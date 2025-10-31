EuroCham vinh danh những đóng góp nổi bật cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam

Ngày 30/10/2025, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức thành công Tiệc Gala & Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp Thường niên 2025, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong đang góp phần định hình kỷ nguyên tăng trưởng bền vững mới của Việt Nam...

Thành phần hội đồng giám khảo gồm:

Ông Rogier Becker, Giám đốc Dự án Quốc tế cấp cao tại Larive, chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và mở rộng kinh doanh nông nghiệp.

Bà Silvia Danailov, Đại diện của UNICEF tại Việt Nam, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực nhân quyền, bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập kiêm Tổng Thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam\VnEconomy, nhà báo kỳ cựu với hơn 45 năm kinh nghiệm định hình truyền thông kinh tế tại Việt Nam.

Bà Phan Hằng, Chủ tịch Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam và Giám đốc Phát triển Thị trường Bền vững khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Saint-Gobain, một trong những tiếng nói tiên phong trong lĩnh vực xây dựng bền vững.

TS Trịnh Việt Dũng, Giám đốc Cơ sở châu Á của Đại học Logistics Kuehne, chuyên gia về khởi nghiệp, thương hiệu và lãnh đạo bền vững.

Với chủ đề “Wings of Change - Tung cánh vươn mình), chương trình tôn vinh tinh thần dám nghĩ dám làm và khả năng thích ứng - những yếu tố then chốt tạo nên tiến bộ.

Ông Bruno Jaspaert - Chủ tịch EuroCham, chia sẻ thay đổi thực sự đòi hỏi sự kiên cường và sức mạnh tập thể. Khi Việt Nam tiếp tục vươn tới những tầm cao mới, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tự hào được đồng hành trên hành trình đó – cùng Việt Nam phát triển xanh hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn.

Chủ tịch EuroCham, ông Bruno Jaspaert.

Giải thưởng Doanh nghiệp EuroCham 2025 mang đến một thể thức mới, với hai nhóm giải thưởng ở mọi hạng mục dành cho doanh nghiệp lớn (LE) và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) nhằm ghi nhận rằng mọi doanh nghiệp, dù ở bất kỳ quy mô nào, đều là trụ cột của một nền kinh tế Việt Nam năng động và bền vững.

Giải thưởng doanh nghiệp Xanh, hạng mục doanh nghiệp lớn, De Heus được vinh danh nhờ chiến lược phát triển bền vững toàn diện, tích hợp trách nhiệm môi trường trong mọi khâu vận hành. Từ việc sử dụng năng lượng mặt trời, lò hơi sinh khối, thức ăn chăn nuôi không cá đến thử nghiệm nông nghiệp không kháng sinh, De Heus đã tạo ra những kết quả môi trường cụ thể, đồng thời truyền cảm hứng cho hơn 3.000 nhân viên qua các chiến dịch trồng rừng và gắn kết cộng đồng.

Các ứng viên xuất sắc khác: Heineken Vietnam và Nestlé Vietnam.

Hạng mục doanh nghiệp vừa và nhỏ, Turn Green gây ấn tượng với mô hình sản xuất tuần hoàn và không rác thải. Turn Green đã thiết lập chuẩn mực mới cho ngành bao bì xanh Việt Nam với nhà máy tiết kiệm năng lượng, sáng tạo vật liệu được kiểm chứng và nỗ lực vận động chính sách bền vững. Các ứng viên xuất sắc khác: Recover và Orbitify.

Với giải thưởng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ở Hạng mục doanh nghiệp lớn, Becamex Group tiên phong với mô hình khu công nghiệp sinh thái và chiến lược “Sustainability Smart Plan 2050,” Becamex đang tái định hình diện mạo công nghiệp Việt Nam. Thông qua sáng kiến Thành phố Thông minh Bình Dương và hợp tác với Đại học Quốc gia Singapore, Becamex đưa đổi mới vào đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ xanh.

Các ứng viên xuất sắc khác: BSH Home Appliances và VARD Vũng Tàu.

Cũng trong giải thưởng này, hạng mục doanh nghiệp vừa và nhỏ là Many Touches JSC, thể hiện sức sáng tạo của doanh nghiệp Việt với giải pháp thanh toán và nhận diện thông minh đeo tay. Many Touches đạt hơn 750.000 người dùng và hợp đồng trị giá 10 triệu USD chỉ trong hai năm. Đây là minh chứng cho tiềm năng vươn tầm quốc tế của khối SME Việt Nam thông qua đổi mới số. Các ứng viên xuất sắc khác: Ekko và FieldPro by Optimetriks.

Ngoài ra, năm nay, EuroCham lần đầu tiên giới thiệu Giải Bình chọn Cộng đồng, dành riêng cho hạng mục Doanh nghiệp vì cộng đồng nhằm tôn vinh những sáng kiến mang lại tác động xã hội tích cực và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Bà Delphine Rousselet - Giám đốc Điều hành EuroCham, nhấn mạnh: "Bằng việc tôn vinh cả doanh nghiệp lớn lẫn nhỏ, chúng tôi muốn khẳng định rằng đổi mới và phát triển bền vững không được đo bằng quy mô, mà bằng tinh thần. Mỗi doanh nghiệp được vinh danh tối nay đều góp phần vào câu chuyện chuyển đổi chung của Việt Nam".

Ông Bruno Jaspaert chia sẻ: "Thay đổi cũng như tăng trưởng luôn đi kèm với những thách thức. Nhưng chính qua những thách thức đó, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Hôm nay, nhắc chúng ta nhớ rằng kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam không chỉ là về kinh tế, mà còn là về mục tiêu và sự đồng hành".

Ông Laurent Lourdais - Tham tán Thứ nhất kiêm Phó Trưởng Ban Hợp tác Phát triển của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa châu Âu và Việt Nam tiếp tục là hình mẫu trong lĩnh vực thương mại và đầu tư bền vững.

Đại diện lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, tái khẳng định cam kết của Thành phố trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng bền vững: “EuroCham từ lâu đã là cầu nối quan trọng giữa chính quyền Thành phố và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, để các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục phát triển và đóng góp cho sự thịnh vượng của Việt Nam".