Ecopark chính thức ra mắt shop thương mại khối đế thuộc bộ sưu tập Sky Premium- Sky Retreat
Mai Phương
04/09/2025, 08:00
Với số lượng hữu hạn 32 căn, 100% các căn thương mại khối đế Sky Retreat thiết kế đảm bảo 2 tiêu chí vàng: Tối ưu tính tiếp cận và tối đa tính nhận diện. 100% căn thương mại có chiều cao tầng 1 lên đến 7m, tạo nên không gian kinh doanh bắt mắt, có thể tăng diện tích khai thác nhờ thiết kế sáng tạo.
Sky Retreat là tổ hợp cao tầng đầu tiên được ra mắt tại Eco Retreat - khu rừng retreat đầu tiên tại miền Nam của nhà sáng lập Ecopark.
SHOP THƯƠNG MẠI KHỐI ĐẾ VÀ NHỮNG THÔNG SỐ VÀNG
Tiếp nối sự thành công của tòa tháp Sky Retreat – biểu tượng sống cao tầng và retreat giữa mây trời đầu tiên của nhà sáng lập Ecopark tại Miền Nam, chủ đầu tư tiếp tục cho ra mắt các tầng đặc biệt thuộc bộ sưu tập Sky Premium.
Theo đánh giá của các chuyên gia và nhà đầu tư, tại các tòa nhà cao tầng, những vị trí đặc biệt thường có thiết kế đột phá trong công năng để gia tăng trải nghiệm cho gia chủ hoặc mang lại giá trị cao hơn cho bất động sản. Đặc biệt, với dòng shop thương mại khối đế chung cư đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về một sản phẩm đầu tư mang lại lợi nhuận cao. Đây cũng chính là loại hình sản phẩm mang lại tỉ suất cho thuê cao nhất so với tất cả các loại hình bất động sản khác.
"Shop thương mại khối đế mang lại sự thuận tiện trong hoạt động mua bán, cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn đồng thời thâu tóm được thị trường tiềm năng xuất phát từ chính nhu cầu tiêu dùng của cư dân tòa nhà, cư dân phân khu xung quanh và vùng lân cận", ông Nguyễn Thành Quang - Phó Giám đốc Kinh doanh Ecopark cho biết.
Cũng theo ông Quang, sức hút của shop thương mại khối đế chung cư còn đến từ vị trí và quy mô của dự án. Đặc biệt, với số lượng hạn chế, thường chỉ chiếm không quá 3% tổng số sản phẩm tại các dự án, khiến việc sở hữu sản phẩm đầu tư này là cơ hội cực tốt để tạo ra lợi nhuận lớn.
Tại Sky Retreat, cộng hưởng sức mua và nhu cầu sử dụng dịch vụ của gần 1200 hộ cư dân cao tầng tại chỗ, chủ đầu tư bố trí các căn shop thương mại tạo thành tổ hợp mua sắm, giải trí, dịch vụ liên hoàn ngay dưới chân tòa nhà.
Với mật độ thang máy ở mức lý tưởng - 9 thang máy cho 16 căn hộ trên mỗi tầng điển hình, việc di chuyển, mua sắm, tiếp cận các dịch vụ tại chỗ của cư dân Sky Retreat chỉ cần một nút bấm thang máy. Đặc biệt, 100% vị trí các căn thương mại khối đế đều thiết kế đảm bảo 2 tiêu chí vàng: tối ưu tính tiếp cận và tối đa tính nhận diện.
100% căn thương mại có chiều cao tầng 1 lên đến 7m, không chỉ tạo nên không gian kinh doanh bắt mắt, mà còn có thể khai thác tốt phần diện tích dành cho hàng hóa, kho dự trữ với giải pháp thi công thêm tầng lửng.
Với 3 nhóm diện tích khác nhau, shop thương mại khối đế tại Sky Retreat được may đo theo tiêu chí tìm kiếm mặt bằng của các thương hiệu phổ biến hiện nay trên thị trường. Trong đó, nhóm diện tích dưới 100m2 dành cho cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng thiết yếu như giặt ủi, cửa hàng thực phẩm, thức ăn nhanh, F&B mang đi.
Nhóm diện tích 100 - 130m2 phù hợp đa dạng ngành hàng, từ café, hiệu thuốc, cửa hàng tiện lợi, kinh doanh F&B. Nhóm diện tích lớn, trên 150 m2 hướng đến các thương hiệu lớn, cần không gian trải nghiệm và phục vụ tại chỗ như nhà hàng buffet, F&B cao cấp, cửa hàng nội thất…
TRẢI NGHIỆM MUA SẮM NHƯ CUỘC DẠO CHƠI GIỮA RỪNG RETREAT
Không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ thương mại dành cho cư dân, các shop thương mại khối đế tại Sky Retreat được thiết kế theo concept "shopping giữa rừng retreat", giúp việc mua sắm của cư dân, du khách có thêm trải nghiệm khác biệt, như những cuộc dạo chơi trong rừng giữa 4 triệu cây, hoa từ 300 chủng loại khác nhau, tạo thành 8 tầng thiên nhiên.
Đại diện nhà sáng lập Ecopark, ông Nguyễn Đức Cảnh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển DB cho biết, 32 căn shop khối đế Sky Retreat còn được gia tăng sức hút nhờ vào sự bố trí không gian mở và cảnh quan đa dạng xung quanh khối đế. Các căn shop nội khu được tôn thêm giá trị bằng các tiểu cảnh nổi bật như thác tràn, quảng trường suối mây, các khu vườn và quảng trường chủ đề thu hút hoạt động của cư dân và kết nối các nhu cầu mua sắm ngay tại khối đế khi mọi thương hiệu đều ở trong tầm mắt của người tiêu dùng.
Theo các chuyên gia tâm lý, mua sắm trong không gian xanh, tươi đẹp giúp người tiêu dùng thoải mái, vui vẻ, tạo cảm giác dễ chịu, kích thích giác quan và cảm xúc tích cực, từ đó thúc đẩy người mua đưa ra quyết định nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Với những điểm cộng kể trên, chủ sở hữu của shop thương mại dịch vụ Sky Retreat có thể tự phát triển hoạt động kinh doanh. Ngay cả khi không tự kinh doanh, chủ nhà có thể cho những thương hiệu lớn thuê lại với lợi nhuận cho thuê hấp dẫn. Các thương hiệu lớn thường có nhiều yêu cầu khắt khe về mặt bằng nên khu thương mại được đầu tư bài bản như Sky Retreat tại khu vực Tây TP.HCM là lựa chọn đầu tư phù hợp, cơ hội không thể bỏ lỡ của nhà đầu tư.
Sky Retreat nằm trong dự án Eco Retreat (rộng 220ha), tọa lạc tại phía tây TP.HCM, cách bến Bạch Đằng 30 phút di chuyển theo đại lộ Võ Văn Kiệt - cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Mang concept rừng trị liệu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, dự án hút nhiều sự quan tâm của thị trường, hướng đến nhóm yêu sống xanh bền vững. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố TP.HCM và các tỉnh, vùng lân cận qua 6 dự án hạ tầng giao thông nổi bật như cao tốc Bến Lức - Long Thành; quốc lộ 1 mở rộng; cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Vành đai 3; tuyến đường Nguyễn Hữu Trí; đường nối Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
* Khách hàng quan tâm có thể
liên hệ một trong 19 đại lý chính thức của Eco Retreat để được tư vấn chi tiết.
Quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.2/2025/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh (đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01/ 7/ 2025) khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch (sửa đổi).
TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà vừa ký văn bản gửi Sở Tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố và các đơn vị liên quan về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch Thành phố sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu…
Hòa Lạc: Tâm điểm công nghệ quốc gia và phong cách sống mới cho thế hệ trẻ thành đạt
Hòa Lạc đang vươn mình trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu của Việt Nam, đồng thời kiến tạo một phong cách sống hiện đại, tiện nghi và tôn vinh cá tính riêng, đáp ứng nhu cầu của thế hệ dẫn dắt kỷ nguyên số.
Trellia Cove: Không gian sống lý tưởng cho thế hệ trẻ thành đạt
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, nhu cầu về một không gian sống xanh, an lành và đầy đủ tiện ích đang trở thành xu hướng tất yếu, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.
Các dự án cao tốc trọng điểm tăng tốc về đích, thi công xuyên Lễ 2/9
Nhiều dự án cao tốc trọng điểm đang bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới mốc hoàn thành cuối năm 2025. Các địa phương gấp rút bàn giao mặt bằng; đồng thời, các nhà thầu, công nhân thi công liên tục “3 ca, 4 kíp” xuyên lễ Quốc khánh 2/9…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: