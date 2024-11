Eximbank bác thông tin bị thanh tra trong hoạt động cấp tín dụng

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã chứng khoán: EIB-HOSE) vừa có thông báo phản hồi liên quan đến thông tin bị Ngân hàng Nhà nước thanh tra trong hoạt động cấp tín dụng

Theo Eximbank, những ngày gần đây, ngân hàng liên tiếp nhận được các câu hỏi của cổ đông, nhà đầu tư, đối tác liên quan đến bài viết thông tin Ngân hàng Nhà nước thanh tra hoạt động của ngân hàng.

Thông tin này đã gây hoang mang dư luận, khiến độc giả hiểu sai/nhầm lẫn rằng cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) vừa ban hành văn bản thanh tra cá biệt với Eximbank liên quan đến các vấn đề có tính chất “vi phạm” trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng. Thông tin tiêu cực này sau đó cũng đã nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền, thu hút hàng nghìn bình luận rất tiêu cực về hoạt động của Eximbank.

Eximbank khẳng định không nhận được bất kỳ quyết định nào của Ngân hàng Nhà nước về việc tiến hành thanh tra về các hoạt động cấp tín dụng của Eximbank trong thời gian gần đây. Ngân hàng luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng vẫn đang hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng và đối tác.

Các chỉ số tài chính quan trọng hiện đang ở mức an toàn cao và ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu về vốn, thanh khoản và hoàn toàn có khả năng chịu đựng trước các rủi ro thị trường. Gần nhất, vào tháng 7/2024, tổ chức xếp hạng quốc tế S&P Global Ratings giữ nguyên đánh giá, xếp hạng tín nhiệm Eximbank ở mức "B+" với triển vọng “ổn định”, không thay đổi so với mức xếp hạng đã công bố vào tháng 7/2023.

Theo Eximbank, hiện tại Ngân hàng đang có những chiến lược mạnh mẽ trong kinh doanh, nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng cho ngân hàng trong giai đoạn mới. Đồng thời, Ngân hàng cũng khẳng định có đầy đủ tiềm năng và lợi thế để có thể bứt phá, trở thành một ngân hàng năng động, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực và bền vững cho các bên liên quan.

“Eximbank luôn tuân thủ thực hiện công bố thông tin theo quy định để đảm bảo tính minh bạch với các bên liên quan. Chúng tôi kịch liệt phản đối các hành vi của các cá nhân, tổ chức… lợi dụng quyền tự do ngôn luận/ tự do báo chí đe dọa nghiêm trọng đến sự hoạt động ổn định của Ngân hàng. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị cổ đông và nhà đầu tư, khách hàng… cần nhìn nhận, phân tích và đánh giá toàn diện về tình hình hoạt động và bối cảnh chung của Ngân hàng, cũng như tiếp nhận các thông tin chính thống được đăng tải trên website Ngân hàng (www.eximbank.com.vn) và đặc biệt cẩn trọng với tin đồn thất thiệt, thiếu kiểm chứng, ảnh hưởng với quyết định đầu tư”, đại diện Eximbank nhấn mạnh.

Về kết quả kinh doanh, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Eximbank đạt gần 223.700 tỷ đồng, tăng 11%. Số dư cho vay khách hàng tăng 14% từ đầu năm, lên gần 159.500 tỷ đồng. Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư tăng 9,1% so với đầu năm và tăng 12,2% so với cùng kỳ; Dư nợ tăng 15,1% so với đầu năm, tăng 18,9% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đều tăng qua các quý (trong đó lợi nhuận trước thuế quý 3 tăng 39% so với cùng kỳ); Tỷ lệ an toàn vốn CAR luôn ở ngưỡng 12 -14% (cao hơn so với ngưỡng 8% theo quy định Ngân hàng nhà nước).