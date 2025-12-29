Tăng cường phân luồng giao thông kết nối nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 30/12/2025
Thanh Thủy
29/12/2025, 19:00
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc tại các cảng hàng không và các tuyến đường kết nối ra, vào nhà ga hành khách, đặc biệt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp cao điểm lễ, Tết…
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Bính Ngọ 2026; trong đó, yêu cầu tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc tại các cảng hàng không và các tuyến đường kết nối ra, vào nhà ga hành khách, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong cao điểm lễ, Tết.
Theo Chỉ thị, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng để tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng xe dù, lôi kéo hành khách và tăng giá trái quy định.
ACV đồng thời được yêu cầu bố trí các vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt đang khai thác tại cảng hàng không, tạo điều kiện để hành khách dễ nhận biết và sử dụng dịch vụ, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ về an toàn khai thác cũng như hoạt động cung cấp dịch vụ của các hãng taxi, xe công nghệ; xử lý nghiêm các trường hợp nhân viên có hành vi chèo kéo, ép giá hành khách.
Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu ACV xây dựng phương án phục vụ, bố trí đầy đủ nhân lực, hạ tầng, trang thiết bị và phương tiện, nhằm duy trì chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ an toàn các chuyến bay trong dịp cao điểm.
Ngoài ra, ACV cần tập trung bổ sung phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác soi chiếu an ninh, trả hành lý và thông tin hướng dẫn, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế ùn tắc và bức xúc của hành khách, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.
Chỉ thị cũng yêu cầu rà soát, bố trí hợp lý khu vực đón, trả khách, bãi đỗ phương tiện chờ đón hành khách; tăng cường nhân viên hướng dẫn và ứng dụng khoa học công nghệ trong điều phối giao thông, nhằm tránh xung đột và ùn tắc trong khu vực cảng hàng không.
Về công tác bảo trì, ACV phải khẩn trương hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các công trình đang thi công.
Đối với các dự án tạm dừng thi công trong dịp Tết 2026, chủ đầu tư phải thu dọn công trường, bố trí đầy đủ rào chắn, biển báo, đèn tín hiệu và sắp xếp thiết bị đúng quy định, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bay, phương tiện và người đi lại, bảo đảm an toàn khai thác tại cảng hàng không.
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân dịp đầu năm 2026, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh triển khai miễn phí vé trên 106 tuyến xe buýt có trợ giá trong ngày 1/1/2026. Cùng với đó, Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang cũng áp dụng miễn phí vé các tuyến xe buýt do doanh nghiệp khai thác trong ngày 1/1/2026, gồm các tuyến 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.
Đối với tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) được miễn phí vé cho toàn bộ hành khách trong ngày đầu năm mới 1/1/2026, nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm phương tiện cá nhân và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông. Hành khách có thể nhận vé miễn phí bằng cách quét căn cước công dân gắn chip tại cổng soát vé, quét mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC hoặc nhận vé giấy có mã QR tại các kiosk tự động.
Về phương án vận hành, ngày 31/12 tuyến metro số 1 khai thác 264 chuyến, tăng 21 chuyến so với ngày thường. Riêng ngày 1/1/2026, tuyến phục vụ 276 chuyến, trong đó có 20 chuyến hoạt động từ 0 giờ 30 đến 2 giờ sáng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân sau thời điểm bắn pháo hoa.
18:16, 29/09/2025
Ước tính đến ngày 31/12/2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào TP. Hồ Chí Minh đạt gần 8,37 tỷ USD, dẫn đầu về số vốn FDI còn hiệu lực…
Các tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đang vận hành ổn định, đúng giờ và còn dư địa lớn về công suất. Tuy nhiên, lượng hành khách thực tế vẫn thấp hơn kỳ vọng, đặc biệt ngoài khung giờ cao điểm. Thực tế này không chỉ phản ánh thói quen đi lại của người dân, mà còn đặt ra câu hỏi về mức độ sẵn sàng của hệ sinh thái giao thông đô thị từ khả năng kết nối, tổ chức vận tải đến công nghệ điều hành...
Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, siết tiến độ các khu tái định cư và khu nghĩa trang, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam theo đúng kế hoạch.
HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục dự án đường sắt đô thị áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188, đưa thêm 5 tuyến metro vào quy hoạch…
Thăm và làm việc tại công trường các dự án trọng điểm ở Cà Mau ngày 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công liên tục để bảo đảm tiến độ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu an toàn, chất lượng và tầm nhìn lâu dài của các công trình mang ý nghĩa chiến lược này...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: