Thứ Sáu, 20/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Financial Times: Chủ tịch ECB có thể từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ 8 năm

Bình Minh

19/02/2026, 08:02

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde có thể sẽ rời khỏi cương vị này trước khi chính thức nhiệm kỳ 8 năm kết thúc vào tháng 10/2027 - theo tiết lộ của nguồn tin thạo tin với tờ báo Financial Times...

Chủ tịch ECB Christine Lagarde - Ảnh: Reuters.
Chủ tịch ECB Christine Lagarde - Ảnh: Reuters.

Bà Lagarde - người đã lãnh đạo ECB từ tháng 11/2019 sau khi đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) từ năm 2011 đến năm 2019 - đang cân nhắc việc rời khỏi vị trí này trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào tháng 4/2027, nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, mục đích của việc từ nhiệm sớm này là tạo điều kiện cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tìm kiếm một người kế nhiệm cho ghế chủ tịch của ECB - một trong những tổ chức quan trọng nhất của Liên minh châu Âu (EU).

Trong một tuyên bố, ECB nói rằng "Chủ tịch Lagarde hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của mình và chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc kết thúc nhiệm kỳ”.

Các nhà kinh tế châu Âu tham gia một cuộc khảo sát của tờ báo Financial Times vào tháng 12/2025 đã coi cựu Thống đốc ngân hàng trung ương Tây Ban Nha Pablo Hernandez de Cos và người đồng cấp Hà Lan Klaas Knot là những ứng cử viên hàng đầu để trở thành chủ tịch tiếp theo của ngân hàng trung ương khu vực đồng euro. Thành viên ban điều hành ECB Isabel Schnabel đã bày tỏ sự quan tâm đến vị trí này, và giới thạo tin tiết lộ rằng Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) Joachim Nagel cho biết ông cũng rất quan tâm đến vai trò chủ tịch ECB.

Tại Paris, các cuộc thảo luận về người tiếp theo nắm cương vị chủ tịch ECB đã diễn ra trong nhiều tháng qua, và Tổng thống Macron - người không thể tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba - đã bày tỏ mong muốn có tiếng nói trong việc lựa chọn người kế nhiệm bà Lagarde. Cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào tháng 4 năm sau sẽ rất quan trọng đối với Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro và cả EU.

Bà Marine Le Pen, lãnh đạo của đảng cực hữu Liên minh Quốc gia (Rassemblement Nationale -RN), đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận ở Pháp, đặt bà vào vị trí hàng đầu để tiến vào vòng bầu cử thứ hai - vòng bầu cử chỉ có hai ứng cử viên và quyết định ai sẽ trở thành tổng thống. Mặc dù bà Le Pen có thể bị loại khỏi cuộc đua với tư cách là ứng cử viên của RN sau khi bị kết án vào năm ngoái vì biển thủ quỹ của Nghị viện châu Âu, bà đã nói rằng người được bà bảo trợ là ông Jordan Bardella sẽ trở thành người thay thế bà trong trường hợp như vậy.

Cả bà Le Pen và ông Bardella đều là những người có quan điểm hoài nghi đối với hội nhập châu Âu, và điều này có thể làm phức tạp mối quan hệ với các tổ chức châu Âu như ECB.

Thời gian bà Lagarde lãnh đạo ECB đã được định hình bởi một loạt các cuộc khủng hoảng, bao gồm đại dịch Covid-19, chiến tranh Nga - Ukraine và xung đột thương mại với Mỹ.

Trong nhiệm kỳ của bà, lạm phát khu vực đồng euro đã leo thang chóng mặt lên gần 11% vào cuối năm 2022, khi giá năng lượng tăng dữ dội sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra và chuỗi cung ứng toàn cầu gặp khó khăn do những gián đoạn liên quan đến đại dịch.

ECB đã tăng lãi suất từ mức âm 0,5% lên 4% chỉ trong hơn 1 năm. Giữa năm 2024, ngân hàng trung ương này bắt đầu hạ lãi suất, đưa lãi suất về mức 2% hiện tại, phù hợp với tiến trình lạm phát giảm trở lại mục tiêu trung hạn 2% của ECB.

Việc bà Lagarde được bổ nhiệm làm chủ tịch ECB diễn ra sau khi ông Macron và Thủ tướng Đức khi đó là bà Angela Merkel đạt được một thỏa thuận bất ngờ vào năm 2019. Hai nhà lãnh đạo này đã nhất trí rằng bà Lagarde sẽ tiếp quản ECB và sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen sẽ trở thành chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC).

Vào tháng 1 vừa qua, bà Lagarde đã nói với kênh truyền hình Bloomberg TV rằng bà chấp nhận công việc tại ECB với suy nghĩ rằng bà sẽ phục vụ nhiệm kỳ 5 năm.

Phát biểu này đã được các nhà quan sát coi có thể là sự chuẩn bị cho một cuộc ra đi sớm khỏi ghế chủ tịch ECB. Bà nhớ lại những gì bà đã nói với ông Macron sau khi đồng ý đảm nhận vai trò chủ tịch ECB: “Tôi nói sẽ ở Frankfurt trong 5 năm. Và vào thời điểm đó, ông Macron nói ‘Không, trong 8 năm’”.

Vào mùa hè năm ngoái, một phát ngôn viên của ECB nhấn mạnh rằng bà Lagarde “quyết tâm hoàn thành nhiệm kỳ [8 năm]” sau khi cựu chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab cho biết bà Chủ tịch ECB đã thảo luận về khả năng ra đi sớm để đảm nhận vai trò lãnh đạo WEF.

“Các bạn sẽ không sớm thấy tôi rời đi”, bà Lagarde nói với các phóng viên tại trụ sở ECB vào tháng 6/2025.

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

10:01, 06/02/2026

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Chủ tịch ECB được trả cao gấp gần 4 lần Chủ tịch Fed

09:37, 05/01/2026

Chủ tịch ECB được trả cao gấp gần 4 lần Chủ tịch Fed

5 câu hỏi về lãi suất của ECB trong năm 2026

07:49, 16/12/2025

5 câu hỏi về lãi suất của ECB trong năm 2026

Từ khóa:

châu Âu chính sách tiền tệ Christine Lagarde chủ tịch ECB ecb ngân hàng trung ương thế giới

Đọc thêm

Từ Macron đến Altman: Lãnh đạo chính trị và công nghệ nói gì tại Thượng đỉnh AI toàn cầu ở Ấn Độ?

Từ Macron đến Altman: Lãnh đạo chính trị và công nghệ nói gì tại Thượng đỉnh AI toàn cầu ở Ấn Độ?

Hội nghị Thượng đỉnh AI toàn cầu tại New Delhi đang trở thành diễn đàn thể hiện rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận quản trị trí tuệ nhân tạo giữa các chính phủ và tập đoàn công nghệ. Trong khi các nhà lãnh đạo chính trị nhấn mạnh chủ quyền công nghệ và an toàn, giới công nghệ kêu gọi tránh tập trung quyền lực và thúc đẩy “dân chủ hóa AI”

Airbus có một năm tốt chưa từng thấy

Airbus có một năm tốt chưa từng thấy

Dù đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ Boeing, Airbus vẫn duy trì được vị thế thương mại mạnh mẽ với lợi nhuận và lượng đơn hàng kỷ lục...

Lạm phát ở Nhật Bản sụt mạnh, triển vọng lãi suất BOJ càng khó đoán

Lạm phát ở Nhật Bản sụt mạnh, triển vọng lãi suất BOJ càng khó đoán

Áp lực lạm phát giảm bớt có thể khiến BOJ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc quyết định thời điểm của đợt tăng lãi suất tiếp theo...

Mỹ thâm hụt thương mại 901 tỷ USD trong năm 2025 dù thuế quan tăng mạnh

Mỹ thâm hụt thương mại 901 tỷ USD trong năm 2025 dù thuế quan tăng mạnh

Bất chấp các biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm không đáng kể...

Giá vàng áp sát mốc 5.000 USD/oz, SPDR Gold Trust mua ròng mạnh

Giá vàng áp sát mốc 5.000 USD/oz, SPDR Gold Trust mua ròng mạnh

Giá vàng thế giới tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (19/2), khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran âm ỉ nóng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Doanh nghiệp trước “luật chơi mới” về tiêu chuẩn xanh

eMagazine

Doanh nghiệp trước “luật chơi mới” về tiêu chuẩn xanh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nâng cấp chính sách lao động trong kỷ nguyên Robot hình người

Nhân lực

2

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng: Bước đột phá chiến lược trong kỷ nguyên mới

Tài chính

3

“Miền đất hứa” Nam Hải Phòng, không gian tăng trưởng mới

Đầu tư

4

Các tiêu chuẩn xanh dần trở thành “hộ chiếu thương mại” của thế kỷ 21

Kinh tế xanh

5

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy