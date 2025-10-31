Giá vàng trong nước liên tục tăng, giảm cả triệu đồng trong phiên

Ngày 31/10, giá vàng trong nước liên tục đảo chiều với diễn biến khó lường; mỗi nhịp điều chỉnh đều tăng, giảm lên tới cả triệu đồng/lượng đối với cả 2 chiều mua và bán…

Sau phiên điều chỉnh giảm vào ngày hôm qua (30/10), mở cửa phiên giao dịch sáng nay (31/10), giá vàng miếng SJC mua vào và bán ra tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết ở mức 145,7 triệu – 147,8 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên phiên 30/10. Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 146,4 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 148,4 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 31/10/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm vẫn duỳ trì ở mức phổ biến là 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên 30/10. Trong khi đó, khoảng cách này tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng tăng từ 100 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên 30/10, lên mức từ 1,4 triệu đồng/lượng – 1,5 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên 30/10, giá giao dịch vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đồng loạt giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Cùng mức giảm trên, giá vàng miếng mua vào tại Phú Quý niêm yết ở mức 145,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng sau 3 nhịp điều chiều tăng giảm đan xen.

Tính đến 15 giờ 30 phút, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng đều đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 147 triệu – 148,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/10, giá vàng miếng bán ra tại cả hai thương hiệu trên đều tăng 600 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tăng lần lượt 100 nghìn đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào vàng miếng SJC đặt ở mức 146,9 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 148,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng lần lượt 400 nghìn đồng/lượng và 600 nghìn đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 31/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Tại thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, giá mua, bán vàng nhẫn tại các đơn vị kinh doanh ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi hầu hết các doanh nghiệp đều tăng giá giao dịch vàng nhẫn thì một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá giao dịch so với phiên 30/10.

Cụ thể, sau khi tăng 1,1 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 144,7 triệu – 147,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau 2 nhịp giảm liên tiếp, đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch ở mức 143,1 – 145,6 triệu đồng (mua – bán).

Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 143,6 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 146,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/10, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này không thay đổi.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm cũng là thương hiệu chỉ ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên 31/10.

Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 142,5 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 1 triệu đồng với chiều bán.

Tính đến 15 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này niêm yết ở mức 142,5 triệu – 146 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/10, giá mua vàp vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm tăng gấp đôi giá bán ra với mức tăng lần lượt là 1 triệu đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận tổng mức tăng là 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều sau 3 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen trong phiên 31/10.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 146,5 triệu – 149,5 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua vào ở mức 146,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 149,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu ghi nhận 3 nhịp tăng và 2 nhịp giảm trong phiên 31/10.

Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 145,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 147,8 triệu đồng/lượng sau khi ghi nhận tổng mức giảm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên chiều, Bảo Tín Mạnh Hải tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đều niêm yết ở mức 145,7 triệu – 148,4 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 29/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận tổng mức tăng là 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 30/10 so với phiên 31/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý đặt ở mức 145,4 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng sau 3 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen. Giá giao dịch vàng nhẫn tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 29/10. Tính đến 15 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút, tại DOJI và PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu này đều niêm yết ở mức 145,3 triệu – 148,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/10, giá mua, bán vàng nhẫn ra tại DOJI và PNJ cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.