TP. Hồ Chí Minh “chốt” hạn hoàn thành hai nút giao An Phú và Mỹ Thủy

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Thanh Thủy
29/10/2025, 07:06
UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Ban Giao thông tăng tốc xây dựng dự án nút giao An Phú và Mỹ Thủy; đảm bảo hoàn thành đúng cam kết. Ban Giao thông phải chịu trách nhiệm trước Thường trực và Chủ tịch UBND Thành phố nếu để chậm tiến độ…
Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ thực hiện nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy.
Đối với dự án xây dựng nút giao thông An Phú, UBND Thành phố giao Ban Giao thông đảm bảo tiến độ hoàn thành nhánh cầu N2, hầm chui HC1-02 theo đúng tiến độ yêu cầu.
Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công tăng cường nhân sự, máy móc, vật liệu... đảm bảo các tiến độ hoàn thành các nhánh cầu theo kế hoạch đề ra. Nhánh mở rộng từ đường Lương Định Của rẽ phải vào đường Mai Chí Thọ hoàn thành trước ngày 30/11/2025.
Ban Giao thông cũng được giao khẩn trương khắc phục hư hỏng mặt đường phạm vi dự án; nghiên cứu, tổ chức phương án phân luồng giao thông hợp lý tại khu vực, đặc biệt là bố trí điểm quay đầu xe phù hợp trên đường cao tốc (hướng từ cao tốc về trung tâm Thành phố, khu vực gần đường Đỗ Xuân Hợp) trước khi vào nút giao chính để giảm tải, tránh ùn tắc tại nút và báo cáo Sở Xây dựng xem xét, quyết định.
Song song đó, khẩn trương thực hiện thủ tục lập Báo cáo giám sát đánh giá điều chỉnh dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, đảm bảo pháp lý triển khai dự án.
UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề xuất phân luồng của Ban Giao thông; tổ chức giải pháp phân luồng từ xa phạm vi nút giao đảm bảo giao thông thông suốt; đôn đốc chủ đầu tư Dự án Global City sớm hoàn thành cầu Rạch Chiếc góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nút giao; rà soát phương án đấu nối giao thông của khu đô thị, đảm bảo đồng bộ, không gây ùn tắc, phù hợp với tiến độ hoàn thành các tuyến đường song hành.
Đối với dự án nút giao Mỹ Thủy, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Ban Giao thông khẩn trương làm các thủ tục pháp lý, lập báo cáo điều chỉnh dự án theo quy định, đồng thời đẩy nhanh xây dựng các hạng mục cầu và nhánh rẽ.
Theo kế hoạch, nhánh rẽ phải từ Đồng Văn Cống sang Võ Chí Công và từ Đồng Văn Cống vào Nguyễn Thị Định phải hoàn thành trước 31/1/2026, các nhánh còn lại và cầu Kỳ Hà 4 dự kiến hoàn tất trong tháng 2/2026. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu giải ngân 100% vốn xây lắp năm 2025.
Cùng với đó, giám đốc các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phải làm việc chặt chẽ với các chủ đầu tư và chính quyền địa phương để tháo gỡ vướng mắc mặt bằng. Sở Công Thương được giao chủ trì thẩm định phương án di dời và tái lập lưới điện cao thế (trụ T9 - tuyến Cát Lái - Sao Mai), tạo điều kiện để Ban Giao thông hoàn thiện thủ tục và triển khai đúng tiến độ đề ra.
Tại hai dự án nút giao trọng điểm An Phú và Mỹ Thủy, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Ban Giao thông chịu trách nhiệm trước Thường trực UBND, Chủ tịch UBND Thành phố nếu chậm tiến độ triển khai dự án theo quy định.
Môi trường đầu tư ổn định và chính sách minh bạch đang giúp Việt Nam củng cố vị thế trong mắt nhà đầu tư toàn cầu. Dòng vốn quốc tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục chảy mạnh vào nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng và thị trường tài chính bước vào giai đoạn phát triển mới…
Với tổng chiều dài khoảng 25 km, tuyến đường dự kiến sẽ trở thành trục giao thông chiến lược, kết nối liền mạch từ sân bay Cam Ranh đến các khu kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế và du lịch...
TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp và dự án năng lượng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song thành phố vẫn đối mặt với thách thức về hạ tầng, nhân lực…
Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ dự kiến sẽ được mở rộng lên 10-12 làn xe theo phương thức đối tác công tư (PPP) nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, giảm ùn tắc giao thông trên toàn tuyến...
Sau 3 năm triển khai Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ, một số cơ chế, chính sách còn vướng phải nhiều khó khăn, chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng; trong đó có dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - sông Hậu. Địa phương này cho biết sẽ rà soát đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét dừng thực hiện dự án...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: