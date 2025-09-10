Financial Times: Tổng thống Trump kêu gọi EU áp thuế quan 100% lên Nga và Ấn Độ

Nguồn tin nói rằng ông Trump đưa ra đề nghị trên sau khi kết nối với một cuộc gặp vào ngày thứ Ba (9/9) giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và EU tại Washington để thảo luận về gia tăng sức ép kinh tế đối với Moscow...

Theo tiết lộ của ba nguồn tin là quan chức Mỹ với tờ báo Financial Times, Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) áp thuế quan lên tới 100% đối với Ấn Độ và Trung Quốc, coi đây là một phần trong nỗ lực chung nhằm gây sức ép buộc Nga kết thúc cuộc chiến tranh với Ukraine.

Nguồn tin nói rằng ông Trump đưa ra đề nghị trên sau khi kết nối với một cuộc gặp vào ngày thứ Ba (9/9) giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và EU tại Washington để thảo luận về gia tăng sức ép kinh tế đối với Moscow. “Chúng tôi sẵn sàng hành động ngay bây giờ, nhưng chúng tôi chỉ hành động nếu các đối tác châu Âu đồng hành với chúng tôi”, một quan chức Mỹ nói.

Một vị quan chức Mỹ thứ hai nói Washington sẵn sàng áp thuế quan tương tự lên Trung Quốc và Ấn Độ nếu EU đánh thuế hai nước này. Điều này có nghĩa là thuế quan mà Mỹ áp lên hai quốc gia đó sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Mỹ hiện đang áp thuế quan 30% lên hàng Trung Quốc, gồm thuế đối ứng 10% và thuế liên quan đến vấn đề fentanyl 20%, đồng thời áp thuế quan 50% đối với Ấn Độ, gồm thuế đối ứng 25% và mức thuế 25% để trừng phạt việc nước này mua dầu Nga.

Đề xuất trên được ông Trump đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng không hài lòng với việc tiến trình nhằm đạt tới một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine rơi vào bế tắc và các cuộc không kích giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra.

“Tổng thống xuất hiện vào sáng nay và quan điểm của ông ấy là có một phương pháp rõ ràng để giải quyết vấn đề. Đó là áp thuế quan mạnh tay và giữ thuế quan đó cho tới khi Trung Quốc dừng mua dầu Nga. Không còn nhiều thị trường khác để Nga bán dầu nữa”, vị quan chức Mỹ đầu tiên nói.

Buổi tối ngày thứ Ba, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng đàm phán thương mại giữ Mỹ với Ấn Độ sẽ tiếp tục và hai bên có thể đạt được một “kết quả thành công”. Trong bài đăng, ông chủ Nhà Trắng cũng gọi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là “người bạn rất thân thiết của tôi”.

Cho đến nay, Mỹ chưa công khai nhắm mục tiêu cụ thể vào Trung Quốc trong vấn đề mua dầu Nga. Còn theo tiết lộ của giới chức châu Âu với Financial Times trong tuần này, các nước trong EU đang thảo luận về việc áp lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những nước như Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu Nga. Dù vậy, nhiều nước châu Âu tỏ quan điểm thận trọng vì EU có mối quan hệ thương mại lớn với Bắc Kinh và New Delhi.

Các nhà ngoại giao Mỹ ở châu Âu đã nhấn mạnh với giới chức châu Âu rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ không sẵn sàng áp lệnh trừng phạt lên các nước mua dầu thô và khí đốt Nga nếu EU không cùng tham gia vào nỗ lực đó với Mỹ. Chưa kể, một số nước châu Âu vẫn đang tiếp tục mua các sản phẩm năng lượng của Nga vì chưa tìm được nguồn cung thay thế phù hợp.

“Câu hỏi ở đây là liệu châu Âu có đủ ý chí chính trị để chấm dứt cuộc chiến tranh. Tất cả những việc này đều khó khăn, và để Mỹ hành động, chúng tôi cần tất cả các đối tác châu Âu cùng hành động. Và chúng ta sẽ chia sẻ thiệt hại cùng nhau”, vị quan chức Mỹ đầu tiên phát biểu.