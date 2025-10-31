Blog chứng khoán: Cơ hội mua giá rẻ

Đợt tái cơ cấu ETF hôm nay làm gia tăng sức ép từ phía bán, các blue-chips bị ảnh hưởng nặng kéo theo tâm lý chung kém tích cực. Thị trường đã mở biên độ giảm và với thanh khoản thấp như hôm nay thì cơ hội giảm tiếp là cao.

Mặc dù đợt giảm cuối cùng có yếu tố kỹ thuật mang tính thời điểm, nhưng quan trọng là cách mua vẫn rất thụ động. Thống kê cho thấy chỉ khoảng 39% số cổ phiếu có giao dịch hôm nay hồi lại hơn 1% so với giá Low và đại đa số các mã này vẫn giảm mạnh.

Kết quả này đến từ việc căng lệnh mua LO và ngồi đợi hơn là tranh giá. Đây là kiểu mua tích lũy kiên nhẫn với giả định rằng thị trường còn điều chỉnh tiếp. Mặc dù VNI giảm không nhất thiết khiến cổ phiếu cũng giảm tương ứng, nhưng với điểm số mất nhiều cộng với cơ hội tăng vượt 1700 rất thấp – những nhịp giảm giá vẫn sẽ diễn ra nhiều trong thời gian tới. Do đó cơ hội để mua giá thấp hơn vẫn rộng, không cần phải tranh nhau.

Tổng giá trị khớp lệnh HSX và HNX hôm nay chỉ khoảng 26,5k tỷ, thấp hơn mức bình quân tuần này (17,1k tỷ/phiên) và thấp hơn đáng kể so với trung bình tuần trước (38k tỷ/phiên). Ở khía cạnh tích cực, thanh khoản giảm khi giá giảm cho thấy sức ép bán kỹ thuật không lớn. Điều ngược lại cũng đúng, vì sao người cầm tiền phải tranh mua giá cao? Lệnh mua không khớp được hôm nay vẫn có thể khớp được vào một phiên nào đó kế tiếp.

Nhìn rộng hơn thì bối cảnh thị trường lúc này khá tĩnh lặng. Kết quả kinh doanh quý 3 không có nhiều hiệu ứng tăng giá cổ phiếu, nếu có cũng chỉ là đơn lẻ và tạo cơ hội lướt sóng ngắn mà thôi. Cả một khoảng thời gian dài phía trước không có thông tin nào đủ tốt để tạo cú hích lớn. Do đó kịch bản dao động đi ngang tích lũy kéo dài đã là kịch bản tốt nhất.

Kịch bản xấu hơn là các trụ tiếp tục tạo sức ép khiến VNI mất điểm nhiều hơn hoặc xuyên thủng các mức hỗ trợ tâm lý, ví dụ mốc 1600 điểm để thúc đẩy tâm lý sợ hãi lên cao nhằm tạo điều kiện thu gom cổ phiếu thuận lợi hơn. Cho đến lúc này chưa có tín hiệu nào rằng kịch bản xấu sẽ xảy ra, nhưng rõ ràng cơ hội để quay lại xu hướng hồi ngắn hạn vượt 1700 là khó thành hiện thực hơn. Dòng tiền trên thị trường đang hoạt động ngày càng chậm lại vì cơ hội lướt sóng cũng không nhiều.

Nhìn vào kiểu dao động trong hai tuần nay, khi giá tăng thì thanh khoản cũng không tăng, tức là tiền chưa chấp nhận giá cao hơn. Kết quả “test” cầu đã có. Các nhịp “test” cung cũng sẽ xuất hiện.

Vẫn giữ quan điểm thị trường đang trong giai đoạn tích lũy kéo dài trên nền thanh khoản thấp. Đợt điều chỉnh này là rất tích cực, tạo tiền đề cho một con sóng tăng mới. Do đó điều nên làm là quan sát kỹ cung cầu ở các cổ phiếu trong tầm ngắm, cảm nhận áp lực từ bên bán để lựa chọn giá mua phù hợp và tối ưu. Một chút lỗ ngắn hạn không phải là điều cần lo lắng khi giai đoạn xây dựng danh mục vẫn đang tiếp tục.

Thị trường phái sinh khá kỳ lạ khi phần lớn thời gian basis F1 ở trạng thái dương. Có lẽ ở phiên tái cơ cấu ETF dồn vào các cổ phiếu có trọng số vốn hóa cao, thị trường đặt cược rằng sẽ có lực cầu đối ứng đủ mạnh. Tâm lý này giúp các nhịp Short thuận lợi hơn dù biên độ cũng không rộng. Khi VN30 thủng 1915.xx đầu phiên sáng, basis có lợi hơn 3 điểm cho Short. Biên độ giảm sau đó không nhiều, VN30 nhiều lần xuống sát 1897.xx nhưng F1 đều cao hơn nên bớt lãi một chút, nhưng rủi ro rất thấp.

Nhịp phục hồi đầu giờ chiều basis phản ứng khá mạnh duy trì basis dương rộng hơn hẳn. Lúc VN30 lên lại sát 1915.xx, basis thậm chí chênh lệch hơn 7 điểm. Đó là điều kiện tốt để vào Short với mức cắt lỗ khi VN30 vượt qua 1915.xx. Rủi ro duy nhất là đợt tái cơ cấu có cầu vào đánh thốc ngược lên, nhưng thông thường đó chỉ là đợt ATC, còn đoạn giảm ngon nhất hoàn toàn có thể kết thúc trước thời điểm này.

Với cách mua tích lũy thụ động, thị trường sẽ có thanh khoản thấp trong các nhịp phục hồi. Vì vậy cơ hội để thị trường thoát ra khỏi kiểu dao động như hiện tại là không nhiều, thậm chí VNI có thể mở biên độ giảm xuống vùng 1600 điểm. Khi các cổ phiếu (ngoài nhóm trụ) bị tác động giảm theo, đó là cơ hội để mua nhiều hơn.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1885.36. Cản gần nhất phiên tới là 1890; 1901; 1915; 1931; 1937; 1950. Hỗ trợ 1881; 1871; 1860; 1849; 1841; 1831; 1825.

