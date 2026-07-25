Hà Nội sẽ khởi công 114 dự án nhà ở xã hội ngay trong 6 tháng cuối năm 2026

Cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; quyết liệt thực hiện giải phóng mặt bằng; các xã chủ động lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền; khởi công toàn bộ 114 dự án ngay trong 6 tháng cuối năm nay… là những yêu cầu mà Hà Nội đặt ra nhằm đẩy nhanh việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn...

Hà Nội đang đẩy nhanh triển khai các dự án nhà ở xã hội. Ảnh: CTCP Him Lam

Ngày 23/7/2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường đã chủ trì họp với các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp... để kiểm điểm tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng và kết quả giải phóng mặt bằng giao đất các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

Thông tin tại cuộc họp cho biết Thành phố đang phấn đấu đẩy nhanh tiến độ các dự án để bảo đảm mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, qúa trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất và giải quyết các tồn tại phát sinh...

Do đó, nhiều địa phương kiến nghị Thành phố tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến quy hoạch chi tiết, giải quyết đất dịch vụ, hoàn thiện hồ sơ giao đất, hướng dẫn thực hiện đối với một số dự án có tính chất đặc thù…

HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CHO 89 DỰ ÁN TRONG THÁNG 10/2026

Trước thực trạng này, tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thành phố đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm, tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Cụ thể, các địa phương phải chủ động, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trong thời hạn tối đa 3 tháng đối với các dự án có điều kiện thuận lợi, đặc biệt là các dự án chủ yếu sử dụng đất nông nghiệp. Đối với 89 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng, Thành phố đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026.

"Các địa phương cũng cần chủ động lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc gặp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo để Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn, hỗ trợ, không để ảnh hưởng đến tiến độ các dự án", Phó Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý.

Với các chủ đầu tư, lãnh đạo Thành phố yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, kinh phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm chi trả kịp thời cho người dân ngay sau khi phương án được phê duyệt.

Ông Bùi Duy Cường cũng cho biết Thành phố sẽ xem xét, đánh giá năng lực và có biện pháp xử lý theo quy định các chủ đầu tư thiếu chủ động, chậm phối hợp hoặc không đáp ứng yêu cầu triển khai dự án. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ từng dự án; định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố những dự án, địa phương chậm tiến độ để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

CẮT GIẢM TỐI THIỂU 50% THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các sở, ngành tập trung rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đối với những hồ sơ đã bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý, Thành phố sẽ thực hiện ngay các thủ tục giao đất để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư sớm khởi công, đưa các dự án nhà ở xã hội vào triển khai, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội vừa khởi công Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi, khi hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 4.700 căn hộ. Ảnh: Chủ đầu tư

Liên quan đến vấn đề thủ tục, trước đó (ngày 20/7), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội ở mức "hai con số". Tại chỉ thị, lãnh đạo Thành phố yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời, áp dụng cơ chế "làn xanh" đối với các hồ sơ liên quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng nhà ở xã hội.

Chỉ thị cũng phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện. Theo đó, Sở Xây dựng định kỳ 2 tuần giao ban một lần để kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội; thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện tại các xã, phường có dự án, phân loại tiến độ hoàn thành và chưa hoàn thành theo kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Sở này cũng được giao khẩn trương thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và cấp Giấy phép xây dựng trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; đồng thời, chủ trì khuyến khích các chủ đầu tư nâng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê trong các hồ sơ đề xuất dự án chưa được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư.

Cũng nhằm đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, ngày 21/7/2026, Thành phố đã có quyết định số 3659/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt về triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Tổ công tác có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chính sách hỗ trợ về nhà ở cho đối tượng chính sách cũng như các vấn đề về nguồn vốn đầu tư và chính sách ưu đãi thuế đối với dự án nhà ở xã hội; kiến nghị biện pháp xử lý đối với dự án chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng hoặc vi phạm quy định pháp luật...

Nhiều ý kiến cho rằng với những giải pháp quyết liệt nêu trên, Hà Nội sẽ đưa các dự án nhà ở xã hội về đích đúng thời hạn, góp phần tăng nhanh nguồn cung nhà ở, tạo điều kiện cho nhiều người lao động có cơ hội "an cư lập nghiệp". Đồng thời, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội “hai con số” và bảo đảm an sinh xã hội theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.