Trang chủ Thế giới

Elon Musk đang trên đà sở hữu tài sản nghìn tỷ USD

Ngọc Trang

02/10/2025, 08:51

Trong xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Tạp chí Forbes, ông Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla, vừa trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt mốc vốn hóa gần 500 tỷ USD...

Ông Elon Musk - Ảnh: Forbes
Ông Elon Musk - Ảnh: Forbes

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/10), tài sản ròng theo thời gian thực của ông Musk đạt 499,1 tỷ USD. Trong phiên, có thời điểm tài sản của ông tăng lên 499,5 tỷ USD.

Theo đó, tài sản của CEO Elon Musk nhiều hơn khoảng 150 tỷ USD so với ông Larry Ellison - người đồng sáng lập công ty phần mềm Oracle và cũng là người giàu thứ hai thế giới.

Trong 5 năm qua, tài sản của ông Musk tăng chóng mặt. Vào tháng 3/2020, ông sở hữu tài sản mới chỉ là 24,6 tỷ USD. Sau đó, tài sản của vị tỷ phú liên tục lập các cột mốc mới, lên 100 tỷ USD vào cuối năm 2020, 200 tỷ USD vào năm 2021 và 400 tỷ USD vào năm 2024.

Theo Forbes, với tốc độ tăng tài sản như vậy, ông Musk có thể trở thành người đầu tiên sở hữu tài sản nghìn tỷ USD vào năm 2033, thời điểm ông có thể bắt đầu sử dụng gói lương thưởng trị giá 1 nghìn tỷ USD của Tesla.

“Vấn đề không nằm ở tiền thưởng mà về sức ảnh hưởng của tôi với Tesla đủ lớn để đảm bảo an toàn khi chúng tôi sản xuất hàng triệu robot”, ông Musk đăng tải trong môt bài đăng trên mạng xã hội X tháng trước.

Trong phiên giao dịch ngày 1/10, giá cổ phiếu Tesla tăng gần 4%, giúp tài sản của ông Musk tăng thêm khoảng 8,3 tỷ USD. Riêng trong tháng 9, mã này tăng giá 35%.

Cổ phiếu Tesla tăng giá gần gấp đôi kể từ tháng 4, khi ông Musk thông báo sẽ rút khỏi vị trí điều hành Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) để tập trung trở lại vào Tesla.

Vốn hóa thị trường của Tesla hiện chỉ còn cách mức cao nhất mọi thời đại khoảng 10%. Theo Forbes, ông Musk hiện sở hữu cổ phần khoảng 10% tại công ty này, tương đương 191 tỷ USD.

Ngoài Tesla, ông cũng sở hữu công ty khai phá vũ trụ SpaceX - hiện chưa niêm yết và được định giá khoảng 400 tỷ USD. SpaceX đóng góp khoảng 168 tỷ USD vào tài sản ròng của ông Musk.

Bên cạnh đó, tỷ phú này cũng nắm cổ phần lớn trong công ty trí tuệ nhân tạo xAI Holdings, trị giá khoảng 60 tỷ USD.

Tháng trước, hội đồng quản trị Tesla đề xuất một kế hoạch trả thưởng mới dành cho ông Musk với tổng trị giá 1 nghìn tỷ USD. Đề xuất này đánh dấu gói thưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới dành cho một CEO.

Gói thưởng mới sẽ mang lại cho ông Musk thêm 12% cổ phần tại Tesla, trị giá khoảng 1 nghìn tỷ USD nếu nhà sản xuất xe điện này đạt được các mục tiêu lớn như đạt vốn hóa 8,5 nghìn tỷ USD và một số cột mốc về hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 10 năm.

Thời gian gần đây, tỷ phú Ellison của Oracle đang nổi lên là người có thể tranh ngôi giàu nhất thế giới với ông Musk nhờ cổ phiếu công nghệ tăng trưởng bùng nổ. Thống kê theo thời gian thực của Forbes cho thấy ông Ellison sở hữu tài sản 350,7 tỷ USD sau phiên giao dịch chứng khoán ngày 1/10, tăng 9 tỷ USD so với hôm trước.

Đứng thứ ba thế giới là ông Mark Zuckerberg, người sáng lập Meta Platforms, với tài sản ròng 245,8 tỷ USD, giảm gần 6 tỷ USD so với phiên trước. Ông Jeff Bezos, người sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon, và ông Larry Page, đồng sáng lập Google, là hai tỷ phú còn lại trong top 5 người giàu nhất thế giới, với tài sản lần lượt là 233,5 tỷ USD và 203,7 tỷ USD.

Từ khóa:

Elon musk Tesla thế giới tỷ phú

