Tập đoàn năng lượng Nga chuẩn bị phát hành trái phiếu nhân dân tệ tại Trung Quốc

Theo nguồn tin của hãng thông tấn Interfax của Nga, tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga đang chuẩn bị huy động vốn trên thị trường trái phiếu Trung Quốc với một đợt phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ.

Thông tin này được đưa ra khi tờ báo Financial Times đưa tin hôm 7/9 nói rằng Trung Quốc có kế hoạch mở cửa trở lại thị trường trái phiếu nội địa cho các doanh nghiệp năng lượng của Nga.

Theo các nhà phân tích, điều này cho thấy mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh ngày càng sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine khiến Nga bị thế giới phương Tây cô lập và trừng phạt.

Rosatom, công ty chuyên xây dựng nhà máy điện hạt nhân và xuất khẩu uranium, không đưa ra bình luận về thời điểm có thể phát hành “trái phiếu panda” cũng như số tiền có thể huy động. “Trái phiếu panda” là hình thức phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ bởi các công ty nước ngoài trên thị trường trái phiếu nội địa Trung Quốc.

Đợt phát hành trái phiếu này có thể giúp Rosatom mở rộng hoạt động ra nước ngoài và cũng trở thành công ty Nga đầu tiên phát hành “trái phiếu panda” kể từ sau thương vụ của nhà sản xuất nhôm Rusal năm 2017.

Interfax ngày 8/9 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Ivan Chebeskov cho biết nhiều doanh nghiệp khác của nước này cũng quan tâm tới việc phát hành “trái phiếu panda”.

“Các cuộc thảo luận đang diễn ra. Chúng tôi đang bàn thảo về cách thức tốt nhất cho việc này”, Interfax dẫn lời ông Chebeskov.

Một số công ty khác có thể cũng sẽ phát hành trái phiếu nhân dân tệ tại Trung Quốc gồm tập đoàn dầu khí Gazprom. Tuần trước, trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc, Gazprom đã ký thỏa thuận được mong đợi từ lâu về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2 với Trung Quốc.

Cũng nằm trong phái đoàn tháp tùng ông Putin tới Trung Quốc, ông Alexey Likhachev, Tổng giám đốc của Rosatom, cam kết “giúp Trung Quốc vượt qua Mỹ” về năng lượng hạt nhân.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với một kênh truyền hình Nga vào thứ Tư tuần trước, ông Likhachev cho biết Rosatom đã xây dựng 4 lò phản ứng với công suất hơn một gigawatt mỗi lò và đang xây dựng thêm 4 lò khác ở Trung Quốc.

Rosatom cũng là công ty đứng sau Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) - tuyến vận tải chính ở vùng Bắc Cực của Nga. Đây là tuyến vận tải đường biển ngắn hơn từ châu Âu sang Trung Quốc và chỉ hoạt động vào một thời điểm trong năm.

Tuần trước, ông Likhachev cho biết Trung Quốc và Ấn Độ đang cân nhắc chuyển hướng một phần hàng hóa xuất nhập khẩu qua tuyến đường này.

“Áp lực bên ngoài càng lớn, sự hợp tác của chúng ta càng hiệu quả”, ông Likhachev nói về quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc.

Kể từ khi bị Mỹ và châu Âu cắt đứt khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu vào năm 2022, doanh nghiệp Nga bắt đầu chuyển các nguồn huy động vốn thay thế như tại Trung Quốc. Xu hướng này cũng được thúc đẩy bởi môi trường lãi suất cao ở Nga.

Không giống như hầu hết công ty năng lượng lớn của Nga, Rosatom đến nay vẫn tránh được các biện pháp trừng phạt trực tiếp của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Các biện pháp này chỉ ảnh hưởng tới một số công ty con của Rosatom.

Hiện tại, ngoài mục tiêu mở rộng ra nước ngoài, Rosatom cũng cần nguồn vốn để mở rộng hoạt động trong nước. Đầu năm 2025, Chính phủ Nga đã phê duyệt một số nhà máy điện hạt nhân lớn của công ty.

“Rosatom sẽ cần huy động vốn một cách có hệ thống để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn 2028-2029. Con đường này sẽ không trải hoa hồng”, ông Likhachev phát biểu tuần trước.

Theo ông Alexander Gabuev, giám đốc tổ chức Carnegie Russia Eurasia Center tại Berlin (Đức), Trung Quốc trước đây từng thận trọng về hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp Nga trên thị trường tài chính nước này do lo ngại các biện pháp trừng phạt thứ cấp của phương Tây.

“Nhưng giờ đây, Bắc Kinh đã tự tin hơn. Họ tin rằng sự thống trị về nguồn cung đất hiếm của mình là một lợi thế đòn bẩy lớn và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ít khả năng sẽ áp đặt trừng phạt như chính quyền tiền nhiệm”, ông Gabuev nhận xét với Financial Times.

Ông cũng cho rằng Rosatom là lựa chọn hợp lý nhất để phát hành “trái phiếu panda” ở thời điểm này bởi sẽ khó áp đặt trừng phạt với công ty này hơn so với các tập đoàn năng lượng khác của Nga.