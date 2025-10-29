TP. Hồ Chí Minh “chốt” hạn hoàn thành hai nút giao An Phú và Mỹ Thủy

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Ban Giao thông tăng tốc xây dựng dự án nút giao An Phú và Mỹ Thủy; đảm bảo hoàn thành đúng cam kết. Ban Giao thông phải chịu trách nhiệm trước Thường trực và Chủ tịch UBND Thành phố nếu để chậm tiến độ…

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ thực hiện nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy.

Đối với dự án xây dựng nút giao thông An Phú, UBND Thành phố giao Ban Giao thông đảm bảo tiến độ hoàn thành nhánh cầu N2, hầm chui HC1-02 theo đúng tiến độ yêu cầu.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công tăng cường nhân sự, máy móc, vật liệu... đảm bảo các tiến độ hoàn thành các nhánh cầu theo kế hoạch đề ra. Nhánh mở rộng từ đường Lương Định Của rẽ phải vào đường Mai Chí Thọ hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Ban Giao thông cũng được giao khẩn trương khắc phục hư hỏng mặt đường phạm vi dự án; nghiên cứu, tổ chức phương án phân luồng giao thông hợp lý tại khu vực, đặc biệt là bố trí điểm quay đầu xe phù hợp trên đường cao tốc (hướng từ cao tốc về trung tâm Thành phố, khu vực gần đường Đỗ Xuân Hợp) trước khi vào nút giao chính để giảm tải, tránh ùn tắc tại nút và báo cáo Sở Xây dựng xem xét, quyết định.

Song song đó, khẩn trương thực hiện thủ tục lập Báo cáo giám sát đánh giá điều chỉnh dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, đảm bảo pháp lý triển khai dự án.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề xuất phân luồng của Ban Giao thông; tổ chức giải pháp phân luồng từ xa phạm vi nút giao đảm bảo giao thông thông suốt; đôn đốc chủ đầu tư Dự án Global City sớm hoàn thành cầu Rạch Chiếc góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nút giao; rà soát phương án đấu nối giao thông của khu đô thị, đảm bảo đồng bộ, không gây ùn tắc, phù hợp với tiến độ hoàn thành các tuyến đường song hành.

Đối với dự án nút giao Mỹ Thủy, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Ban Giao thông khẩn trương làm các thủ tục pháp lý, lập báo cáo điều chỉnh dự án theo quy định, đồng thời đẩy nhanh xây dựng các hạng mục cầu và nhánh rẽ.

Theo kế hoạch, nhánh rẽ phải từ Đồng Văn Cống sang Võ Chí Công và từ Đồng Văn Cống vào Nguyễn Thị Định phải hoàn thành trước 31/1/2026, các nhánh còn lại và cầu Kỳ Hà 4 dự kiến hoàn tất trong tháng 2/2026. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu giải ngân 100% vốn xây lắp năm 2025.

Cùng với đó, giám đốc các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phải làm việc chặt chẽ với các chủ đầu tư và chính quyền địa phương để tháo gỡ vướng mắc mặt bằng. Sở Công Thương được giao chủ trì thẩm định phương án di dời và tái lập lưới điện cao thế (trụ T9 - tuyến Cát Lái - Sao Mai), tạo điều kiện để Ban Giao thông hoàn thiện thủ tục và triển khai đúng tiến độ đề ra.

Tại hai dự án nút giao trọng điểm An Phú và Mỹ Thủy, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Ban Giao thông chịu trách nhiệm trước Thường trực UBND, Chủ tịch UBND Thành phố nếu chậm tiến độ triển khai dự án theo quy định.