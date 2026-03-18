Huế mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực du lịch
Nguyễn Thuấn
18/03/2026, 23:48
Thông qua hợp tác với các đối tác Thụy Sĩ, thành phố Huế đang từng bước đưa mô hình đào tạo quản trị khách sạn tiên tiến vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo du lịch địa phương...
Sở Du lịch thành phố Huế vừa tổ chức khai giảng lớp đào tạo
Quản trị Du lịch và Khách sạn cao cấp theo chuẩn Thụy Sĩ dành cho các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ trên địa bàn.
Chương trình được xây dựng dựa trên mô hình quản trị du lịch
– khách sạn tiên tiến của Thụy Sĩ, quốc gia được đánh giá là một trong những
trung tâm đào tạo quản trị khách sạn hàng đầu thế giới. Nội dung khóa học tập
trung vào các lĩnh vực quan trọng của ngành dịch vụ như quản trị khách sạn cao
cấp, quản trị dịch vụ du lịch, quản lý trải nghiệm khách hàng, kỹ năng lãnh đạo
và quản trị nhân sự, cùng các xu hướng mới trong phát triển du lịch bền vững và
quản trị điểm đến.
Khóa học hướng đến đối tượng là cán bộ quản lý, nhân sự đang
làm việc tại các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở dịch vụ
du lịch; đồng thời mở rộng cho cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch tại
thành phố Huế và khu vực lân cận.
Thông qua chương trình đào tạo, các học viên
sẽ có cơ hội tiếp cận phương pháp quản trị hiện đại, nâng cao năng lực điều
hành, đồng thời học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia quốc tế trong
lĩnh vực quản trị du lịch và khách sạn.
Trước đó, tại thành phố Huế, Dự án Du lịch Thụy Sĩ vì sự
Phát triển Bền vững (ST4SD) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với hai cơ sở đào tạo du
lịch của khu vực miền Trung gồm Trường Du lịch – Đại học Huế và Trường Cao đẳng
Du lịch Huế.
Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình quốc tế
hóa nguồn nhân lực du lịch Việt Nam khi hai cơ sở đào tạo này chính thức trở
thành đối tác triển khai chương trình Quản trị Khách sạn Cao cấp Thụy Sĩ (Swiss
EHT).
Theo nội dung biên bản ghi nhớ, thông qua sự điều phối của dự
án ST4SD, mô hình chuyển giao tri thức và đảm bảo chất lượng đào tạo theo chuẩn
quốc tế do Trường Kinh doanh Khách sạn EHL (Thụy Sĩ) xây dựng sẽ được triển
khai tại Trường Du lịch – Đại học Huế và Trường Cao đẳng Du lịch Huế.
Chương trình Swiss EHT được thiết kế theo mô hình học tập
linh hoạt và hiện đại. Trong đó, 80% thời lượng học tập được thực hiện trực tuyến
thông qua hệ thống quản lý học tập của EHL Hospitality Business School – cơ sở
đào tạo quản trị khách sạn hàng đầu thế giới; 20% còn lại được tổ chức học trực
tiếp tại cơ sở đào tạo.
Điểm nổi bật của chương trình là việc tích hợp các nguyên tắc
phát triển bền vững vào toàn bộ nội dung giảng dạy, từ quản trị vận hành dịch vụ
ẩm thực đến lãnh đạo chiến lược. Cách tiếp cận này giúp người học cân bằng giữa
hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội trong hoạt động du lịch.
Theo đại diện các đơn vị đào tạo, việc chuyển giao chương
trình từ EHL Hospitality Business School sẽ giúp các cơ sở đào tạo du lịch tại
Huế tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại, chú trọng kỹ năng quản trị, tính
chuyên nghiệp và chuẩn dịch vụ quốc tế.
Thông qua chương trình, sinh viên ngành du lịch – khách sạn
tại Huế cũng sẽ có thêm cơ hội tiếp cận mô hình đào tạo tiên tiến, tăng cường
thực hành và kết nối với doanh nghiệp trong ngành. Đây được xem là nền tảng
quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực du lịch địa
phương, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của thị trường dịch vụ và du lịch chất
lượng cao.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế
Nguyễn Thanh Bình, sự hợp tác này không chỉ góp
phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch khu vực miền Trung mà còn hỗ trợ
hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững của thành phố Huế
trong thời gian tới.
Đại diện phía Thụy Sĩ, ông Andri Meier, Phó Trưởng phòng Hợp
tác, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng thông qua dự án ST4SD,
Chính phủ Thụy Sĩ cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong việc phát triển ngành
du lịch theo hướng bền vững.
Theo ông Andri Meier, việc triển khai chương trình Swiss EHT
tại Huế không chỉ là hoạt động chuyển giao kiến thức mà còn góp phần nâng cao
năng lực của các cơ sở đào tạo địa phương trong việc cung ứng nguồn nhân lực chất
lượng cao cho ngành du lịch.
Đối với các nhà sáng lập, freelancer hay các nhà sáng tạo nội dung - những người có thể “mang công việc theo mình” - yếu tố địa lý đang trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Tận dụng điều này, một số quốc gia đang triển khai các chương trình ưu đãi tài chính nhằm thu hút cư dân mới. ...
Từ ngày 19 đến 22/3, tỉnh Ninh Bình trở thành điểm hẹn của những người yêu ẩm thực với Festival Phở 2026. Sự kiện mang chủ đề "Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại" không chỉ là ngày hội ẩm thực đơn thuần mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình đưa món ăn quốc hồn quốc túy trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Theo các nghiên cứu toàn cầu, du lịch mạo hiểm (Adventure Tourism) là một phân khúc đang bùng nổ vì hấp dẫn và mang lại doanh thu lớn. Báo cáo của Research & Markets ước tính quy mô thị trường du lịch mạo hiểm toàn cầu năm 2024 đạt 351 tỉ USD...
Nền tảng truyền thông du lịch toàn cầu Travel & Tour World (Mỹ) nhận định năm 2026, du lịch châu Á được dự đoán tiếp tục bùng nổ với sự kết hợp giữa các di tích văn hóa lâu đời, cơ sở hạ tầng được đầu tư và các điểm tham quan mới đang phát triển mạnh mẽ…
Sau giai đoạn trầm lắng, kinh tế ban đêm đang dần trở lại như một hướng đi quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị và du lịch tại Việt Nam. Từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội, Đà Nẵng, nhiều địa phương đã bắt đầu tái kích hoạt các hoạt động dịch vụ về đêm nhằm gia tăng giá trị gia tăng cho ngành du lịch...
