TP.Hồ Chí Minh: Tăng cường quản lý và kiểm soát giá vật liệu xây dựng

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về triển
khai các giải pháp đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng và kiểm soát giá vật liệu
xây dựng trên địa bàn Thành phố.
ƯU TIÊN NGUỒN VẬT LIỆU
CHO CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
Mục tiêu của kế hoạch nhằm bảo đảm nguồn cung vật liệu phục
vụ các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm và dự án có tác
động lớn đến phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030.
Theo Kế hoạch 278, việc chủ động cân đối nguồn cung vật liệu
xây dựng là yếu tố quan trọng để bảo đảm tiến độ thi công các dự án, góp phần đẩy
nhanh giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Cùng với đó, UBND Thành phố đặt mục tiêu tăng cường quản lý
nhà nước đối với thị trường vật liệu xây dựng, kiểm soát biến động giá, ngăn chặn
tình trạng đầu cơ, thao túng giá và khan hiếm cục bộ.
Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc khai thác hiệu quả các nguồn vật
liệu hợp pháp, đồng thời nghiên cứu các giải pháp huy động nguồn vật liệu từ
các địa phương khác hoặc từ nước ngoài khi cần thiết. Thành phố khuyến khích
nghiên cứu và ứng dụng các loại vật liệu thay thế, vật liệu tái chế và công nghệ
xây dựng mới nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn vật liệu truyền thống.
Một trong những nhóm giải pháp lớn được đưa ra là quản lý
nguồn cung vật liệu xây dựng. Theo đó, Thành phố sẽ tiếp tục vận hành Tổ công
tác điều phối vật liệu xây dựng do lãnh đạo UBND Thành phố làm Tổ trưởng nhằm
điều phối nguồn cung cho các công trình và dự án.
Sở Xây dựng được giao lập danh sách các dự án trọng điểm, dự
án có nhà đầu tư chiến lược và các dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế
- xã hội để ưu tiên bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng.
Cơ quan này đồng thời xây dựng kế hoạch điều phối vật liệu
phù hợp với nhu cầu từng công trình theo từng tháng trong năm và các năm tiếp
theo.
Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, các đơn vị lập báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi phải chủ động khảo sát, đề xuất
các nguồn vật liệu hợp pháp từ các địa phương khác, nguồn vật liệu nhập khẩu hoặc
các vật liệu thay thế như cát biển, cát nghiền và vật liệu tái chế.
Thành phố cũng khuyến khích áp dụng các giải pháp kỹ thuật
tiên tiến nhằm giảm nhu cầu sử dụng vật liệu truyền thống như cọc xi măng đất,
cầu cạn, kết cấu mặt đường đá gia cố xi măng hoặc công nghệ gia cố nền đất mới.
Ngoài ra, Sở Xây dựng còn được giao xây dựng Đề án phát triển
vật liệu xây dựng TP.Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi
hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính.
CHỐNG ĐẦU CƠ, THAO
TÚNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Để kiểm soát thị trường, Thành phố triển khai nhóm giải pháp
quản lý giá vật liệu xây dựng. Trong đó, Sở Xây dựng sẽ tổ chức thuê đơn vị tư
vấn thu thập thông tin giá vật liệu xây dựng làm cơ sở công bố giá theo quy định.
Cùng với đó, Thành phố nghiên cứu các cơ chế điều chỉnh giá
hợp đồng xây dựng nhằm bảo đảm phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường vật
liệu.
Một nội dung đáng chú ý là việc nghiên cứu yêu cầu các doanh
nghiệp khai thác khoáng sản cam kết bán trực tiếp 20% sản lượng khai thác và chế
biến cho các dự án đầu tư công mà không qua trung gian khi tham gia đấu giá quyền
khai thác khoáng sản hoặc được cấp mới, điều chỉnh giấy phép khai thác. Giải
pháp này nhằm giảm các tầng nấc trung gian, góp phần kiểm soát giá vật liệu và
bảo đảm nguồn cung cho các công trình sử dụng vốn nhà nước.
Thanh tra Thành phố được giao tăng cường thanh tra hoạt động
của các mỏ khoáng sản nhằm kiểm soát chất lượng và giá vật liệu xây dựng. Trong
khi đó, Công an Thành phố sẽ điều tra, xử lý các hành vi đầu cơ, thổi giá hoặc
thao túng thị trường vật liệu xây dựng khi có dấu hiệu vi phạm.
Thành phố cũng yêu cầu công tác đấu giá quyền khai thác
khoáng sản phải bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện tiếp cận bình đẳng
cho các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, đồng thời ngăn chặn lợi ích nhóm,
tình trạng găm hàng và đội giá.
Ngoài các giải pháp về nguồn cung và giá cả, kế hoạch còn
dành một nhóm nhiệm vụ riêng cho phát triển vật liệu mới, vật liệu tái chế và
công trình xanh. Các chủ đầu tư và đơn vị thi công được khuyến khích nghiên cứu,
áp dụng các loại vật liệu thay thế như cát biển đã qua xử lý, cát nghiền, vật
liệu tái chế, tro xỉ nhiệt điện và các nguồn vật liệu hợp pháp khác.
Thành phố cũng khuyến khích tận dụng khối lượng đào đắp dư
phát sinh từ các công trình xây dựng như đất đào, vật liệu nền, xà bần hoặc các
loại vật liệu có khả năng tái sử dụng.
Bên cạnh đó, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.Hồ
Chí Minh được giao nghiên cứu xây dựng Đề án tái chế rác thải xây dựng trên địa
bàn Thành phố.
Kế hoạch cũng nhắn mạnh rằng việc mở rộng sử dụng vật liệu mới,
vật liệu tái chế và các công nghệ thi công tiết kiệm vật liệu sẽ góp phần giảm
áp lực lên nguồn khoáng sản truyền thống, đồng thời tạo thêm nguồn cung phục vụ
các công trình xây dựng trong giai đoạn tới.