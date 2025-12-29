Tăng cường phân luồng giao thông kết nối nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc tại các cảng hàng không và các tuyến đường kết nối ra, vào nhà ga hành khách, đặc biệt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp cao điểm lễ, Tết…

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Bính Ngọ 2026; trong đó, yêu cầu tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc tại các cảng hàng không và các tuyến đường kết nối ra, vào nhà ga hành khách, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong cao điểm lễ, Tết.

Theo Chỉ thị, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng để tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng xe dù, lôi kéo hành khách và tăng giá trái quy định.

ACV đồng thời được yêu cầu bố trí các vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt đang khai thác tại cảng hàng không, tạo điều kiện để hành khách dễ nhận biết và sử dụng dịch vụ, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ về an toàn khai thác cũng như hoạt động cung cấp dịch vụ của các hãng taxi, xe công nghệ; xử lý nghiêm các trường hợp nhân viên có hành vi chèo kéo, ép giá hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu ACV xây dựng phương án phục vụ, bố trí đầy đủ nhân lực, hạ tầng, trang thiết bị và phương tiện, nhằm duy trì chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ an toàn các chuyến bay trong dịp cao điểm.

Ngoài ra, ACV cần tập trung bổ sung phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác soi chiếu an ninh, trả hành lý và thông tin hướng dẫn, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế ùn tắc và bức xúc của hành khách, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Chỉ thị cũng yêu cầu rà soát, bố trí hợp lý khu vực đón, trả khách, bãi đỗ phương tiện chờ đón hành khách; tăng cường nhân viên hướng dẫn và ứng dụng khoa học công nghệ trong điều phối giao thông, nhằm tránh xung đột và ùn tắc trong khu vực cảng hàng không.

Về công tác bảo trì, ACV phải khẩn trương hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các công trình đang thi công.

Đối với các dự án tạm dừng thi công trong dịp Tết 2026, chủ đầu tư phải thu dọn công trường, bố trí đầy đủ rào chắn, biển báo, đèn tín hiệu và sắp xếp thiết bị đúng quy định, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bay, phương tiện và người đi lại, bảo đảm an toàn khai thác tại cảng hàng không.