FE CREDIT: Tăng trưởng bền vững từ tái cấu trúc chiến lược

Sau giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, FE CREDIT đang từng bước quay lại quỹ đạo tăng trưởng với nền tảng tài chính cải thiện, chiến lược kinh doanh khác biệt, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro vững chắc. Năm 2026 mở ra chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên công nghệ, định hướng tài chính toàn diện và cộng hưởng sức mạnh từ hệ sinh thái tài chính VPBank.

SỨC BẬT TỪ CHIẾN LƯỢC: LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM

Sau giai đoạn biến động, FE CREDIT không chọn cách tăng trưởng bằng mọi giá mà chủ động "làm lại từ nền" thông qua tái cấu trúc toàn diện, một quyết định khó khăn nhưng mang tính bước ngoặt, đặt nền móng cho chu kỳ phát triển bền vững hơn trong dài hạn.

Sau giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, FE CREDIT đang từng bước quay lại quỹ đạo tăng trưởng. Ảnh: FE CREDIT.

Công ty chuyển trọng tâm sang mô hình "lấy khách hàng làm trung tâm và công nghệ làm trụ cột". Định hướng này được cụ thể hóa bằng loạt sáng kiến nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tài chính và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Trong đó, việc hoàn thiện các tính năng cốt lõi của FE ONLINE 2.0, nền tảng được định vị là ứng dụng tài chính đa nhiệm, không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn là hạ tầng trung tâm giúp FE CREDIT tiếp cận sâu hơn tới phân khúc khách hàng đại chúng, đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt các nhu cầu tài chính trong kỷ nguyên số.

FE CREDIT là công ty tài chính tiêu dùng tiên phong triển khai hoạt động hậu mãi khuyến khích khách hàng xây dựng, duy trì những hành vi tài chính tích cực như thanh toán đúng hạn, giao dịch không tiền mặt và sử dụng dịch vụ tài chính có trách nhiệm.

FE CREDIT cũng linh hoạt điều chỉnh sản phẩm theo biến động thị trường, nổi bật là gói vay ưu đãi giảm 50% lãi suất hỗ trợ người dân vùng thiên tai, một sáng kiến tiên phong trong ngành. Việc tích hợp trách nhiệm xã hội vào phát triển sản phẩm giúp công ty vừa kịp thời ứng phó với rủi ro , vừa mở rộng tiếp cận tín dụng cho các nhóm khách hàng dễ bị tổn thương, hướng tới cân bằng giữa tăng trưởng, quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

Ở khía cạnh quản trị, việc siết chặt quản trị rủi ro và tái cơ cấu danh mục cho vay được thực hiện theo hướng thận trọng hơn. FE CREDIT chủ động điều chỉnh chính sách tín dụng, phân lớp khách hàng rõ ràng, đồng thời ứng dụng dữ liệu và công nghệ vào quy trình thẩm định, giúp kiểm soát tốt hơn rủi ro tín dụng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy chiến lược này đang đi đúng hướng. Cụ thể, công ty ghi nhận tổng doanh thu 16.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 611 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ, đồng thời đánh dấu năm thứ hai liên tiếp có lãi.

ĐỘNG LỰC MỞ RA CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG MỚI

Nếu giai đoạn trước là "cấu trúc", thì hiện tại FE CREDIT bước vào pha "tăng tốc" với những động lực tăng trưởng mới đến từ sự cộng hưởng hệ sinh thái và công nghệ.

Một trong những lợi thế khác biệt của FE CREDIT là tận dụng sức mạnh hệ sinh thái và hơn 30 triệu khách hàng của VPBank. Công ty chủ động triển khai chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng đa dạng hóa, đồng thời phát triển mạnh các kênh phân phối nhằm gia tăng số lượng và chất lượng điểm chạm với khách hàng.

Trên cơ sở đó, FE CREDIT phân tích dữ liệu hành vi và nhu cầu khách hàng một cách sâu sắc hơn, làm nền tảng cho việc thiết kế và triển khai các giải pháp bán chéo mang tính cá nhân hóa với hiệu quả cao.

"Điểm tích cực hơn là sự cải thiện ghi nhận đồng đều ở cả phía ngân hàng mẹ và FE CREDIT", nhóm phân tích từ Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận xét về báo cáo cuối tháng 1/2026.

Sự hậu thuẫn từ hai định chế tài chính lớn VPBank và SMBC giúp FE CREDIT củng cố, tối ưu nền tảng vốn, tạo điều kiện để chủ động hơn trong việc thiết kế các sản phẩm tài chính phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

Chuyển đổi số không chỉ là động lực tăng trưởng mà là nền tảng để FE CREDIT thực hiện sứ mệnh tài chính toàn diện. Ảnh: FE CREDIT.

Ở góc độ công nghệ, việc tiếp tục phát triển nền tảng FE ONLINE 2.0 đóng vai trò trung tâm trong chiến lược số hóa. Nền tảng này cho phép cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính, cá nhân hóa trải nghiệm và tiếp cận sâu hơn tới nhóm khách hàng đại chúng.

Không dừng lại ở đó, FE CREDIT còn tận dụng dữ liệu lớn và năng lực phân tích để nâng cao khả năng hiểu khách hàng, từ đó thiết kế các sản phẩm linh hoạt, phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Điều này đặc biệt quan trọng trong phân khúc tài chính tiêu dùng, nơi hành vi và khả năng trả nợ của khách hàng có sự khác biệt lớn.

“Chuyển đổi số không chỉ là động lực tăng trưởng mà là nền tảng để FE CREDIT thực hiện sứ mệnh tài chính toàn diện. Sau năm 2025 xây dựng nền móng, năm 2026 là thời điểm chúng tôi tăng tốc chiến lược, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính tiêu dùng cho các thế hệ khách hàng mới và những nhóm còn hạn chế trong tiếp cận hệ thống ngân hàng truyền thống", bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Tổng Giám đốc FE CREDIT, nhận xét.

2026, công ty cũng xác định sẽ đẩy mạnh tiếp cận các phân khúc mới như Gen Z và nhóm khách hàng dưới chuẩn ngân hàng, những đối tượng có nhu cầu tài chính cao nhưng chưa được phục vụ đầy đủ. Đây được xem là "dư địa tăng trưởng" quan trọng cho chu kỳ phát triển tiếp theo.

Trong bối cảnh thị trường dần hồi phục, FE CREDIT chọn chiến lược không theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá mà lựa chọn hướng đi có chọn lọc. Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ, sức mạnh hệ sinh thái và kỷ luật quản trị sau tái cấu trúc đang tạo ra một thế cân bằng mới, nơi tăng trưởng và an toàn có thể song hành.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, FE CREDIT tiếp tục kiên định với cam kết “Nhanh chóng – Dễ dàng – Đáng tin cậy”, mang đến trải nghiệm tài chính minh bạch, thuận tiện và an tâm cho khách hàng, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.