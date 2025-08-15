Lợi nhuận giảm, quỹ ngoại giảm tỷ lệ sở hữu tại VTO xuống 6%

Trong hai phiên ngày 13 và 14/08, các quỹ thuộc Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam đã bán tổng cộng 1 triệu cổ phiếu VTO.

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (mã VTO-HOSE) vừa có báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của công ty.

Theo đó, trong hai phiên ngày 13 và 14/08, các quỹ thuộc Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam đã bán tổng cộng 1 triệu cổ phiếu VTO. Qua đó, hạ tỷ lệ sở hữu từ hơn 6,46 triệu cổ phiếu, chiếm 8,09% xuống còn hơn 5,46 triệu cổ phiếu, chiếm 6,84%.

Trong đó, hai quỹ KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund lần lượt bán ra 600.000 cổ phiếu và 400.000 cổ phiếu. Tạm tính giá đóng cửa hai phiên ngày 13 và 14/08, ước tính quỹ này thu gần 13 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, VTO ghi nhận doanh thu quý 2/2025 giảm nhẹ so với cùng kỳ đạt 258,9 tỷ (cùng kỳ đạt 259 tỷ); lợi nhuận sau thuế cũng giảm 11,32% từ gần 29 tỷ còn hơn 25,68 tỷ. Nguyên nhân là do trong kỳ có 3 tàu dừng sử chữa lớn so với 2 tàu trong quý 2/2024.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của VTO tăng 3% lên 544 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 21% còn gần 45 tỷ đồng (cùng kỳ 57 tỷ đồng). Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng giảm mạnh từ gần 158 tỷ, xuồng còn gần 95,6 tỷ đồng.