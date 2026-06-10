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VietinBank Capital chi gần 500 tỷ làm cổ đông lớn của PET

Hà Anh

10/06/2026, 09:30

Theo dữ liệu giao dịch trên HoSE, ngày 4/6/2026 có xuất hiện giao dịch thỏa thuận 9,35 triệu cổ phiếu PET, tương ứng với số lượng cổ phiếu mà Vietinbank Capital đã mua có giá trị giao dịch là 495,55 tỷ đồng, tương ứng 53.000 đồng/cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu PET trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PET trên TradingView.

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital) vừa báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE).

Cụ thể: ngày 4/6/2026, VietinBank Capital đã mua vào 9,35 triệu cổ phiếu PET, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,96% lên 13,45% vốn và trở thành cổ đông lớn tại PET.

Theo dữ liệu giao dịch trên HoSE, ngày 4/6/2026 có xuất hiện giao dịch thỏa thuận 9,35 triệu cổ phiếu PET, tương ứng với số lượng cổ phiếu mà Vietinbank Capital đã mua có giá trị giao dịch là 495,55 tỷ đồng, tương ứng 53.000 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, HĐQT PET đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, PET dự kiến phát hành hơn 5,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 (sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới) với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 53,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của PET.

Bên cạnh đó, PET còn dự kiến phát hành gần 42,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 5:2, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới.

Với mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành của đợt phát hành cổ phiếu thưởng này là gần 427 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Quyền nhận cổ phiếu trong 2 đợt phát hành nêu trên không được phép chuyển nhượng. Tuy nhiên, cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

PET dự kiến thực hiện các đợt phát hành trong quý 2 và quý 3/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của công ty.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của PET sẽ tăng từ hơn 1.073,3 tỷ đồng lên gần 1.553,6 tỷ đồng.

Trong nhận định của VCSC, trong 2026, VCSC dự báo mảng phân phối Viễn thông - Điện tử tiếp tục dẫn dắt doanh thu (75% doanh thu 2026F), nhờ giá DRAM duy trì ở mức cao trong nửa cuối 2026; sản lượng PC/laptop tăng trưởng nhờ chu kỳ nâng cấp AI tiếp diễn và PET tiếp tục đa dạng hóa danh mục thương hiệu và sản phẩm, và PET duy trì lợi thế phân phối nhờ độ phủ kênh rộng tới các đại lý/cửa hàng truyền thống.

Về biên lợi nhuận trước thuế mảng phân phối Viễn thông-Điện tử dự báo cải thiện 14 điểm cơ bản trong 2026, nhờ hưởng lợi từ tồn kho giá thấp trong bối cảnh giá RAM tăng mạnh, và mô hình phân phối mới phát huy hiệu quả.

Với thu nhập từ hoạt động tài chính dự báo giảm 81% so với cùng kỳ từ mức nền cao, VCSC kỳ vọng lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số 2026 đi ngang – đạt 258 tỷ đồng và được dẫn dắt chủ yếu nhờ các mảng kinh doanh cốt lõi.

VCSC cho biết P/E trượt 12T của PET cao hơn 17% so với trung vị của các công ty niêm yết tương đương, phần nào phản ánh kỳ vọng của thị trường về triển vọng mảng kinh doanh cốt lõi của PET và tiềm năng tăng giá từ các dự án BĐS & xử lý nước thải trong tương lai.

Bên cạnh đó, VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ đối với PET là dự án BT xử lý nước thải, dự án bất động sản Mũi Ngọc cũng như rủi ro đầu tư của PET là cạnh tranh gay gắt, giá DRAM giảm; nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm và lỗ chứng khoán.

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Từ khóa:

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