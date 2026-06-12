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Quảng Trị: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 17 dự án năng lượng chậm tiến độ

Nguyễn Thuấn

12/06/2026, 17:33

Hàng loạt khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, đấu nối hạ tầng truyền tải và nguồn vốn đang khiến 17 dự án năng lượng tại Quảng Trị chậm tiến độ. Tỉnh này đang tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương và nhà đầu tư khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngày 12/6, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Quảng Trị, hiện toàn tỉnh này có 17 dự án năng lượng chậm tiến độ, gồm các dự án điện gió, thủy điện và nhiệt điện với tổng công suất gần 1.900 MW. Đây là những dự án có vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án đang gặp nhiều khó khăn. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất rừng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan kéo dài. Bên cạnh đó, một số dự án gặp vướng mắc về đấu nối, chia sẻ hạ tầng truyền tải điện, điều chỉnh chủ trương đầu tư, tiếp cận nguồn vốn tín dụng và chịu tác động từ giá vật liệu xây dựng tăng cao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã tập trung phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ của từng dự án; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết các thủ tục về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Nhiều giải pháp đã được đề xuất nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm hoàn thành và đưa vào vận hành.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã làm rõ thêm một số nguyên nhân khiến các dự án năng lượng chậm tiến độ. Đồng thời, giao Sở Công Thương chủ trì rà soát, xây dựng và theo dõi tiến độ các dự án; phối hợp với các sở, ngành, địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các chủ đầu tư ký cam kết tiến độ thực hiện dự án và định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai.

Đối với các sở, ngành và địa phương, ông Lê Hồng Vinh yêu cầu tiếp tục rà soát, phân loại cụ thể từng khó khăn, vướng mắc của từng dự án để có giải pháp xử lý phù hợp; tăng cường phối hợp giải quyết các thủ tục về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất rừng và các nội dung liên quan. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Các chủ đầu tư được yêu cầu tập trung nguồn lực, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể cho từng dự án; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn phát sinh, bảo đảm thực hiện đúng các cam kết tiến độ và sớm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Cùng với đó, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.

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Từ khóa:

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