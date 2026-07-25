Thúc đẩy thị trường bất động sản Lâm Đồng vận hành theo hướng lành mạnh, chuyên nghiệp

Lâm Đồng đang tập trung cải thiện toàn diện môi trường đầu tư, hoàn thiện quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính. Mục tiêu cao nhất là tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, lành mạnh, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để thị trường bất động sản...

Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Đinh Văn Biên

Phát biểu tại Đại hội thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng (diễn ra ngày 24/7/2026), ông Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định trong bối cảnh đó, việc thành lập Hiệp hội Bất động sản Lâm Đồng là bước trưởng thành, là tầm nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, của các nhà đầu tư, của các tổ chức tài chính và các đơn vị kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp sẽ có một diễn đàn chính thống để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và hình thành tiếng nói chung trước những vấn đề của thị trường. Đây cũng là đầu mối tin cậy để tổng hợp, phản ánh kịp thời những khó khăn từ thực tiễn, tham gia góp ý, phản biện và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách. Từ đó, nâng cao chất lượng đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, cùng hướng tới mục tiêu phát triển thị trường bất động sản Lâm Đồng minh bạch, ổn định và bền vững.

Khát vọng phát triển mới đang mở ra cho tỉnh Lâm Đồng nhiều thời cơ lớn, đồng thời, đặt ra yêu cầu về hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Do đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị Hiệp hội chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng pháp luật, nâng cao kỹ năng hành nghề và chuẩn hóa đạo đức doanh nghiệp cho đội ngũ nhân sự trong ngành; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh và quản lý bất động sản nhằm bắt kịp thời xu hướng phát triển hiện đại.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các cơ quan của tỉnh để cung cấp thông tin thị trường chính xác, kịp thời, khách quan. Đặc biệt là cần đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, kiên quyết đấu tranh các hành vi đầu cơ, thổi giá, tạo sóng ảo, cung cấp thông tin sai lệch; lấy uy tín, chất lượng dịch vụ và sự thượng tôn pháp luật làm nền tảng cốt lõi để xây dựng niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư, người dân, cũng như khách hàng; chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý, phản biện chính sách và đóng góp ý kiến chất lượng cao cho tỉnh trong quá trình thành lập quy hoạch, phát triển hạ tầng và quản lý đô thị…

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đánh giá Đại hội diễn ra trong bối cảnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian kinh tế đa dạng, liên kết giữa khu vực cao nguyên, trung du, duyên hải và kinh tế biển; mở ra nhiều dư địa phát triển đối với đô thị, nhà ở, du lịch, nghỉ dưỡng, công nghiệp, logistics, thương mại và dịch vụ.

Đại hội thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ I. Ảnh: VARS

"Quá trình hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng và tăng cường kết nối liên vùng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, chuyên nghiệp và trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường. Do đó, kỳ vọng Hiệp hội sẽ lấy hội viên làm trung tâm, xây dựng các chương trình hoạt động thiết thực, tập trung vào nghiên cứu thị trường, đào tạo, chuẩn hóa nghề nghiệp, chuyển đổi số và kết nối đầu tư. Hiệp hội Bất động sản cũng như Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Hiệp hội trong quá trình xây dựng, phát triển", ông Đính bày tỏ.

Được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ I, ông Trần Văn Tuyên (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Hòn Rơm) cam kết giữ vững tinh thần đoàn kết, hành động thực chất, chủ động kết nối với chính quyền, các tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Hiệp hội phấn đấu mỗi năm tổ chức ít nhất 04 chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật pháp luật và nâng cao năng lực; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu thị trường và công bố định kỳ các bản tin, báo cáo nghiên cứu hoặc chuyên đề đánh giá thị trường.

Hoạt động của Hiệp hội sẽ hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và dịch vụ; tham gia đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đất đai; phát triển đồng bộ đô thị, nhà ở, du lịch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và hạ tầng, đồng thời tăng cường công khai, minh bạch, phòng ngừa đầu cơ, sốt đất và các hành vi kinh doanh không đúng quy định.