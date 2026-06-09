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MBS bán giải chấp 2,2 triệu cổ phiếu DIG

Hà Anh

09/06/2026, 19:40

MBS lưu ý việc bán giải chấp có thể không được thực hiện hoặc có sự thay đổi tùy thuộc vào diễn biến giá trị tài sản bảo đảm cũng như khả năng bổ sung tài sản ký quỹ của khách hàng theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.

CTCP Chứng khoán MB (MBS) vừa thông báo kế hoạch bán giải chấp cổ phiếu DIG của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo thông báo, MBS dự kiến thực hiện bán giải chấp 1.205.500 cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT DIC Corp, kể từ ngày 9/6/2026.

Trong cùng thời gian, MBS cũng lên kế hoạch bán giải chấp 624.900 cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp và là em gái của ông Cường và 424.300 cổ phiếu DIG của bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Cường.

MBS lưu ý việc bán giải chấp có thể không được thực hiện hoặc có sự thay đổi tùy thuộc vào diễn biến giá trị tài sản bảo đảm cũng như khả năng bổ sung tài sản ký quỹ của khách hàng theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Trước đó vào ngày 1/6, MBS cũng thông báo bán giải chấp 1.130.400 cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT DIC Corp, 725.000 cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT và 396.200 cổ phiếu của bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Cường, kể từ ngày 1/6/2026.

Về kết quả kinh doanh, DIC ghi nhận doanh thu thuần quý 1/2026 giảm 5,41% còn hơn 144,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng hơn 78% từ âm 45,44 tỷ hồi quý 1/2025 nay chỉ còn âm gần 10 tỷ đồng.

Còn trên BCTC quý 1/2026 của công ty mẹ ghi nhận doanh thu thuần tăng 17,15% đạt hơn 68 tỷ; lợi nhuận sau thuế tăng 66,75% đạt 19,78 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu quý 1 trên BCTC công ty mẹ chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tại các dự án do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư, doanh thu kinh doanh bất động sản trong kỳ tăng 10,07 tỷ đồng, tương ứng tăng 17,91%; Doanh thu từ cung cấp dịch vụ giảm 58,18 triệu đồng, tương ứng giảm 4,42%. Từ nguyên nhân trên làm cho doanh thu thuần quý 1/2026 tăng 10,01 tỷ đồng - tương ứng tăng 17,15% và lợi nhuận sau thuế tăng 7,95 tỷ đồng tương ứng tăng 66,75% so với cùng kỳ năm trước.

Còn trên Báo cáo tài chính hợp nhất, DIG cho biết ngoài các nguyên nhân biến động chủ yếu như báo cáo tài chính công ty mẹ nêu trên, báo cáo tài chính hợp nhất có thêm các biến động chính như: doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 10,46 tỷ đồng - tương ứng tăng 26,56%, doanh thu bán thành phẩm (vật liệu xây dựng) giảm 26,11 tỷ đồng - tương ứng giảm 100%, doanh thu hoạt động xây lắp tại các công ty con giảm 2,71 tỷ đồng - tương ứng giảm 8,96%. Do đó, doanh thu thuần trên báo cáo hợp nhất quý 1/2026 giảm 8,27 tỷ đồng - tương ứng giảm 5,41% và lợi nhuận sau thuế tăng 35,53 tỷ đồng - tương ứng tăng 78,2% so với cùng kỳ năm trước.

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Từ khóa:

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