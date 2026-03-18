Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao mặt bằng Vành đai 4 trong năm 2026

Thanh Thủy

18/03/2026, 23:44

Đồng Nai đang đẩy nhanh các thủ tục thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng Dự án Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, với mục tiêu bàn giao mặt bằng trong năm 2026, đáp ứng kế hoạch khởi công các hạng mục quan trọng vào tháng 6/2026...

Ảnh minh họa.

Ngày 17/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan để nghe báo cáo công tác chuẩn bị thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. 

Dự án Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025, với tổng chiều dài khoảng 159 km đi qua các địa phương gồm Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 46 km, tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng, được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án Thành phần 1-2 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương; Dự án Thành phần 2-2 xây dựng tuyến chính với tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng theo phương thức PPP.

Ngày 16/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt Dự án Thành phần 1-2. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 9.000 tỷ đồng, chi phí xây dựng gần 479 tỷ đồng, thời gian thực hiện tối đa trong 6 năm. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao làm chủ đầu tư.

Dự án Thành phần 1-2 gồm hai hạng mục chính là xây dựng đường gom, đường bên và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật. Hạng mục đường gom, đường bên có tổng chiều dài gần 62 km trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm các tuyến theo tiêu chuẩn đường cấp 4 dài gần 12 km; đường giao thông nông thôn loại A dài gần 42 km; đường giao thông nông thôn loại B dài hơn 8 km.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án sẽ thu hồi đất theo quy mô lộ giới hoàn thiện 74,5m, với tổng diện tích hơn 443 ha, dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 1.119 hộ dân. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đường dây điện 110kV, 220kV, 500kV, lưới điện trung, hạ thế, cáp viễn thông, hệ thống cấp nước và chiếu sáng trong phạm vi dự án cũng sẽ được di dời.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, dự kiến đến ngày 20/3 sẽ bàn giao tờ bản đồ và mốc ranh thu hồi đất tại 9 xã có dự án đi qua cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Đối với Dự án Thành phần 2-2, dự kiến trước ngày 7/4 sẽ trình thẩm định.

UBND tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến cuối tháng 6/2026 hoàn thành 70% diện tích mặt bằng để khởi công dự án; đến tháng 9/2026 hoàn thành bàn giao 90% diện tích và hoàn tất toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng trong năm 2026. Đồng thời, trong tháng 6/2026 sẽ khởi công hạng mục đường gom thuộc Dự án Thành phần 1-2.

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh là công trình trọng điểm quốc gia, đã được Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Vì vậy, các đơn vị liên quan cần tăng tốc thực hiện các phần việc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm hoàn thành bàn giao trong tháng 6/2026 để phục vụ khởi công. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, đồng thời yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ, tránh tình trạng thiếu liên kết ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo đầy đủ, thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, coi đây là cơ sở để hoàn thiện báo cáo khả thi và lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, trong bối cảnh các dự án đường sắt trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ...

Sở Xây dựng An Giang đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tham gia Hội đồng rà soát phương án kỹ thuật và tài chính tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc trước khi trình quyết định đầu tư...

Chính phủ định hướng tập trung vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài cho các dự án hạ tầng chiến lược, có tính lan tỏa, đồng thời siết chặt tiêu chí hiệu quả, an toàn nợ công và đổi mới phương thức huy động...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ủng hộ định hướng phát triển của Quảng Ninh, trong đó có đề án trở thành đô thị loại I và xây dựng các động lực tăng trưởng mới...

Quốc lộ 14D, tuyến đường huyết mạch nối liền Đà Nẵng với biên giới Lào, đang đứng trước những thách thức lớn trong việc cải tạo và nâng cấp. Với vai trò quan trọng trong giao thương và an ninh quốc phòng, việc sớm triển khai dự án này không chỉ là nhu cầu cấp thiết mà còn là nhiệm vụ chiến lược. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đang gặp phải nhiều trở ngại cần được giải quyết kịp thời.

