FPTS bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông báo Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Theo đó, FPTS miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Dũng theo đơn từ nhiệm cá nhân, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Điệp Tùng và chức Phó Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương.

Sau đó, ông Nguyễn Điệp Tùng được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Thu Hương làm Tổng giám đốc FPTS từ ngày 31/3/2026.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, bà Nguyễn Thị Thu Hương (1974) được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bà Hương có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – kế toán tại các đơn vị thuộc Tập đoàn FPT. Giai đoạn 1994 - 2007, bà đảm nhiệm nhiều vị trí từ kế toán đến kế toán trưởng tại các công ty thành viên của FPT.

Từ tháng 7/2007 đến tháng 1/2026, bà Hương gia nhập Chứng khoán FPT, giữ chức Kế toán trưởng; Trưởng ban kế toán tài chính. Từ tháng 4/2019 đến nay, bà đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc công ty.

Cũng tại ĐHĐCĐ, công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng, giảm 9,21% so với thực hiện năm 2025 (1.321,68 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng, giảm 10,9% so với kết quả thực hiện năm 2025 (617,3 tỷ đồng).

Về phương án phân phối lợi nhuận, công ty dự kiến chi tối đa 173,2 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2026.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng thông qua kế hoạch phát hành hơn 34,64 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới). Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 346,5 tỷ đồng. Nguồn thực hiện phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của công ty.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 2-3/2026, sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.