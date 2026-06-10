Hóa chất Đức Giang muốn chuyển nhượng Nhà máy Cồn Đức Giang

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông thực hiện tìm kiếm đối tác, đàm phán, quyết định giá trị chuyển nhượng nhà máy, đồng thời ký kết hợp đồng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

HĐQT CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) thông qua chủ trương chuyển nhượng Nhà máy Cồn Đức Giang, tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông.

Theo đó, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông thực hiện tìm kiếm đối tác, đàm phán, quyết định giá trị chuyển nhượng nhà máy, đồng thời ký kết hợp đồng theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Thời gian dự kiến triển khai trong năm 2026.

Trước đó, vào ngày 9/4/2024, HĐQT DGC đã thông qua kết quả tham gia đấu giá mua tài sản là nhà máy cồn Đại Việt tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đăk Nông. Đây là phần tài sản bị kê biên để thi hành án đối với công ty TNHH Đại Việt.

Theo quyết nghị của Hóa chất Đức Giang, giá mua đấu giá là 253,25 tỷ đồng. Đồng thời Tập đoàn sẽ chuyển giao toàn bộ tài sản đấu giá này cho Công ty TNHH MTV Đức Giang Đăk Nông và thành lập nhà máy cồn Đức Giang trực thuộc công ty con này.

Ngoài ra, Công ty TNHH một thành viên Đức Giang Đăk Nông sẽ tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản, đăng ký kinh doanh, thuê đất và các thủ tục khác để quản lý và vận hành Nhà máy cồn Đức Giang.

Được biết DGC đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 và VCSC đã tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2026 của DGC. Tại đại hội, cổ đông đã thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến quản trị và DGC nhấn mạnh triển vọng dài hạn của công ty.

Nhìn chung, ban lãnh đạo nhấn mạnh lực lượng lao động lâu năm & giàu kinh nghiệm và quy trình sản xuất đúc kết qua nhiều năm là những lợi thế cạnh tranh then chốt. HĐQT mới được bổ nhiệm hướng tới sự kế thừa thay vì thay đổi chiến lược toàn diện, trong đó ban lãnh đạo tái khẳng định ý chí tiếp nối và phát triển hơn nữa định hướng kinh doanh cốt lõi cũng như các thế mạnh cạnh tranh hiện có của đội ngũ lãnh đạo tiền nhiệm.

Quản trị doanh nghiệp: VCSC cho biết thay đổi nhân sự HĐQT: Miễn nhiệm ba thành viên HĐQT (bao gồm cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch) có liên quan đến cuộc điều tra pháp lý gần đây, đồng thời bổ nhiệm ba thành viên HĐQT mới:

Ông Đào Hữu Kha - Chủ tịch HĐQT: em trai của cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền và hiện đang nắm giữ 5,97% cổ phần tại DGC, củng cố ảnh hưởng trực tiếp của gia đình sáng lập đối với công ty.

Ông Nguyễn Quốc Trung: Trưởng Ban Dự án tại DGC; Ông Phạm Duy Tùng: Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Đức Giang.

Nhìn chung, các thành viên mới đều đang nắm giữ cổ phần đáng kể và/hoặc đang đảm nhận các vai trò quản lý trong hệ sinh thái DGC, không có thành viên hoàn toàn mới từ bên ngoài được giới thiệu.

Thay đổi đơn vị kiểm toán: Các cổ đông đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán mới (A&C hoặc UHY) thay thế cho PwC. DGC sau đó đã lựa chọn UHY.

Về triển vọng công ty: VCSC cho biết nguyên liệu đầu vào là mỏ apatit tự khai thác của DGC hiện đang bị tạm dừng hoạt động liên quan đến công tác điều tra đang diễn ra. Công ty đang tạm thời thay thế bằng nguồn apatit nhập khẩu từ Pakistan và Ai Cập, dẫn đến chi phí đầu vào cao hơn và gây áp lực lên biên lợi nhuận gộp.

Ban lãnh đạo kỳ vọng một phần chi phí tăng thêm có thể dần được chuyển sang giá bán, trong khi thời gian khởi động lại mỏ tự khai thác vẫn phụ thuộc vào diễn biến điều tra.

Cập nhật dự án: Dự án xút-clo hiện dự kiến sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm một phần vào cuối quý 3/2026 đến đầu quý 4/2026, chậm hơn so với dự báo của chúng tôi và kế hoạch trước đó của DGC là vận hành thương mại vào quý 2/2026. Trong khi đó, các dự án lớn hơn, bao gồm bôxit, sẽ được xem xét thêm sau khi HĐQT mới được thành lập.

Về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025: Ban lãnh đạo đặt mục tiêu công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 sớm nhất có thể, mặc dù thời điểm cụ thể vẫn chưa chắc chắn. Việc đưa DGC ra khỏi diện kiểm soát cũng sẽ phụ thuộc vào kết quả và thời gian công bố báo cáo kiểm toán.