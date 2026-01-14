Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đề cao tính bền vững và giá trị dài hạn, việc Eurowindow Holding được vinh danh “Doanh nghiệp phát triển bất động sản xanh bền vững của năm” tại giải thưởng Fchoice 2025 phản ánh rõ nét hướng đi chiến lược mà doanh nghiệp đã kiên định theo đuổi trong suốt nhiều năm qua.

Giải thưởng Fchoice là bảng bình chọn thường niên uy tín, được xây dựng trên cơ sở đánh giá đa chiều từ hội đồng chuyên gia, dữ liệu thị trường cùng sự quan tâm, bình chọn của cộng đồng nhà đầu tư và độc giả. Việc Eurowindow Holding được xướng tên tại hạng mục phát triển bất động sản xanh bền vững cho thấy những nỗ lực của doanh nghiệp không chỉ được ghi nhận trên phương diện truyền thông, mà còn được nhìn nhận từ thực tiễn phát triển dự án và tác động dài hạn tới thị trường.

Bà Lại Ngọc Dung - Giám đốc Marketing Eurowindow Holding nhận giải “Doanh nghiệp phát triển bất động sản xanh bền vững của năm”.

Trong nhiều năm trở lại đây, khái niệm “bất động sản xanh” đã trở thành từ khóa được nhắc đến thường xuyên. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải dự án nào cũng có thể hiện thực hóa đúng và đủ tinh thần của phát triển xanh bền vững. Với Eurowindow Holding, bất động sản xanh không đơn thuần là tăng mật độ cây xanh hay tạo ra những khoảng không gian cảnh quan mang tính trang trí mà là hệ giá trị tổng hòa, từ cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh.

Định hướng phát triển các khu đô thị xanh của Eurowindow Holding được xây dựng trên nền tảng vững chắc từ thành công trong ngành cửa và vật liệu xây dựng xanh, với thương hiệu Eurowindow tiên phong cung cấp các giải pháp cửa hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Kinh nghiệm tích lũy nhiều năm về vật liệu, công nghệ và hiệu quả vận hành công trình đã trở thành cơ sở để doanh nghiệp phát triển các khu đô thị xanh bài bản, chú trọng giá trị sử dụng và tính bền vững dài hạn.

Tại các khu đô thị xanh của Eurowindow Holding, doanh nghiệp quy hoạch cảnh quan xanh với hệ thống cây xanh, mặt nước phủ khắp khuôn viên. Đáp ứng tiêu chí công trình xanh, sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng với cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Low-E chống ồn, tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời, thiết kế hệ thống thông gió tự nhiên giúp nâng cao chất lượng không khí trong nhà.

Vận hành xanh được xem là mảnh ghép không thể thiếu để duy trì giá trị dự án theo thời gian. Khu đô thị vận hành xanh thông qua việc sử dụng năng lượng tái tạo – điện mặt trời cho đèn chiếu sáng mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn tại tất cả biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa. Ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến đạt chuẩn A, nước sau xử lý có thể dùng để tưới cây trong khi các khu đô thị thông thường chỉ đạt loại B. Hệ thống thu gom rác thông minh vận hành bằng điện năng lượng mặt trời, tự động đóng mở, báo đầy về trung tâm, ngăn côn trùng và mùi, giảm ô nhiễm không khí.

Tại Nghệ An, khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden được xem là dự án mang tính biểu tượng trong chiến lược phát triển khu đô thị xanh của doanh nghiệp. Dự án kiến tạo phong cách sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc cho cư dân, nơi các yếu tố cảnh quan, tiện ích thể thao, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng được quy hoạch đồng bộ.

Cũng tại Nghệ An, doanh nghiệp phát triển Eurowindow Central Avenue tọa lạc tại vị trí đắt giá nhất trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An, thuộc phường Vinh Phú và Vinh Lộc, được phát triển theo định hướng khu đô thị thượng lưu, tập trung vào các sản phẩm nhà ở cao cấp gắn với không gian sống riêng tư, tiện nghi và đẳng cấp.

Eurowindow Central Avenue không chỉ kiến tạo không gian sống thượng lưu mà còn mang đến cơ hội kinh doanh vượt trội, tiềm năng tăng giá mạnh mẽ.

Trong khi đó, “Thành phố Ánh sáng” Eurowindow Light City tại Thanh Hóa lại thể hiện rõ tư duy phát triển đô thị mới của doanh nghiệp. Dự án được quy hoạch như một quần thể đô thị hiện đại, nơi kiến trúc, hạ tầng và tiện ích được thiết kế đồng bộ, hướng tới một không gian sống năng động, đa trải nghiệm.

Sở hữu vị trí đắc địa tại phường Nguyệt Viên - trung tâm phát triển mới của (thành phố Thanh Hóa) thủ phủ tỉnh Thanh Hóa, cư dân thuận tiện di chuyển đến các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học…

Không dừng lại ở yếu tố môi trường, các dự án của Eurowindow Holding còn được xây dựng trên nền tảng phát triển bền vững về kinh tế và xã hội. Việc đầu tư các khu đô thị xanh quy mô, đồng bộ hạ tầng đã và đang tạo ra động lực phát triển mới cho nhiều địa phương, góp phần hình thành các trung tâm dân cư, thương mại – dịch vụ sôi động, tạo việc làm và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng. Đây chính là giá trị cộng hưởng giúp dự án không chỉ có sức hút ở thời điểm mở bán, mà còn duy trì giá trị trong dài hạn.

Việc Eurowindow Holding được vinh danh tại Fchoice 2025 vì thế không chỉ là một danh hiệu, mà còn là minh chứng cho một hành trình phát triển có định hướng rõ ràng, góp phần thúc đẩy xu hướng bất động sản xanh bền vững – xu hướng tất yếu của đô thị hiện đại trong tương lai.