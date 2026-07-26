Đà Nẵng đầu tư hơn 2.086 tỷ đồng triển khai dự án nhà ở xã hội tại phường Hòa Xuân

Ngày 25/7, UBND phường Hòa Xuân, Đà Nẵng đã tổ chức công bố thông tin dự án Nhà ở xã hội Hòa Phước, với quy mô khoảng hơn 1.300 căn hộ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố theo chủ trương của Chính phủ.

Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội Hòa Phước, với quy mô khoảng hơn 1.300 căn hộ. Ảnh Công ty CP Xây lắp thương mại Trường Hải.

Theo đó, khu đất quy hoạch dự án có ký hiệu NOXH1, thuộc đơn vị ở ST1-6, Quy hoạch phân khu đổi mới sáng tạo, phường Hòa Xuân, có tổng diện tích khoảng 45.000m2. Dự án do Công ty CP Xây lắp thương mại Trường Hải làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 2.086 tỷ đồng.

Trên diện tích này, dự án quy hoạch gồm 4 tòa chung cư nhà ở xã hội; trong đó có 2 tòa 15 tầng và 2 tòa 19 tầng, với khoảng 1.326 căn hộ; 40 căn nhà ở liền kề cao 5 tầng và 1 khối công trình dịch vụ 5 tầng và hệ thống giao thông nội bộ, cây xanh công cộng và hạ tầng kỹ thuật kết nối được bố trí đồng bộ. Quy mô dân số dự kiến đáp ứng khoảng 3.994 người.

Hiện trạng khu đất ở thời điểm này chủ yếu là đất nông nghiệp chưa xây dựng công trình, trong đó đất sản xuất nông nghiệp chiếm gần 90%.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu chung cư nhà ở xã hội để bán cho các đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định. Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ kinh doanh, khai thác phần diện tích nhà ở thương mại thuộc dự án.

Thời gian thực hiện dự kiến trong 48 tháng, tính từ thời điểm nhà đầu tư được cấp quyết định giao đất, cho thuê đất. Dự kiến công trình sẽ khởi công vào tháng 9/2026.

Để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của UBND thành phố Đà Nẵng, Chi nhánh Khu vực 3 - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (đơn vị được giao tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng) đang tích cực cùng chính quyền phường Hòa Xuân gặp gỡ, trao đổi với các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng của dự án phối hợp xác định mốc giới, ranh giới sử dụng đất và cung cấp giấy tờ pháp lý để thực hiện các thủ tục bối thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện dự án đúng tiến độ. Việc đo vẽ, lập hồ sơ thửa đất thu hồi được triển khai song song với quy trình lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án.

Tại buổi công bố, lãnh đạo phường Hòa Xuân cam kết toàn bộ thủ tục thu hồi đất, bồi thường, tái định cư sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; đảm bảo quyền lợi và sự đồng thuận của nhân dân để dự án sớm hoàn thành.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt danh mục 113 khu đất để phát triển nhà ở xã hội, trong đó địa bàn phường Hòa Xuân có 6 khu đất được quy hoạch. Khu đất triển khai dự án (ký hiệu NOXH1, thuộc đơn vị ở ST1-6) này là một trong 6 khu đất đã được thành phố Đà Nẵng phê duyệt danh mục phát triển nhà ở xã hội.