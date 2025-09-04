ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

Với tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục, lạm phát tăng tốc và nền kinh tế tăng trưởng yếu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (EU) có thể sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới...

Số liệu thống kê công bố vào đầu tuần này cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 7 giảm còn 6,2% từ mức 6,3% của tháng 6, do số người lao động không có việc làm giảm đi 170.000 người. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục ở EU, và đã từng được ghi nhận ở thời điểm tháng 12/2024.

Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm lao động dưới 25 tuổi giảm mạnh còn 13,9% từ 14,3% của tháng 6.

Nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) tăng chậm lại trong quý 2 năm nay do xuất khẩu sang Mỹ giảm dưới sức ép của thuế quan tăng. Sự gia tăng của hàng rào thương mại là trở ngại mới nhất trong chuỗi những thách thức mà kinh tế eurozone phải đương đầu trong những năm gần đây, bao gồm giá năng lượng tăng vọt sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2 của eurozone tăng 0,1% so với quý trước và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước, chậm nhất kể từ quý 4/2023.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp so với tiêu chuẩn của khu vực, cho thấy doanh nghiệp trong eurozone lo ngại việc mất lao động vào thời điểm mà tỷ lệ người trong độ tuổi lao động so với tổng dân số ngày càng suy giảm. Trong báo cáo gần đây nhất về triển vọng của nền kinh tế, ECB dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở eurozone sẽ tăng nhẹ trong năm nay sau đó giảm xuống mức thấp kỷ lục mới trong năm 2026 khi nền kinh tế khởi sắc.

Tốc độ lạm phát hàng năm ở eurozone trong tháng 8 nhích lên, cũng là một lý do khác có thể khiến ECB giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của khu vực này tăng 2,1%, cao hơn mức tăng 2% của tháng 7. CPI lõi tăng 2,3%, không thay đổi so với mức tăng của tháng trước.

Các mức lạm phát này đang nhỉnh hơn so với mục tiêu lạm phát 2% mà ECB đề ra.

“Các nhà hoạch định chính sách của ECB gần như chắc chắn sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần tới, và thậm chí trong cả vài tháng sau đó”, chuyên gia Andrew Kenningham của công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics nhận xét trong một báo cáo.

ECB đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 7, đánh dấu cuộc họp đầu tiên không hạ lãi suất sau 1 năm. Sau lần giảm gần đây nhất vào tháng 6, lãi suất tham chiếu của ECB đã duy trì ở mức 2%. Trong cuộc họp tháng 7, Chủ tịch ECB Christine Lagarde nói rằng với lạm phát có khả năng sẽ giữ ổn định quanh mức mục tiêu 2%, chính sách tiền tệ đã đạt tới một “vị thế tốt” nhà nhà đầu tư không kỳ vọng sẽ sớm có sự thay đổi tiếp theo về chính sách.

“Đối với eurozone, những dấu hiệu của sự phục hồi kinh tế, dù còn rất mong manh, có thể sẽ là xu hướng chính”, nhà kinh tế Helene Baudchon của ngân hàng BNP Paribas nhận xét, cho rằng điều này mang lại cho ECB vị thế để giữ nguyên lãi suất trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm lãi suất trong năm nay.

Mức thuế quan 15% mà Mỹ áp lên hàng hóa châu Âu đang là một trở ngại không nhỏ đối với tăng trưởng kinh tế châu Âu, nhưng nhu cầu nội địa đang chứng tỏ tương đối vững vàng, nhờ đó giúp giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp. Với điều kiện như vậy, ECB có thể giữ nguyên lãi suất mà không lo ngại việc duy trì lãi suất ở mức hiện tại sẽ gây sức ép lên các hoạt động kinh tế.