[Video]: Phó Thủ tướng kiểm tra công tác khắc phục sạt lở trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Tư, 29/10/2025
Nguyễn Thuấn
29/10/2025, 13:03
Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, sạt lở và ách tắc giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên, đoạn qua xã Nam Đông, thành phố Huế.
Tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên dài 66 km, rộng 12 m, kết nối Huế – Đà Nẵng với hai làn xe, tốc độ thiết kế từ 60 đến 80 km/h. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên tuyến bị ngập, nước chảy xiết buộc phải tạm dừng lưu thông; một số đoạn bị sạt lở taluy và nứt mặt đường.
Đáng chú ý, sáng 28/10, tại Km 42 (thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường. Lực lượng chức năng đã huy động máy móc và nhân lực khẩn trương dọn dẹp, đến nay đã giải phóng khoảng 2.000 m3 đất đá, mở lại một làn xe; toàn bộ công tác khắc phục dự kiến hoàn thành trong hai ngày tới.
Ngoài ra, trên tuyến còn ghi nhận sạt lở taluy dương đoạn qua xã Khe Tre, thành phố Huế; đồng thời xuất hiện các vết nứt mặt đường tại khu vực thôn Tà Lang – Giàn Bí, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.
Tại hiện trường, Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá tổng thể toàn tuyến, bao gồm cả yếu tố địa chất, với sự tham gia của các cơ quan độc lập để xác định nguyên nhân gây sạt lở, ngập lụt, từ khâu thiết kế đến thi công. Việc khắc phục hiện nay được nhận định là mới mang tính tạm thời, chưa triệt để, trong khi chỉ cần mưa nhỏ đã xuất hiện ảnh hưởng, mưa lớn càng nghiêm trọng hơn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các đơn vị liên quan phải có giải pháp căn cơ, bảo đảm an toàn lâu dài cho toàn tuyến. Đồng thời yêu cầu rà soát lại toàn bộ hạng mục thiết kế, vật liệu và kết cấu công trình, không để sự cố tái diễn.
Trước đó, để khắc phục các điểm sạt lở, Bộ Xây dựng đã ban hành công điện yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – chủ đầu tư cao tốc La Sơn – Hòa Liên – phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, lực lượng Cảnh sát giao thông và các nhà thầu triển khai phương châm “bốn tại chỗ”. Các đơn vị phải bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư sẵn sàng khắc phục sự cố, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an toàn giao thông.
Công điện cũng yêu cầu khẩn trương dọn dẹp, di chuyển vật tư và thiết bị về nơi an toàn; gia cố, neo giữ những thiết bị không thể di chuyển; khơi thông hệ thống thoát nước, lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo, đặc biệt tại các hạng mục thi công dưới nước.
Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cùng các đơn vị thi công được giao nhiệm vụ kiểm tra, rà soát thường xuyên, phát hiện và xử lý ngay những vị trí có nguy cơ sạt lở, nhất là ở các đoạn đang thi công mở rộng, nhằm bảo đảm an toàn cho công trình, người và phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc quan trọng này.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: