ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 5/2...

Đây là cuộc họp thứ năm liên tiếp ECB giữ lãi suất ở mức 2% và là một quyết định phù hợp với dự báo trước đó của thị trường. Trong tuyên bố sau cuộc họp, ECB nói rằng xu hướng của lạm phát và các điều kiện kinh tế nói chung không cho phép một động thái điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp này, đồng thời cảnh báo rằng triển vọng đường đi của lãi suất trong thời gian tới là khó đoán định.

“Lạm phát có khả năng sẽ ổn định ở mức mục tiêu 2% trong trung hạn. Nền kinh tế vẫn kiên cường trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức. Tỷ lệ thất nghiệp thấp, bảng cân đối kế toán của khu vực kinh tế tư nhân đang vững, việc triển khai dần các kế hoạch chi tiêu công cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng, cùng với những tác động tích cực từ các đợt cắt giảm lãi suất trước đây đang hỗ trợ tăng trưởng”, tuyên bố của ECB cho biết.

Tuy nhiên, tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng triển vọng của kinh tế khu vực eurozone vẫn còn nhiều bất ổn, đặc biệt là do sự không chắc chắn về chính sách thương mại toàn cầu và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra.

Tại một buổi họp báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ, Chủ tịch ECB Christine Lagarde nói cơ quan này sẽ tiếp tục căn cứ vào các số liệu kinh tế để định hướng đường đi của lãi suất theo từng cuộc họp, thay vì “cam kết trước với một hướng đi cụ thể nào”. “Các quyết định lãi suất của chúng tôi sẽ dựa trên đánh giá của chúng tôi về triển vọng lạm phát và những rủi ro đối với triển vọng đó”, bà nói.

Thời gian qua, giới phân tích cho rằng ECB đã đi đến giai đoạn cuối của chu kỳ nới lỏng này và các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của eurozone có thể giữ nguyên lãi suất thêm một thời gian nữa, cho tới khi có động thái tiếp theo là nâng lãi suất.

Tuy nhiên, kỳ vọng đó đang dần có sự thay đổi do xu hướng tăng giá của đồng euro khiến áp lực giảm phát ở eurozone tăng lên. Số liệu công bố ngày 5/2 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của khu vực này chỉ tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mục tiêu lạm phát 2% của eurozone và là mức thấp nhất từ tháng 9/2024.

Trong vòng 1 tháng qua, đồng euro đã tăng giá 0,75% so với USD. Trong 12 tháng qua, euro đã tăng giá khoảng 14% so với bạc xanh, khi giới đầu tư toàn cầu lo ngại về sự bất định trong chính sách kinh tế của Mỹ. Hiện tại, euro đang giao dịch ở mức gần 1,18 USD đổi 1 euro.

Một số nhà hoạch định chính sách ECB đã bày tỏ lo ngại về sự tăng giá của euro so với USD và rủi ro mà sự tăng giá đồng tiền này đặt ra đối với mục tiêu lạm phát 2% của ECB.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters trong tháng 1 này, các nhà phân tích dự báo ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong cả năm nay. Kịch bản chính của ngân hàng Deutsche Bank cũng là ECB giữ nguyên lãi suất trong cả năm nay, và có thể nâng lãi suất vào giữa năm 2027. Tuy nhiên, Deutsche Bank cũng cho rằng khả năng ECB có một đợt giảm lãi suất trong năm nay đang tăng lên.

Tại cuộc họp diễn ra ngày 6/2, BOE cũng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%, như giới phân tích đã dự báo trước đó. Trong cuộc họp tháng 12, cơ quan này hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Theo dự báo của các chuyên gia trong một cuộc khảo sát của Reuters, BOE sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 2 do lạm phát còn cao dai dẳng.

Theo dữ liệu mới nhất, tốc độ lạm phát hàng năm ở Anh trong tháng 12 là 3,4%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của BOE.

Thống đốc BOE Andrew Bailey - Ảnh: Bloomberg.

Tuyên bố của BOE nói rằng cơ quan này sẽ điều hành lãi suất để “không chỉ đạt được mục tiêu lạm phát 2% mà còn duy trì lạm phát ở ngưỡng mục tiêu một cách bền vững trong trung hạn”, và điều này đòi hỏi việc cân bằng được các yếu tố rủi ro. BOE dự báo sẽ tiếp tục nới lỏng, nhưng “mức độ và thời điểm các động thái nới lỏng tiếp theo sẽ tùy thuộc vào tình hình lạm phát”.

Trong một tuyên bố, Thống đốc BOE Andrew Bailey dự báo lạm phát ở Anh sẽ giảm tương đối mạnh trong những tháng sắp tới.

Nhà kinh tế Dani Stoilova của công ty BNP Paribas Markets 360 dự báo BOE sẽ có một lần giảm lãi suất duy nhất trong năm nay, có thể vào tháng 3. “Chúng tôi dự báo BOE sẽ giảm lãi suất vào tháng 3, và sau đó sẽ giữ nguyên lãi suất trong một thời gian dài trước khi tiếp tục hạ lãi suất vào đầu năm 2027. Mức lãi suất cuối cùng của chu kỳ nới lỏng này có thể là 3%, đạt được vào giữa năm 2027”, bà nhận định.