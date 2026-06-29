Flamingo Forest City Đông Anh tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đối tác chiến lược

Flamingo Living và Citi Estate vừa ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai cho dự án Flamingo Forest City Đông Anh. Sự hợp tác đánh dấu việc Citi Estate trở thành đối tác tiếp theo đồng hành cùng dự án trong giai đoạn chuẩn bị và phát triển, góp phần bổ sung thêm nguồn lực chuyên môn cho quá trình triển khai dự án.
Flamingo Forest City Đông Anh là dự án đô thị rừng đầu tiên của Flamingo tại Hà Nội, được phát triển trên quy mô khoảng 38,45 ha tại Đông Anh – khu vực được định hướng trở thành trung tâm mới của Thủ đô trong tương lai. Dự án được định vị theo mô hình “Thành phố trong rừng – Resort trong rừng”, hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái sống tích hợp giữa không gian ở, thương mại, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nghệ thuật và giải trí.
Sự phát triển mạnh mẽ của Đông Anh đang đặt ra những yêu cầu mới đối với các dự án đô thị quy mô lớn. Bên cạnh năng lực phát triển của chủ đầu tư, việc quy tụ các đơn vị có chuyên môn trong từng lĩnh vực ngày càng được xem là yếu tố quan trọng để bảo đảm chất lượng triển khai và khả năng phát triển dài hạn của dự án.
Theo nội dung hợp tác, Citi Estate sẽ tham gia với vai trò đối tác tư vấn tiền triển khai, đồng hành cùng Flamingo Living trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu thị trường, rà soát định hướng sản phẩm, đánh giá hiệu quả đầu tư và chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động kinh doanh của dự án trong các giai đoạn tiếp theo.
Hai bên cũng sẽ phối hợp trong việc kết nối hệ thống đối tác, đóng góp ý kiến chuyên môn đối với các hoạt động marketing, thương hiệu và triển khai thị trường. Sự tham gia của Citi Estate được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung thêm các góc nhìn thực tiễn và nguồn lực triển khai cho dự án ngay từ giai đoạn đầu.
Trên thị trường, Citi Estate là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, phát triển và phân phối bất động sản, ghi dấu ấn qua việc đồng hành cùng nhiều dự án quy mô tại các thị trường trọng điểm trên cả nước. Kinh nghiệm thực tiễn cùng mạng lưới đối tác rộng được xem là những giá trị cộng hưởng quan trọng trong quá trình hợp tác với Flamingo Living.
Hợp tác với Citi Estate là mắt xích mới nhất trong chuỗi hoạt động xây dựng hệ sinh thái đối tác mà Flamingo đang triển khai cho Flamingo Forest City Đông Anh.
Trước đó, dự án đã đăng ký đánh giá chứng nhận công trình xanh EDGE cùng SGS - đơn vị chứng nhận toàn cầu được IFC công nhận. Việc tiếp cận các tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế ngay từ giai đoạn đầu cho thấy định hướng phát triển bền vững được đặt ra cho dự án từ những bước chuẩn bị đầu tiên.
Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng ký kết hợp tác với Hubexo - tập đoàn công nghệ và dữ liệu chuyên sâu cho ngành xây dựng - nhằm thúc đẩy các sáng kiến phát triển bền vững, lan tỏa nhận thức về công trình xanh và mở rộng kết nối với mạng lưới chuyên gia trong nước, quốc tế.
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