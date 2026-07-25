Hải Phòng chỉ đạo tập trung giải phóng mặt bằng các dự án công nghiệp

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Trung Kiên đề nghị chủ đầu tư 3 dự án khu, cụm công nghiệp chủ động nguồn lực, sớm hoàn thành hệ thống hạ tầng dự án…

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Trung Kiên (thứ 2 bên phải) kiểm tra tiến độ triển khai dự án cụm công nghiệp Quyết Tiến. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng.

Ngày 24/7/2026, kiểm tra tình hình triển khai 3 dự án khu, cụm công nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Trung Kiên yêu cầu các địa phương sớm bàn hoàn thiện hồ sơ bàn giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ, sớm hoàn thành đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo đúng cam kết.

Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Trung Kiên đã kiểm tra tiến độ triển khai 3 dự án phát triển công nghiệp là dự án khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (khu A) tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, dự án Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng (khu B) tại xã Chấn Hưng, cụm công nghiệp Quyết Tiến (xã Tiên Lãng) và dự án Tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 qua địa bàn phường Kiến An và phường Phù Liễn.

Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình (Khu A) - Giai đoạn 1 có quy mô 207,95 ha với tổng vốn đầu tư hơn 3.259 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Titan Hải Phòng làm chủ đầu tư. Dự án đang trong quá trình chuẩn bị khởi công, đã giải phóng mặt bằng được 25% diện tích.

Dự án khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (Khu B) có quy mô hơn 186 ha với tổng vốn đầu tư gần 2.795 tỷ đồng. Sau khi khởi công đầu năm 2026, dự án đã giải phóng mặt bằng hơn 62,5 ha và bàn giao hơn 36 ha phục vụ xây dựng hạ tầng.

Dự án cụm công nghiệp Quyết Tiến có diện tích 50ha, tổng mức đầu tư hơn 910 tỷ đồng đã được triển khai từ năm 2025.

Sau khi kiểm tra các dự án khu, cụm công nghiệp, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên cho rằng việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp là động lực quan trọng giúp Hải Phòng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13%/năm trở lên.

Ông Kiên yêu cầu cơ quan chức năng và các xã phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ giao đất, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, không để tình trạng đất đã thu hồi nhưng chậm đưa vào sử dụng gây lãng phí.

Ông Kiên đề nghị các chủ đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp chủ động nguồn lực, thực hiện đúng cam kết tiến độ với thành phố, sớm hoàn thành đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như giao thông, cấp điện, cấp thoát nước và xử lý nước thải tập trung.

Hải Phòng sẽ áp dụng các cơ chế linh hoạt, thí điểm các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn và thủ tục hành chính để đồng hành cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Kiên, Hải Phòng sẽ kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp chây ì, triển khai chậm tiến độ làm mất cơ hội thu hút đầu tư của thành phố.

Đối với dự án Tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 (tổng mức đầu tư hơn 5.307 tỷ đồng), ông Kiên cho rằng đây là tuyến giao thông đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp kết nối hạ tầng, giải tỏa áp lực giao thông và mở ra không gian phát triển cho khu vực.

Ông Kiên đề nghị các phường Kiến An và Phù Liễn tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu đến tháng 9/2026 cơ bản hoàn thành thông tuyến bàn giao cho nhà thầu thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực thi công ngay trên các diện tích đã có mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.