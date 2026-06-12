Cần rà soát lại mức phạt tối đa 200 triệu đồng trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số

Một số ý kiến băn khoăn mức phạt tối đa 200 triệu đồng/tổ chức có thể chưa đủ sức răn đe, đặc biệt với các tập đoàn công nghệ lớn...

Ngày 12/6, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.

Theo dự thảo tờ trình, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất các hình thức xử phạt chính gồm cảnh cáo và phạt tiền. Ngoài ra, tùy mức độ vi phạm, có thể áp dụng các biện pháp bổ sung như tước giấy phép, tịch thu tang vật.

Dự thảo quy định mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức (Điều 4 dự thảo). Với cùng một hành vi vi phạm, cá nhân bị phạt bằng một nửa so với tổ chức.

Luật Công nghiệp công nghệ số được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 tạo hành lang pháp lý quan trọng cho quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số.

Đáng chú ý, mức phạt từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực, sử dụng tài liệu không hợp pháp hoặc giả mạo hồ sơ, tài liệu để được hưởng hỗ trợ, ưu đãi thuộc đối tượng dự án ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo quy định tại Luật Đầu tư…

Tại bản tổng hợp ý kiến, liên quan đến điều 4 dự thảo, UBND TP Hải Phòng cho rằng cần rà soát lại tính tương xứng của mức phạt. Luật Công nghiệp công nghệ số coi công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khu công nghệ số tập trung là lĩnh vực đặc biệt ưu tiên, trong khi vi phạm ở các lĩnh vực này có thể gây thiệt hại rất lớn.

Do đó, mức phạt tối đa 200 triệu đồng/tổ chức có thể chưa đủ sức răn đe, đặc biệt đối với các tập đoàn công nghệ lớn.

Với quan điểm tương tự, UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị mức phạt gắn với % doanh thu hoặc mức độ vi phạm tương ứng.

Giải trình về vấn đề này, cơ quan soạn thảo cho rằng mức tiền phạt quy định tại dự thảo đang là khung tối đa trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số (Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Đồng thời, tùy theo mức độ vi phạm đã bổ sung thêm các quy định xử phạt bổ sung và yêu cầu khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp để bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa vi phạm, phù hợp trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. Do vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, quan điểm xây dựng dự thảo là bảo đảm tính răn đe nhưng không cản trở hoạt động đổi mới sáng tạo.

Mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được thiết kế tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm. Đặc biệt các hành vi trục lợi chính sách để được hưởng ưu đãi đối với các hoạt động đặc thù của ngành công nghiệp công nghệ số như: sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, thiết kế và sản xuất chip bán dẫn, vận hành hạ tầng khu công nghệ số tập trung.

Bên cạnh các hình thức xử phạt, dự thảo quy định các biện pháp khắc phục hậu quả trọng tâm như: buộc cung cấp, cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu; buộc chấm dứt hành vi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm; buộc tái xuất, tiêu hủy hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với tang vật, phương tiện vi phạm theo quy định.