Financial Times: Chủ tịch ECB có thể từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ 8 năm

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde có thể sẽ rời khỏi cương vị này trước khi chính thức nhiệm kỳ 8 năm kết thúc vào tháng 10/2027 - theo tiết lộ của nguồn tin thạo tin với tờ báo Financial Times...

Bà Lagarde - người đã lãnh đạo ECB từ tháng 11/2019 sau khi đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) từ năm 2011 đến năm 2019 - đang cân nhắc việc rời khỏi vị trí này trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào tháng 4/2027, nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, mục đích của việc từ nhiệm sớm này là tạo điều kiện cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tìm kiếm một người kế nhiệm cho ghế chủ tịch của ECB - một trong những tổ chức quan trọng nhất của Liên minh châu Âu (EU).

Trong một tuyên bố, ECB nói rằng "Chủ tịch Lagarde hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của mình và chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc kết thúc nhiệm kỳ”.

Các nhà kinh tế châu Âu tham gia một cuộc khảo sát của tờ báo Financial Times vào tháng 12/2025 đã coi cựu Thống đốc ngân hàng trung ương Tây Ban Nha Pablo Hernandez de Cos và người đồng cấp Hà Lan Klaas Knot là những ứng cử viên hàng đầu để trở thành chủ tịch tiếp theo của ngân hàng trung ương khu vực đồng euro. Thành viên ban điều hành ECB Isabel Schnabel đã bày tỏ sự quan tâm đến vị trí này, và giới thạo tin tiết lộ rằng Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) Joachim Nagel cho biết ông cũng rất quan tâm đến vai trò chủ tịch ECB.

Tại Paris, các cuộc thảo luận về người tiếp theo nắm cương vị chủ tịch ECB đã diễn ra trong nhiều tháng qua, và Tổng thống Macron - người không thể tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba - đã bày tỏ mong muốn có tiếng nói trong việc lựa chọn người kế nhiệm bà Lagarde. Cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào tháng 4 năm sau sẽ rất quan trọng đối với Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro và cả EU.

Bà Marine Le Pen, lãnh đạo của đảng cực hữu Liên minh Quốc gia (Rassemblement Nationale -RN), đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận ở Pháp, đặt bà vào vị trí hàng đầu để tiến vào vòng bầu cử thứ hai - vòng bầu cử chỉ có hai ứng cử viên và quyết định ai sẽ trở thành tổng thống. Mặc dù bà Le Pen có thể bị loại khỏi cuộc đua với tư cách là ứng cử viên của RN sau khi bị kết án vào năm ngoái vì biển thủ quỹ của Nghị viện châu Âu, bà đã nói rằng người được bà bảo trợ là ông Jordan Bardella sẽ trở thành người thay thế bà trong trường hợp như vậy.

Cả bà Le Pen và ông Bardella đều là những người có quan điểm hoài nghi đối với hội nhập châu Âu, và điều này có thể làm phức tạp mối quan hệ với các tổ chức châu Âu như ECB.

Thời gian bà Lagarde lãnh đạo ECB đã được định hình bởi một loạt các cuộc khủng hoảng, bao gồm đại dịch Covid-19, chiến tranh Nga - Ukraine và xung đột thương mại với Mỹ.

Trong nhiệm kỳ của bà, lạm phát khu vực đồng euro đã leo thang chóng mặt lên gần 11% vào cuối năm 2022, khi giá năng lượng tăng dữ dội sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra và chuỗi cung ứng toàn cầu gặp khó khăn do những gián đoạn liên quan đến đại dịch.

ECB đã tăng lãi suất từ mức âm 0,5% lên 4% chỉ trong hơn 1 năm. Giữa năm 2024, ngân hàng trung ương này bắt đầu hạ lãi suất, đưa lãi suất về mức 2% hiện tại, phù hợp với tiến trình lạm phát giảm trở lại mục tiêu trung hạn 2% của ECB.

Việc bà Lagarde được bổ nhiệm làm chủ tịch ECB diễn ra sau khi ông Macron và Thủ tướng Đức khi đó là bà Angela Merkel đạt được một thỏa thuận bất ngờ vào năm 2019. Hai nhà lãnh đạo này đã nhất trí rằng bà Lagarde sẽ tiếp quản ECB và sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen sẽ trở thành chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC).

Vào tháng 1 vừa qua, bà Lagarde đã nói với kênh truyền hình Bloomberg TV rằng bà chấp nhận công việc tại ECB với suy nghĩ rằng bà sẽ phục vụ nhiệm kỳ 5 năm.

Phát biểu này đã được các nhà quan sát coi có thể là sự chuẩn bị cho một cuộc ra đi sớm khỏi ghế chủ tịch ECB. Bà nhớ lại những gì bà đã nói với ông Macron sau khi đồng ý đảm nhận vai trò chủ tịch ECB: “Tôi nói sẽ ở Frankfurt trong 5 năm. Và vào thời điểm đó, ông Macron nói ‘Không, trong 8 năm’”.

Vào mùa hè năm ngoái, một phát ngôn viên của ECB nhấn mạnh rằng bà Lagarde “quyết tâm hoàn thành nhiệm kỳ [8 năm]” sau khi cựu chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab cho biết bà Chủ tịch ECB đã thảo luận về khả năng ra đi sớm để đảm nhận vai trò lãnh đạo WEF.

“Các bạn sẽ không sớm thấy tôi rời đi”, bà Lagarde nói với các phóng viên tại trụ sở ECB vào tháng 6/2025.