh sách bán tới hơn 5,8 triệu cổ, TCB cũng trên 5 triệu cổ… VN30-Index bị ảnh hưởng nặng nhất, chốt phiên bốc hơi 2,07% với 8 mã tăng/21 mã giảm.

Có tới 19 cổ phiếu trong rổ VN30 giảm quá 1%, bao gồm 9 mã giảm quá 2%. VIC và VHM dĩ nhiên dẫn đầu số này, ngoài ra là loạt cổ phiếu ngân hàng như HDB, TPB, SHB, STB, LPB. Trong 27 cổ phiếu nhóm này thì chỉ sót lại BAB và ACB là xanh. Với nhóm Vin, VPL cũng giảm 0,52% và VRE giảm 3,76%. Như vậy hai nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất tới VN-Index đồng loạt giảm mạnh tạo ấn tượng không khác gì phiên ngày 27/10 vừa qua.

Ngoài các mã blue-chips, thị trường hôm nay cũng giao dịch khá yếu khi độ rộng chỉ là 127 mã tăng/190 mã giảm. Thậm chí 115 cổ phiếu còn giảm quá 1%. Chỉ số đại diện nhóm Midcap giảm 1,43%, Smallcap giảm 0,32%.

Khá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ diễn biến chung. GEX tiếp tục giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp dù hôm nay đã có dư mua sàn hơn 3,18 triệu cổ, khớp 1.253,7 tỷ đồng. VIX sụt giảm 4,44% sau phiên giảm sàn hôm qua, thanh khoản lên tới 1.372,8 tỷ đồng. VCG giảm 1,14%, CII giảm 1,43%, DXG giảm 4,48%, HCM giảm 1,06%, GMD giảm 3,4% đều là các cổ phiếu thanh khoản rất cao trên 300 tỷ đồng mỗi mã.

Nhóm cổ phiếu Vin không phải là "tội đồ" duy nhất khiến VN-Index giảm mạnh hôm nay.

Với 115 cổ phiếu giảm giá sâu và tập trung xấp xỉ 62% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, nguy cơ nhà đầu tư thua lỗ phiên này là rất cao. Không nhiều cổ phiếu trong số này thuộc diện giao dịch của các quỹ ETF nội, nên diễn biến như vậy phản ánh tác động tâm lý lan tỏa.

Ở phía tăng giá cơ hội đi ngược dòng không nhiều và càng hiếm cổ phiếu thực sự thu hút được dòng tiền mạnh: FPT tăng 1,17% với 1.526 tỷ đồng thanh khoản; DGC tăng 2,56% với 322,7 tỷ; ACB tăng 1,59% với 321,7 tỷ; PVD tăng 6,91% với 274,7 tỷ; CTD tăng 3,5% với 221,7 tỷ; KHG tăng 3,66% với 209,7 tỷ; GVR tăng 2,47% với 2032 tỷ; POW tăng 1,06% với 146,5 tỷ; VHC tăng 2,43% với 135,4 tỷ.

Điều khá bất ngờ là ngay cả khi có lượng hàng lớn từ các quỹ ETF giao dịch, thanh khoản thị trường hôm nay cũng khá nhỏ, tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX chỉ tăng nhẹ 8,8% so với hôm qua, đạt 26.546 tỷ đồng. Nếu tính tổng 3 sàn, giá trị đạt 29.612 tỷ đồng, tăng 14%. Đây không phải là mức cao vì trung bình tuần trước, tổng 3 sàn giao dịch tới 47.557 tỷ đồng/ngày. Việc dòng tiền sụt giảm là một tín hiệu cho thấy nhà đầu tư đang chờ đợi một nhịp điều chỉnh nối tiếp và coi diễn biến hồi mấy phiên trước chỉ là hồi kỹ thuật xen kẽ.

Thực vậy, Vn-Index đã không thể giành lại mốc 1700 điểm trong 4 phiên nỗ lực, để rồi kết tuần rơi xuống 1639,65 điểm. Rõ ràng cơ hội để chỉ số vượt qua 1700 điểm đã thấp hơn rủi ro điều chỉnh quay lại vùng 1600 điểm. Nhà đầu tư cầm tiền có lý do để chờ đợi, nhất là khi thị trường đang trong giai đoạn hết hiệu ứng thông tin kết quả kinh doanh quý 3/2025 mà chưa có thông tin nào khác.