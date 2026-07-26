Thanh Hóa đưa 51 dự án đầu tư gần 64.000 tỷ vào hoạt động năm 2026

Đến nay, Thanh Hóa đã có 24 dự án đầu tư ngoài ngân sách hoàn thành và đi vào hoạt động, trong khi 27 dự án còn lại dự kiến hoàn thành trong hai quý cuối năm 2026. Khi đồng loạt đưa vào khai thác, các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng cho sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại và thị trường bất động sản của tỉnh.
Theo báo cáo của Sở Tài chính Thanh Hóa, danh mục các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và dự kiến hoàn thành, có sản phẩm trong năm 2026 gồm 51 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 63.950 tỷ đồng.
Đến thời điểm hiện nay, 24 dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư 24.462 tỷ đồng, góp phần bổ sung năng lực sản xuất và dịch vụ cho nền kinh tế địa phương.
Trong số này có nhiều dự án quy mô lớn như Dây chuyền 4 - Nhà máy Xi măng Long Sơn, nâng công suất thêm 2,3 triệu tấn xi măng mỗi năm, với tổng vốn đầu tư 7.700 tỷ đồng; Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường (Khu A) có quy mô 307 công trình nghỉ dưỡng liền kề, 40 căn khách sạn mini và 24 căn biệt thự nghỉ dưỡng, tổng vốn 2.458 tỷ đồng.
Bên cạnh đó là Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial công suất 960.960 sản phẩm/năm, tổng vốn 1.493 tỷ đồng và Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương với vốn đầu tư 1.099 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, 16 dự án với tổng vốn đầu tư 23.676 tỷ đồng sẽ hoàn thành trong quý III/2026. Đây là nhóm dự án có quy mô lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ công nghiệp chế biến, hóa chất đến thương mại, du lịch và nhà ở xã hội.
Một số dự án tiêu biểu gồm Nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza Nghi Sơn - giai đoạn 2 (2.900 tỷ đồng); Dự án số 1 - Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn (2.400 tỷ đồng); Thung lũng gốm sứ ASEAN (5.139 tỷ đồng); Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa (4.160 tỷ đồng) và Lô nhà ở xã hội 06 thuộc Dự án số 1 Trung tâm thành phố Thanh Hóa, cung cấp 352 căn hộ, với tổng vốn 600 tỷ đồng.
Trong quý IV/2026, Thanh Hóa dự kiến có thêm 11 dự án hoàn thành với tổng vốn đầu tư khoảng 15.812 tỷ đồng. Nổi bật là Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 - dây chuyền cán 03 có tổng vốn 8.079 tỷ đồng; Cảng tổng hợp Long Sơn - bến số 10 với vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng; Nhà máy Basic Medical Việt Nam (2.796 tỷ đồng) và một phần dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Bắc cầu Hạc, cung cấp 548 căn hộ, với tổng vốn 830 tỷ đồng.
Theo Sở Tài chính, việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa các dự án vào khai thác đúng kế hoạch sẽ góp phần gia tăng năng lực sản xuất công nghiệp, mở rộng hạ tầng thương mại - dịch vụ, phát triển du lịch và bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội. Đây cũng được xem là một trong những động lực quan trọng để Thanh Hóa thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, đồng thời tạo nền tảng thu hút đầu tư và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
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