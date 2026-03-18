Huế mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực du lịch

Thông qua hợp tác với các đối tác Thụy Sĩ, thành phố Huế đang từng bước đưa mô hình đào tạo quản trị khách sạn tiên tiến vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo du lịch địa phương...

Sở Du lịch thành phố Huế vừa tổ chức khai giảng lớp đào tạo Quản trị Du lịch và Khách sạn cao cấp theo chuẩn Thụy Sĩ dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ trên địa bàn.

Chương trình được xây dựng dựa trên mô hình quản trị du lịch – khách sạn tiên tiến của Thụy Sĩ, quốc gia được đánh giá là một trong những trung tâm đào tạo quản trị khách sạn hàng đầu thế giới. Nội dung khóa học tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của ngành dịch vụ như quản trị khách sạn cao cấp, quản trị dịch vụ du lịch, quản lý trải nghiệm khách hàng, kỹ năng lãnh đạo và quản trị nhân sự, cùng các xu hướng mới trong phát triển du lịch bền vững và quản trị điểm đến.

Khóa học hướng đến đối tượng là cán bộ quản lý, nhân sự đang làm việc tại các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở dịch vụ du lịch; đồng thời mở rộng cho cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch tại thành phố Huế và khu vực lân cận.

Thông qua chương trình đào tạo, các học viên sẽ có cơ hội tiếp cận phương pháp quản trị hiện đại, nâng cao năng lực điều hành, đồng thời học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực quản trị du lịch và khách sạn.

Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế, phát biểu tại buổi khai giảng.

Trước đó, tại thành phố Huế, Dự án Du lịch Thụy Sĩ vì sự Phát triển Bền vững (ST4SD) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với hai cơ sở đào tạo du lịch của khu vực miền Trung gồm Trường Du lịch – Đại học Huế và Trường Cao đẳng Du lịch Huế.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình quốc tế hóa nguồn nhân lực du lịch Việt Nam khi hai cơ sở đào tạo này chính thức trở thành đối tác triển khai chương trình Quản trị Khách sạn Cao cấp Thụy Sĩ (Swiss EHT).

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, thông qua sự điều phối của dự án ST4SD, mô hình chuyển giao tri thức và đảm bảo chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế do Trường Kinh doanh Khách sạn EHL (Thụy Sĩ) xây dựng sẽ được triển khai tại Trường Du lịch – Đại học Huế và Trường Cao đẳng Du lịch Huế.

Chương trình Swiss EHT được thiết kế theo mô hình học tập linh hoạt và hiện đại. Trong đó, 80% thời lượng học tập được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống quản lý học tập của EHL Hospitality Business School – cơ sở đào tạo quản trị khách sạn hàng đầu thế giới; 20% còn lại được tổ chức học trực tiếp tại cơ sở đào tạo.

Điểm nổi bật của chương trình là việc tích hợp các nguyên tắc phát triển bền vững vào toàn bộ nội dung giảng dạy, từ quản trị vận hành dịch vụ ẩm thực đến lãnh đạo chiến lược. Cách tiếp cận này giúp người học cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội trong hoạt động du lịch.

Theo đại diện các đơn vị đào tạo, việc chuyển giao chương trình từ EHL Hospitality Business School sẽ giúp các cơ sở đào tạo du lịch tại Huế tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại, chú trọng kỹ năng quản trị, tính chuyên nghiệp và chuẩn dịch vụ quốc tế.

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ.

Thông qua chương trình, sinh viên ngành du lịch – khách sạn tại Huế cũng sẽ có thêm cơ hội tiếp cận mô hình đào tạo tiên tiến, tăng cường thực hành và kết nối với doanh nghiệp trong ngành. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực du lịch địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của thị trường dịch vụ và du lịch chất lượng cao.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, sự hợp tác này không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch khu vực miền Trung mà còn hỗ trợ hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững của thành phố Huế trong thời gian tới.

Đại diện phía Thụy Sĩ, ông Andri Meier, Phó Trưởng phòng Hợp tác, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng thông qua dự án ST4SD, Chính phủ Thụy Sĩ cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong việc phát triển ngành du lịch theo hướng bền vững.

Theo ông Andri Meier, việc triển khai chương trình Swiss EHT tại Huế không chỉ là hoạt động chuyển giao kiến thức mà còn góp phần nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo địa phương trong việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch.