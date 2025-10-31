Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua thành phố Huế sau ba ngày gián đoạn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Sáu, 31/10/2025
Đan Tiên
31/10/2025, 13:57
Sáng sớm ngày 31/10, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã khôi phục và thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua địa bàn thành phố Huế sau nhiều ngày bị chia cắt do ngập lụt...
Theo lãnh đạo đơn vị, đến rạng sáng 31/10, mực nước đã rút xuống dưới nền đá đường sắt, tạo điều kiện để triển khai công tác khôi phục. Trước đó, nhiều đoạn qua địa bàn thành phố Huế bị nước lũ cuốn trôi đá, làm trơ ray và gây mất ổn định nền đường.
Trong đêm 30/10, hàng trăm cán bộ, công nhân ngành đường sắt đã được huy động làm việc xuyên đêm, khẩn trương gia cố nền đường, bổ sung vật liệu và kiểm tra độ ổn định của ray để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.
Lúc 6h30 sáng 31/10, đoàn tàu chở đá từ ga Sỹ Hiền đã được đưa vào khu ga Văn Xá để thử tải, đồng thời bổ sung đá tại các vị trí bị xói trôi. Đến thời điểm hiện tại, sau ba ngày bị ách tắc, toàn tuyến Bắc – Nam đã cơ bản thông suốt, ngoại trừ các đôi tàu SE5/6 và SE9/10 tạm ngừng khai thác do phải điều chỉnh lịch trình. Trong thời gian tuyến bị chia cắt, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách an toàn qua khu vực ngập lũ, bảo đảm thông suốt hành trình.
Trước đó, từ 16h ngày 27/10, đoạn đường sắt qua thành phố Huế bị ngập sâu từ 0,15 đến 0,2 m, buộc ngành đường sắt phải phong tỏa tạm thời để đảm bảo an toàn.
Cùng thời điểm, mực nước sông Hương dâng sát đáy dầm cầu Bạch Hổ và Dã Viên, chỉ còn cách khoảng 0,1 m. Để bảo vệ kết cấu cầu, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã điều hai đoàn tàu chở tổng cộng 1.150 tấn đá từ Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (Huế) ra trấn giữ trên hai cầu, nhằm tăng tải trọng, chống nguy cơ lũ cuốn trôi.
Đến 10h ngày 29/10, khi mực nước sông Hương rút xuống còn cách đáy dầm cầu 1,2 m, đơn vị đã cho rút hai đoàn tàu về ga Huế. Tuy nhiên, chỉ tám tiếng sau, nước lũ lại dâng trở lại, chỉ cách đáy dầm 0,04 m. Công ty buộc phải điều hai đoàn tàu trở lại cầu để gia cố tạm thời, trước khi di dời toàn bộ ra khỏi khu vực vào sáng 30/10, phục vụ cho công tác thông tuyến và khôi phục hoạt động đường sắt Bắc – Nam.
13:03, 29/10/2025
Sau 3 ngày nỗ lực khắc phục trong điều kiện thời tiết phức tạp, sáng 31/10, tuyến đường sắt Bắc – Nam qua thành phố Huế đã được thông tuyến trở lại. Hàng trăm cán bộ, công nhân ngành đường sắt làm việc xuyên đêm để đảm bảo an toàn và sớm khôi phục vận hành các đoàn tàu.
