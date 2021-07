Facebook chi tiền bảo vệ Mark Zuckerberg gấp 10 lần CEO công nghệ khác

Trong đó, theo chính sách của Facebook, Zuckerberg nhận được khoản trợ cấp thường niên (trước thuế) 10 triệu USD để bảo vệ an toàn cho gia đình mình.

Ngoài ra, công ty chi thêm 13,4 triệu USD bảo vệ CEO 37 tuổi “tại tư dinh và trong quá trình đi lại cá nhân theo chương trình an ninh tổng thể dành cho ông Zuckerberg”, báo cáo cho hay.

Theo một phân tích của Protocol về chi phí an ninh dành cho các CEO trong đại dịch, Zuckerberg có chi phí an ninh được công ty chi trả cao nhất, lớn hơn tổng chi phí của 10 giám đốc hàng đầu khác trong danh sách (23,3 triệu USD).

Trong khi đó, chi phí an ninh của Giám đốc hoạt động (COO) Sheryl Sandberg cũng tăng trong năm 2020, lên 7,6 triệu USD. Sundar Pichai, CEO của Alphabet (công ty mẹ của Google) đứng thứ ba với 5,4 triệu USD.

Còn Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, được công ty chi trả 1,6 triệu USD để bảo vệ an toàn cá nhân, còn lại ông tự bỏ tiền túi. Trong khi đó, hãng gọi xe công nghệ Uber chi 120.000 USD để sắp xếp văn phòng làm việc tại nhà cho CEO Dara Khosrowshahi trong đại dịch và cử một chuyên gia an ninh tới nhà ông.

Như vậy, so với ông Jeff Bezos, Mark Zuckerberg được chi trả phí an ninh cao gấp hơn 10 lần. Tỷ lệ này khoảng 3-4 lần nếu so với bà Sheryl Sandberg hay ông Sundar Pichai.

Năm 2019, Facebook chi 20,4 triệu USD để bảo vệ người sáng lập, bao gồm 10,4 triệu USD cho an toàn cá nhân và trợ cấp thường niên 10 triệu USD cho gia đình ông. Ngoài ra, công ty này cũng chi 2,9 triệu USD để Zuckerberg sử dụng máy bay riêng.

Theo báo cáo của Facebook, chi phí an ninh cho Zuckerberg năm 2020 tăng thêm 3 triệu USD “chủ yếu do hoạt động đi lại thường xuyên và những chi phí liên quan tới việc bảo đảm an toàn trong đại dịch Covid-19; chi phí gia tăng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tại Mỹ và những thời điểm có rủi ro khác; cũng như chi phí nhân viên an ninh tăng”.

"Vai trò của Zuckerberg đặt ông ấy vào tình thế đặc biệt. Ông ấy là hiện thân của Facebook và do đó, những cảm xúc tiêu cực đối với công ty chúng tôi có thể liên quan trực tiếp và thường hướng vào ông Zuckerberg”, báo cáo của Facebook nêu rõ.

Báo cáo cũng cho biết năm ngoái, cũng như nhiều năm trước, Zuckerberg chỉ nhận 1 USD tiền lương và không nhận bất kỳ khoản thanh toán hay đãi ngộ nào khác.

Năm 2020, khi đại dịch bùng phát mạnh và diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Facebook cùng các mạng xã hội khác phải đối mặt với làn sóng thông tin sai lệch và tin giả trên nền tảng của mình. Sau những tuyên bố rằng “cuộc bầu cử đã bị đánh cắp” của cựu Tổng thống Donald Trump và cuộc bạo động của đám đông ủng hộ ông Trump vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi đầu năm, Facebook đã khóa tài khoản và cấm ông Trump vô thời hạn trên nền tảng của mình.

Hồi tháng 3, Zuckerberg, cùng Sundar Pichai và CEO của Twitter, Jack Dorsey, phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ để làm rõ việc thông tin sai lệch lan tràn trên nền tảng mạng xã hội của mình. Ngoài ra, Zuckerberg cũng dự kiến phải điều trần với Thượng viện Mỹ vào tháng 11 tới với nội dung liên quan đến các quyết định mà Facebook đưa ra xung quanh cuộc bầu cử.