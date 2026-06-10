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Giao dịch trái chiều của người nhà và lãnh đạo PNJ

Hà Anh

10/06/2026, 09:31

Ông Đào Trung Kiên, Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc cao cấp đăng ký bán 561.199 cổ phiếu, từ ngày 12/6 tới ngày 10/7 bằng phương thức khớp lệnh, thỏa thuận với lý do nhu cầu cá nhân.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Ông Đào Trung Kiên thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Theo đó, ông Đào Trung Kiên, Thành viên HĐQT - Giám đốc cao cấp đăng ký bán 561.199 cổ phiếu, từ ngày 12/6 tới ngày 10/7 bằng phương thức khớp lệnh, thỏa thuận với lý do nhu cầu cá nhân. Nếu bán thành công, ông Kiên sẽ giảm sở hữu từ 979.665 cổ phiếu, chiếm 0,19% xuống còn 418.466 cổ phiếu, chiếm 0,08% tại PNJ.

Ở chiều ngược lại, ông Đào Anh Dũng, bố ruột ông Đào Trung Kiên đăng ký mua đúng lượng cổ phiếu ông Kiên đăng ký bán trong cùng thời gian như trên. Nếu mua vào thành công, ông Đào Anh Dũng sẽ nâng sở hữu từ 0% lên 0,11% vốn PNJ.

Kết thúc quý 1/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.245 tỷ đồng, tăng 79,0% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 116,5% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của PNJ, doanh thu thuần trong quý 1/2026 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ đóng góp từ doanh thu vàng 24K. Bên cạnh đó, mảng bán lẻ trang sức tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp trung bình trong quý 1/2026 đạt 20,0%, giảm nhẹ so với mức 21,3% cùng kỳ năm 2025, chủ yếu do sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu. Cụ thể, tỷ trọng doanh thu vàng 24K – vốn có biên lợi nhuận thấp hơn – gia tăng so với tỷ trọng doanh thu trang sức.

Tại thời điểm ngày 31/3/2025, PNJ có 430 cửa hàng - trong đó, 422 cửa hàng PNJ; 3 cửa hàng Style by PNJ; 4 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm Kinh doanh sỉ. Như vậy, trong 3 tháng năm 2026, PNJ mở 2 cửa hàng mới và đóng 3 cửa hàng.

Được biết, VCSC đã điều chỉnh tăng 18% giá mục tiêu đối với PNJ lên mức 88.900 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "mua".

VCSC tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng dài hạn của PNJ, với dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) giai đoạn 2025-2030 của doanh thu bán lẻ đạt 10% và CAGR lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 13%. Dự báo này được củng cố bởi: Một là, nhu cầu trang sức thời trang ngày càng tăng nhờ xu hướng chuyển dịch từ trang sức không thương hiệu sang trang sức có thương hiệu và thu nhập khả dụng cải thiện; hai là, tiềm năng gia tăng thị phần nhờ quá trình chính quy hóa của ngành, và ba là, vị thế cạnh tranh mạnh mẽ của PNJ.

Theo VCSC, mức giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu đến từ mức tăng 15% trong tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-2031, nhờ các giả định về doanh thu bán lẻ và biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ cao hơn, qua đó phản ánh sức mạnh định giá và khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường của PNJ, và tác động tích cực từ việc việc VCSC cập nhật mô hình sang giữa năm 2027.

Đối với năm 2026, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ doanh thu bán lẻ tăng 14% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm SSSG đạt 13% và mức tăng ròng 15 cửa hàng mới).

Theo VCSC, hiện PNJ đang giao dịch ở mức P/E dự phóng các năm 2026/2027 lần lượt là 10,6 lần/10,0 lần. VCSC cho rằng đây là mức định giá hấp dẫn so với mức P/E trượt trung bình 5 năm là 15,2 lần.

Tuy nhiên VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ cũng như rủi ro đối với cổ phiếu PNJ là nhu cầu thị trường mạnh hơn/yếu hơn dự kiến và số lượng cửa hàng mở mới nhiều hơn/ít hơn dự kiến.

Từ khóa:

chứng khoán diễn biến trái chiều PNJ

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