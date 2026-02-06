Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Bình Minh

06/02/2026, 10:01

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 5/2...

Chủ tịch ECB Christine Lagarde tại một cuộc họp báo vào ngày 5/2/2026- Ảnh: Reuters.
Chủ tịch ECB Christine Lagarde tại một cuộc họp báo vào ngày 5/2/2026- Ảnh: Reuters.

Đây là cuộc họp thứ năm liên tiếp ECB giữ lãi suất ở mức 2% và là một quyết định phù hợp với dự báo trước đó của thị trường. Trong tuyên bố sau cuộc họp, ECB nói rằng xu hướng của lạm phát và các điều kiện kinh tế nói chung không cho phép một động thái điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp này, đồng thời cảnh báo rằng triển vọng đường đi của lãi suất trong thời gian tới là khó đoán định.

“Lạm phát có khả năng sẽ ổn định ở mức mục tiêu 2% trong trung hạn. Nền kinh tế vẫn kiên cường trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức. Tỷ lệ thất nghiệp thấp, bảng cân đối kế toán của khu vực kinh tế tư nhân đang vững, việc triển khai dần các kế hoạch chi tiêu công cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng, cùng với những tác động tích cực từ các đợt cắt giảm lãi suất trước đây đang hỗ trợ tăng trưởng”, tuyên bố của ECB cho biết.

Tuy nhiên, tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng triển vọng của kinh tế khu vực eurozone vẫn còn nhiều bất ổn, đặc biệt là do sự không chắc chắn về chính sách thương mại toàn cầu và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra.

Tại một buổi họp báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ, Chủ tịch ECB Christine Lagarde nói cơ quan này sẽ tiếp tục căn cứ vào các số liệu kinh tế để định hướng đường đi của lãi suất theo từng cuộc họp, thay vì “cam kết trước với một hướng đi cụ thể nào”. “Các quyết định lãi suất của chúng tôi sẽ dựa trên đánh giá của chúng tôi về triển vọng lạm phát và những rủi ro đối với triển vọng đó”, bà nói.

Thời gian qua, giới phân tích cho rằng ECB đã đi đến giai đoạn cuối của chu kỳ nới lỏng này và các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của eurozone có thể giữ nguyên lãi suất thêm một thời gian nữa, cho tới khi có động thái tiếp theo là nâng lãi suất.

Tuy nhiên, kỳ vọng đó đang dần có sự thay đổi do xu hướng tăng giá của đồng euro khiến áp lực giảm phát ở eurozone tăng lên. Số liệu công bố ngày 5/2 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của khu vực này chỉ tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mục tiêu lạm phát 2% của eurozone và là mức thấp nhất từ tháng 9/2024.

Trong vòng 1 tháng qua, đồng euro đã tăng giá 0,75% so với USD. Trong 12 tháng qua, euro đã tăng giá khoảng 14% so với bạc xanh, khi giới đầu tư toàn cầu lo ngại về sự bất định trong chính sách kinh tế của Mỹ. Hiện tại, euro đang giao dịch ở mức gần 1,18 USD đổi 1 euro.

Một số nhà hoạch định chính sách ECB đã bày tỏ lo ngại về sự tăng giá của euro so với USD và rủi ro mà sự tăng giá đồng tiền này đặt ra đối với mục tiêu lạm phát 2% của ECB.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters trong tháng 1 này, các nhà phân tích dự báo ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong cả năm nay. Kịch bản chính của ngân hàng Deutsche Bank cũng là ECB giữ nguyên lãi suất trong cả năm nay, và có thể nâng lãi suất vào giữa năm 2027. Tuy nhiên, Deutsche Bank cũng cho rằng khả năng ECB có một đợt giảm lãi suất trong năm nay đang tăng lên.

Tại cuộc họp diễn ra ngày 6/2, BOE cũng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%, như giới phân tích đã dự báo trước đó. Trong cuộc họp tháng 12, cơ quan này hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Theo dự báo của các chuyên gia trong một cuộc khảo sát của Reuters, BOE sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 2 do lạm phát còn cao dai dẳng.

Theo dữ liệu mới nhất, tốc độ lạm phát hàng năm ở Anh trong tháng 12 là 3,4%, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của BOE.

Thống đốc BOE Andrew Bailey - Ảnh: Bloomberg.
Thống đốc BOE Andrew Bailey - Ảnh: Bloomberg.

Tuyên bố của BOE nói rằng cơ quan này sẽ điều hành lãi suất để “không chỉ đạt được mục tiêu lạm phát 2% mà còn duy trì lạm phát ở ngưỡng mục tiêu một cách bền vững trong trung hạn”, và điều này đòi hỏi việc cân bằng được các yếu tố rủi ro. BOE dự báo sẽ tiếp tục nới lỏng, nhưng “mức độ và thời điểm các động thái nới lỏng tiếp theo sẽ tùy thuộc vào tình hình lạm phát”.

Trong một tuyên bố, Thống đốc BOE Andrew Bailey dự báo lạm phát ở Anh sẽ giảm tương đối mạnh trong những tháng sắp tới.

Nhà kinh tế Dani Stoilova của công ty BNP Paribas Markets 360 dự báo BOE sẽ có một lần giảm lãi suất duy nhất trong năm nay, có thể vào tháng 3. “Chúng tôi dự báo BOE sẽ giảm lãi suất vào tháng 3, và sau đó sẽ giữ nguyên lãi suất trong một thời gian dài trước khi tiếp tục hạ lãi suất vào đầu năm 2027. Mức lãi suất cuối cùng của chu kỳ nới lỏng này có thể là 3%, đạt được vào giữa năm 2027”, bà nhận định.

Australia trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên tăng lãi suất trong năm 2026

11:17, 04/02/2026

Australia trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên tăng lãi suất trong năm 2026

BOJ giữ nguyên lãi suất, nâng dự báo tăng trưởng kinh tế

18:01, 23/01/2026

BOJ giữ nguyên lãi suất, nâng dự báo tăng trưởng kinh tế

Fed giữ nguyên lãi suất, đánh giá lạc quan về kinh tế Mỹ

08:28, 29/01/2026

Fed giữ nguyên lãi suất, đánh giá lạc quan về kinh tế Mỹ

Từ khóa:

boe chính sách tiền tệ ecb lãi suất ngân hàng trung ương thế giới

Đọc thêm

Mỹ và Argentina ký thỏa thuận thương mại, giảm mạnh thuế quan cho nhau

Mỹ và Argentina ký thỏa thuận thương mại, giảm mạnh thuế quan cho nhau

Vào thứ Năm (5/2), Mỹ và Argentina đạt thỏa thuận một thỏa thuận thương mại và đầu tư quy mô lớn, theo đó nới lỏng các hạn chế đối với hàng hóa của nhau...

Ấn Độ tìm vốn Singapore cho tham vọng bứt tốc kinh tế không gian

Ấn Độ tìm vốn Singapore cho tham vọng bứt tốc kinh tế không gian

Trong bối cảnh kinh tế không gian toàn cầu đang thương mại hóa nhanh, Ấn Độ nổi lên như một trung tâm mới tại châu Á. Với mục tiêu xây dựng nền kinh tế không gian trị giá 44 tỷ USD vào năm 2033, New Delhi coi Singapore là đối tác then chốt để thu hút vốn và công nghệ.

Thị trường toàn cầu đỏ lửa: Chứng khoán Mỹ lao dốc, bitcoin sụt 18%, giá dầu giảm gần 3%

Thị trường toàn cầu đỏ lửa: Chứng khoán Mỹ lao dốc, bitcoin sụt 18%, giá dầu giảm gần 3%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/2), khi tâm lý ham thích rủi ro giảm bớt khiến cả cổ phiếu công nghệ và tiền ảo đồng loạt bị bán tháo mạnh...

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust xả mạnh trong phiên bán ròng thứ ba liên tiếp...

Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

Lạm phát trong khu vực eurozone đã giảm xuống mức 1,7% trong tháng 1 vừa qua, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Đầu tư

2

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Bất động sản

3

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tháng 1 khởi sắc

Thị trường

4

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch”?

Doanh nghiệp

5

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy