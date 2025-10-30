Thứ Năm, 30/10/2025

Trang chủ Chuyển động xanh

TP. Hồ Chí Minh đề xuất chuyển toàn bộ xe buýt sang sử dụng điện và năng lượng xanh vào 2030

Thi Nguyễn

30/10/2025, 16:08

TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch đến năm 2030 sẽ chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang sử dụng điện và năng lượng xanh, sớm hơn 20 năm so với lộ trình chung của Chính phủ...

TP HCM đề xuất chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang xe điện và năng lượng xanh. Ảnh minh họa.
TP HCM đề xuất chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang xe điện và năng lượng xanh. Ảnh minh họa.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có Tờ trình số 611/TTr-UBND gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố về chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định về lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, nghị quyết sẽ là cơ sở để Thành phố triển khai lộ trình chuyển đổi dần các phương tiện vận tải công cộng từ nhiên liệu hóa thạch sang điện và năng lượng xanh, phù hợp với định hướng phát triển giao thông bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường đô thị.

Đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất chuyển đổi 100% xe buýt sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, sớm hơn 20 năm so với lộ trình chung của Chính phủ. Đây là một phần trong Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng gắn với kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân và Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông.

Giai đoạn 2026 - 2030, kinh phí triển khai chuyển đổi phương tiện xe buýt sử dụng năng lượng xanh dự kiến 7.577 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố chi 4.667 tỷ đồng, chưa bao gồm 822,4 tỷ đồng hỗ trợ lãi vay đầu tư phương tiện, trạm sạc giải ngân đến năm 2036. Tổng nguồn kinh phí trợ giá hàng năm cho vận tải công cộng ước khoảng 16.495,7 tỷ đồng.

Song song với việc chuyển đổi xe buýt, Thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án metro, đường sắt nhẹ (LRT) và đề án chuyển đổi xe hai bánh từ xăng sang điện cho xe công nghệ, giao hàng; trong đó chú trọng chính sách hỗ trợ mua xe máy điện mới và thu hồi phương tiện cũ.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trạm sạc, dịch vụ cho thuê pin, phát hành trái phiếu xanh, bán tín chỉ carbon, áp dụng mô hình đối tác công – tư (PPP) cho xây dựng trạm sạc công cộng quy mô lớn.

Hiện nay, toàn Thành phố có khoảng 2.386 xe buýt hoạt động trên 176 tuyến, gồm 627 xe buýt điện (26,3%) và 451 xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên CNG (17,9%).

Theo lộ trình, đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giảm 90% lượng chất ô nhiễm không khí gia tăng từ giao thông, tỷ lệ xe máy điện đạt 15% – 20%, ô tô điện đạt 5% – 10%, và vận tải hành khách công cộng đáp ứng 15% nhu cầu đi lại. Đến năm 2050, hướng đến 100% phương tiện sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

