Bắc Ninh đẩy nhanh công tác thẩm định giá đất

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu ngay trong quý 3/2026, các cơ quan, đơn vị liên quan phải tập trung giải quyết dứt điểm công tác định giá cho các dự án đang thực hiện và khẩn trương đưa các dự án đủ điều kiện ra đấu giá nhằm kịp thời hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của tỉnh.

Ảnh minh hoạ (nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Ngày 23/7, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và công tác xác định giá đất trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải cho biết nhu cầu vốn đầu tư phát triển của tỉnh hiện rất lớn, trong khi dư địa thu tiền sử dụng đất còn nhiều nhưng tiến độ thực hiện lại rất chậm. Để khắc phục hạn chế này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh tối đa tiến độ thẩm định giá đất và phương án đấu giá; rút ngắn thời gian tư vấn và thẩm định chuyên môn; tập trung hoàn thành ngay hệ số điều chỉnh giá đất phủ kín, chi tiết từng tuyến đường, vị trí.

TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ CHO CÁC DỰ ÁN NGAY TRONG QUÝ 3

Lãnh đạo tỉnh giao trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các sở, ngành để sớm đưa các khu đất lớn có khả năng sinh lợi cao ra đấu giá. Các Sở: Xây dựng, Tài chính tích cực phối hợp hướng dẫn quy trình, cắt bỏ thủ tục không cần thiết đối với đất đấu giá. UBND cấp xã chủ động rà soát, phấn đấu mỗi địa phương triển khai 1–2 dự án.

“Việc đưa quỹ đất dân cư dịch vụ hay tái định cư dư thừa ra đấu giá phải rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đã giao đủ 100% diện tích cho người dân theo quy định. Trong quý 3/2026, các cơ quan, đơn vị phải tập trung giải quyết dứt điểm công tác định giá cho các dự án đang thực hiện và khẩn trương đưa các dự án đủ điều kiện ra đấu giá nhằm kịp thời hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của tỉnh”, Phó Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt thủ tục, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và công tác xác định giá đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 22/7/2026, Sở đã trình và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá cho 20 dự án; phê duyệt giá khởi điểm 05 dự án; ban hành Quyết định đấu giá 05 dự án. Hiện có 06 dự án đang trình duyệt giá khởi điểm và 09 dự án đang được đơn vị tư vấn xác định giá. Về công tác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tỉnh đã phê duyệt giá đất cho 10 dự án. Hiện có 08 dự án đang trình Hội đồng thẩm định và 35 dự án đang trong quá trình thực hiện định giá.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều vướng mắc do dữ liệu thị trường thiếu chuẩn xác, quy định định giá đất mới còn bất cập và thiếu hướng dẫn cụ thể cho dự án hỗn hợp hay quỹ đất nhà ở xã hội. Cùng với đó, một số địa phương chưa chủ động hoàn thiện hồ sơ; tiến độ giải phóng mặt bằng, rà soát quy hoạch còn chậm. Bên cạnh đó, số lượng đơn vị tư vấn định giá tham gia rất hạn chế do lo ngại rủi ro.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND tỉnh nghiên cứu đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã thực hiện một số khâu trong quy trình phê duyệt phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm và hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường. Đồng thời, đề xuất các sở, ngành ban hành hướng dẫn chi tiết về quy trình tài chính và phối hợp hoàn thiện hồ sơ địa chính phục vụ công tác đấu giá.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh rằng việc phát huy nguồn lực từ đất đai là nhiệm vụ trọng tâm và là nguồn lực chủ lực để đầu tư phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như từng địa phương. Do đó, Chủ tịch tỉnh giao các xã, phường chủ động, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng và nghiên cứu kỹ các quy định, quy chế làm việc để chủ động thực hiện; Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với thực tế và đẩy mạnh phân cấp quản lý đất đai theo quy định pháp luật, giao thực hiện thí điểm ngay tại một số địa phương đủ điều kiện nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách toàn tỉnh.

GÓP PHẦN HOÀN HIỆN HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Liên quan đến giá đất, ngày 24/7/2026, Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp xem xét, thẩm định các nội dung liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 và việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh. Hội đồng tập trung thẩm định hai nội dung quan trọng gồm: Dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2026 và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 128/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định tiêu chí xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất và quyết định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đối với một số trường hợp như tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước…, Dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 đề xuất áp dụng hệ số K = 1,0. Qua đó, bảo đảm kế thừa kết quả xây dựng bảng giá đất đã được ban hành, giữ ổn định mặt bằng giá đất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện các quy định mới.

Dự thảo cũng quy định việc xác định giá đất cụ thể đối với các dự án đầu tư có mục đích hỗn hợp theo quy hoạch xây dựng theo quy định của Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ; góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục về đất đai, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 128/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất và quyết định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. Việc sửa đổi xuất phát từ quá trình rà soát, triển khai bảng giá đất từ đầu năm 2026.

"Qua thực tế thực hiện, một số tuyến đường, khu vực, vị trí đất chưa được cập nhật đầy đủ; nhiều khu tái định cư mới phát sinh chưa có giá đất trong bảng giá hiện hành, trong khi tỉnh đang triển khai nhiều dự án trọng điểm cần bố trí tái định cư. Do đó, Dự thảo đề xuất bổ sung bảng giá đất đối với các khu vực, vị trí, đường, phố mới chưa có trong bảng giá hiện hành; bổ sung giá đất tại nơi tái định cư tại chỗ theo quy định; sửa đổi, bổ sung tiêu chí xác định vị trí đối với một số loại đất nhằm phù hợp hơn với điều kiện thực tế…", đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết.

Dự kiến, sau khi được Hội đồng thẩm định xem xét, các dự thảo trên sẽ được hoàn thiện, trình UBND và HĐND tỉnh theo thẩm quyền, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách giá đất trên địa bàn tỉnh.